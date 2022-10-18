Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров

01:46 20.10.2022

Альбина Какенова - первая ракетка Азии среди юниоров



Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет.



14-летняя Альбина Какенова возглавила рейтинг Желтого континента. В активе у казахстанки 2722 очка.



В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева - третья позиция, Ариана Гогулина - шестая, Сатима Тореген - седьмая и Яна Штода - десятая.



Таким образом, в ТОП-10 азиатского рейтинга среди девушек до 14-ти лет - сразу пять представительниц Казахстана.