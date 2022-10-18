"С Таджикистаном мира не будет..", - минобороны КР Бекболотов

22:02 19.10.2022

Министр обороны Кыргызстана: "С Таджикистаном мира не будет, пока между нами не встанет третейский судья"

19 октября



"Потому что у кыргыза есть своя правда, у таджика своя правда", - заявил Бактыбек Бекболотов



Между Кыргызстаном и Таджикистаном мира не будет, заявил 19 октября министр обороны Бакытбек Бекболотов на пресс-конференции в Бишкеке, передает АКИpress.



"К большому сожалению, на этом война не заканчивается. Недавно встречался с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Зась. Я сказал ему, что между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет мира. Я скажу, почему. Потому что у кыргыза есть своя правда, у таджика своя правда", - сказал он.



Бекболотов отметил, что это будет продолжаться, пока между странами не встанет третейский судья, к примеру, от той же ОДКБ, с задачами: контроль прекращения огня и отвод тяжелой вооруженной техники с государственной границы.



"Если они эти два вопроса решат, то с ними дальше можно будет решать политические задачи – делимитацию государственной границы между кыргызами и таджиками. Это не 30 лет продолжается, это идет 98 лет", - сказал он.



Ранее секретарь кыргызского Совбеза Марат Иманкулов заявил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил главу России Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границы с Таджикистаном.



"На встрече в Астане между тремя лидерами состоялся открытый разговор по вопросу границ… Жапаров попросил Путина помочь разобраться с этим вопросом, потому как нам самим все сложнее его решить", - заявил Иманкулов.



По словам Иманкулова, Путин пообещал подумать над этим, поднять документы, рассмотреть варианты сторон и дать оценку.



"В России могут быть архивные документы и карты, которые помогут решить вопрос границ", - добавил секретарь Совбеза КР.



Напомним, встреча президентов Таджикистана Эмомали Рахмона, России Владимира Путина и Кыргызстана Садыра Жапарова прошла на прошлой неделе в Астане.



По ее итогам не было сделано заявлений, подробной информации о вопросах, которые обсуждали первые лица государств, также не было.



Официально было лишь отмечено, что стороны в числе других вопросов обсуждали и делимитацию таджикско-кыргызской границы.



В тот же день а Астане состоялся саммит СНГ, на которой президент РФ Владимир Путин призвал "использовать добрую волю" при решении конфликтов на территории СНГ. Впрочем, он признал, что "при всем позитиве" взаимодействия на пространстве Содружества существуют споры и разногласия.



"Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы (...) предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать", - сказал он.



Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что Таджикистан и Кыргызстан должны будут передать свои идеи по урегулированию ситуации и решения для стабилизации стоит искать вместе, пишет РИА Новости.



"Договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей", - сказал Путин.



Он пояснил, что в Москве даже больше достоверной информации по границам между союзными республиками, чем в самих союзных республиках.



"Найти какие-то точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий - первое. Второе, что очень важно, - стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев", - сказал Путин.



Неописанные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на границе обострилась 14-16 сентября.



25 сентября страны подписали протокол и договорились прекратить конфликты на границе, ускорить процесс делимитации и демаркации, а также законсервировать по четыре погранпункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.