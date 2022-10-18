Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку

00:04 20.10.2022

В городе Сунчхон (Южная Корея) стартовал Чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый день соревнований казахстанцы стали победителями в эстафете кросс-кантри (ХCR), сообщает Zakon.kz.



Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.



21-22 октября казахстанские спортсмены выйдут на старт в других дисциплинах маунтинбайка.



В этих программах ЧА-2022 выступят казахстанцы:



Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.



Женщины: Алина Саркулова и Татьяна Генелева.



Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев и Алтынбек Аханов.



Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.



Юниорки: Алина Спирина и Виолетта Казакова.



Куандык Шынасилов