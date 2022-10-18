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|Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров
01:46 20.10.2022
Альбина Какенова - первая ракетка Азии среди юниоров
Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет.
14-летняя Альбина Какенова возглавила рейтинг Желтого континента. В активе у казахстанки 2722 очка.
В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.
Таким образом, в ТОП-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14-ти лет - сразу пять представительниц Казахстана.