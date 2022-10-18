"Зеленый" кризис Европы, в котором виновата она сама, - Ральф Шелльхаммер

01:35 20.10.2022

Spiked

Великобритания



Кризис Европы, в котором виновата она сама

Spiked: Европа принесла промышленность в жертву зеленой идеологии



Экономические беды Европы только начинаются, пишет Spiked, а бóльшую часть ущерба Старый Свет нанес себе сам. Приверженность зеленой идеологии и деиндустриализация привели к экономическому спаду, который будет только усиливаться, считает автор.



Ральф Шелльхаммер



Европейская промышленность на алтаре зеленой идеологии



На прошлой неделе послы ЕС провели ежегодную конференцию, на которой прозвучало несколько удивительно откровенных вещей. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель открыто отчитал собравшихся послов. Европейская модель больше не работает, сказал он: "Соединенные Штаты заботятся о нашей безопасности. Россия и Китай заложили основу для нашего дальнейшего процветания. Но это мир, которого больше нет".



По его словам, в условиях возрождающегося национализма созданный Европой образ здравомыслящего субъекта перестает быть повсеместно привлекательным. "Мы недооцениваем роль эмоций и привлекательность политики идентичности, - сказал он. - Но остальной мир все чаще отказывается принимать нашу модель".



Тон явно изменился по сравнению с прежним самодовольным настроем, который сохранялся даже в конце 2000-х. Но Боррель по-прежнему в меньшинстве. Слишком многие в ЕС цепляются за идею о том, что нынешние глобальные потрясения - не более чем временное состояние, и что не за горами возврат к миру 90-х.



Этим заблуждением страдают не только европейские дипломаты. Ведущие экономисты, похоже, до сих пор верят в то, что нынешний экономический кризис есть лишь фаза цикла деловой активности, хоть и усугубленная внешними потрясениями в виде коронавируса и конфликта на Украине.



В учебниках по экономике цикл деловой активности определяется как чередование периодов экономического роста и спада с сохранением общей положительной тенденции. То есть цель есть даже у рецессий: они очищают рынок от неэффективных компаний, сдувают пузыри и чистят систему для обеспечения ее будущей продуктивности. Такой подход основан на концепции "созидательного разрушения", разработанной австрийским экономистом Джозефом Шумпетером (Joseph Schumpeter). Он утверждал, что в краткосрочной перспективе технологический прогресс хоть и может привести экономику к потрясениям, но в итоге поспособствует дальнейшему росту.



В качестве примера рассмотрим железные дороги в Америке XIX века. На протяжении 1880-х США чуть ли не удвоили протяженность железнодорожных путей, создав обширную инфраструктурную сеть и один из крупнейших инвестиционных пузырей в современной истории. К 1894 году четверть всех железнодорожных компаний обанкротилась, но рельсы никуда не делись и в дальнейшем способствовали подъему США как экономической державы.



Мы наблюдали подобные циклы бумов и спадов в течение всей первой половины ХХ века. Но, что особенно важно, в то время условия мировой экономики не позволяли промышленности и капиталу перемещаться. Оффшоринг и аутсорсинг в качестве вариантов не рассматривались. Таким образом, даже после серьезной рецессии обязательно последует период роста.



Но существуют ли сегодня те условия, которые позволили нормализоваться экономике ХХ века? В США - да, вполне, о чем свидетельствует их лидерство во многих ключевых отраслях. А вот в отношении Европы с оптимизмом стóит повременить. Невероятно, но на рубеже веков еще можно было купить высококачественный мобильный телефон европейского производства: Siemens, Ericsson или Nokia. А сегодня на этом и других рынках доминируют США и Азия.



Для ЕС это не сулит ничего хорошего. За нынешней рецессией - и стимулирующим ее огромным дефицитом энергоресурсов - не обязательно последует период модернизации и роста. Скорее наоборот, стремительная деиндустриализация Европы.



Рынки могут осознать этот факт довольно скоро. Вера в полное восстановление Европы рушится, и стоимость заимствований начнет расти, оказывая огромное давление на социально-ориентированные страны с высоким уровнем задолженности. К счастью для членов ЕС, в нестабильные экономические времена многие инвесторы по-прежнему считают Старый Свет относительно безопасной гаванью (правда, предпочтение отдают все равно США). Однако сейчас европейская экономика подошла к краю пропасти максимально близко.



Ученые Вим Науде (Wim Naudé) и Паула Наглер (Paula Nagler) из Института экономики труда считают, что экономика Германии черствеет, ведь за последние 150 лет страна растеряла множество амбиций, начиная с образования и заканчивая технологическими инновациями. Данный подход можно применять и к другим европейским странам.



Кто остановит упадок европейских экономик? Даже во времена глубокой рецессии и депрессии ХХ века европейцы могли рассчитывать на активность предпринимателей и обширные интеллектуальные ресурсы. Это обеспечило им успешное восстановление после экономического спада (и разрухи в результате мировых войн). Но та деятельность пришла в упадок, уступив место пустым обещаниям зеленой идеологии.



Особенно неприятен тот факт, что бóльшую часть ущерба Европа нанесла себе сама. Когда-то в ЕС было предостаточно собственного природного газа, но в период с 2011 по 2021 год его добыча сократилась вдвое. Германия некогда производила солидное количество электроэнергии с помощью АЭС, пока не решила с ними покончить. До недавнего времени эта страна была центром экономической мощи. Но по мере роста популярности Греты Тунберг накапливались и антиэнергетические настроения, подрывающие промышленную базу Европы. Германии потребовалось 15 лет, чтобы построить один аэропорт. Процесс получения разрешений на расширение гидроэлектростанций в Австрии занял 10 лет. И не похоже, что европейские правительства когда-либо поддержат добычу топлива методом гидравлического разрыва пластов пласта или ГМО-исследования. Вот вам и рецепт деиндустриализации.



Откуда взяться инвестициям в столь враждебной предпринимательству экономике? Многим кажется, что ответ кроется в неуклонно растущем государстве, которое якобы может решить все проблемы за счет увеличения госрасходов. Но в условиях сокращения производства это приведет к бесконечному росту инфляции, избавиться от которой можно лишь посредством - опять же - увеличения государственных расходов. А элиты не горят желанием разорвать этот порочный круг.



Экономические беды Европы только начинаются.