 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Астрономические цены" на газ разделяют Европу и США, - В.Бадмаев
00:16 20.10.2022

Владимир Бадмаев

"Астрономические цены" на газ разделяют Европу и США

В Европе растет недовольство США из-за "астрономических цен" на американский газ на фоне энергетического кризиса.

Несмотря на всю зависимость европейских элит от США, в странах ЕС все чаще начинают звучать критические голоса в адрес Вашингтона. Наибольшее раздражение европейцев вызывает то, что американцы продают им газ по "астрономическим ценам" в условиях кризиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одним из первых открыто возмутился действиями Белого дома министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, они не могут смириться с тем, что "американские партнеры" продают им голубое топливо в четыре раза дороже, чем собственным предприятиям.

"Война на [территории бывш. УССР] не должна привести к американскому экономическому господству и ослаблению Евросоюза", - отметил он.

Чуть ранее примерно о том же самом заявил его немецкий коллега Роберт Хабек. Он раскритиковал страны, которые продают Европе газ по "астрономическим ценам", не назвав их, впрочем, поименно.

Главная проблема, как оказалось, даже не в стоимости самого газа как такового. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, дело в том, что несравнимо меньшие затраты на энергию дают американским компаниям огромное конкурентное преимущество перед европейскими.

Простые жители Италии, как видно по комментариям в соцсетях, поняли это гораздо раньше журналистов. Они также предлагают им пойти дальше и назвать ответственных за сложившуюся ситуацию.

"Какие вы проницательные! А не хотите назвать политиков, которые довели нашу страну до кризиса? Простой народ давно это понял", - прокомментировала Марианджела П.

"Мужик, надо было пойти дальше и разобраться, кто виноват в разрушении экономики и общества наших стран. Это Драги и другие", - добавил Марко Р.

"Все это было предельно понятно давно! Сколько они уже спекулировали и заработали за эти месяцы на спинах европейцев. Может, пойдем дальше? Они реализуют свой проект по организации войны уже в Европе и разрушению всех наших компаний", - считает Кристина Б.

"Хотите увидеть, как США спровоцировали Путина, чтобы продавать нам свой газ? Восемь месяцев прошло, но Франция и Германия поняли это. Италия поймет к Рождеству… может быть", - пишет Роберто К.

Пользователи напоминают о подрыве "Северных потоков", после чего европейская экономика фактически стала полностью зависеть от американского СПГ. Остается еще газопровод, проходящий по территории бывш. УССР, но киевский режим опять же подконтролен Вашингтону.

"США сделали все, чтобы разорвать торговые отношения между Евросоюзом и Россией, пойдя даже на диверсию. Теперь они могут ставить какие угодно цены", - отметил Джузеппе М.

"Восемь месяцев, но мы поняли это, пусть и слишком поздно. А кто-нибудь думал, что нам не придется платить за "экспорты демократии"?" - спрашивает Макс К.

"США плевать на [территорию бывш. УССР]. Их цель - голодная Европа. Миссия выполнена", - вставила Люси Э.

"Такого не может быть! Ведь мы все боремся против России за демократию, а США - наши союзники, и они нам никогда плохого не сделают!" - издевательски заключил Луиджи М.

Источник - REGNUM
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