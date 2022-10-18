Узбекский фильм "Эврилиш" признали одним из лучших на кинофестивале в Южной Корее

18:11 19.10.2022

Фильм совместного производства Агентства кинематографии Узбекистана и студии Play This "Эврилиш" ("Изменение") стал лучшим в номинации Kim Jiseok Award на XXVII Международном кинофестивале в южнокорейском Пусане.







Фильм "Эврилиш" стал лучшим в номинации Kim Jiseok Award наряду с картиной производства Ирана "Аромат ветра".



Сюжет "Эврилиш" режиссера Елкина Туйчиева повествует о судьбе узбекистанца, призванного в ряды советской армии и ставшего героем одной из горячих точек. Война меняет его жизнь и жизни окружающих людей. Он уезжает за границу. Спустя годы реализовавшийся и полностью состоявшийся мужчина решает вернуться на родину, в Узбекистан.



Съемки фильма проходили в Узбекистане, Афганистане, Египте и Великобритании. Премьера картины состоялась в марте 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Олмас Ураев, Бахром Матчонов, Ботир Абдурахмонов, Журабек Арзиев, Ильмира Рахимджанова.