На дострой Астана LRT (легкий метрополитен) дополнительно выделят 20 млрд тенге

00:28 20.10.2022

На строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге



В кулуарах Мажилиса премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос о дальнейшей судьбе проекта LRT, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Говоря о дальнейшем финансировании LRT, глава Кабмина отметил, что этот вопрос очень долго обсуждался.



