 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоровКазахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров
01:46 20.10.2022

Альбина Какенова - первая ракетка Азии среди юниоров

Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет.

14-летняя Альбина Какенова возглавила рейтинг Желтого континента. В активе у казахстанки 2722 очка.

В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.

Таким образом, в ТОП-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14-ти лет - сразу пять представительниц Казахстана.

Источник - Федерация тенниса Казахстана
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