Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию

01:52 20.10.2022

Айнур Курманов



Процесс так называемой "тюркской интеграции" или в реальности перетягивания турецкой османистской верхушкой Казахстана и республик Центральной Азии в свою орбиту только ускорился. И последний визит Эрдогана в Астану тому свидетельство.



В столице РК, экстренно снова переименованной в преддверии внеочередных президентских выборов, прошла вторая за год встреча Токаева и Эрдогана, которая не только подтвердила все прежние договоренности, достигнутые еще в мае в Анкаре, но и подтолкнула к дальнейшему сближению стран в рамках Организации тюркских государств (ОГТ).



Если сразу после кровавых январских событий и провала попытки переворота, в которых были задействованы британские спецслужбы, некоторым показалось, что влияние Турции в республике ослабло, то последующие процессы опровергли эти иллюзии. Наоборот, правящая казахстанская элита по-прежнему является локомотивом "тюркской интеграции" в Центральной Азии, усердно осуществляя британский проект.



После же начала СВО данный "альтернативный вариант" интеграции в пику ЕАЭС начал только еще больше раскручиваться уже под влиянием нежелания Астаны менять собственный многовекторный курс, несмотря на грандиозные геополитические штормы. Развивающийся конфликт между Россией и Западом стал даже неким триггером для объединения с Анкарой, так как руководство РК вовсе не стремится терять отношения с ЕС, Англией и США.



Более того, мы являлись свидетелями того, что и президент, и министр иностранных дел Казахстана неоднократно подчеркивали, что будут следовать логике западных санкций, чтобы избежать вторичных мер уже в отношении себя, явно вступая в противоречие с интересами Кремля. А тут еще и позиции турецкой верхушки и второго президента Казахстана вдруг оказались едиными по оценке событий на Украине.



Не зря президент Турции указал на то, что взгляды двух стран "на мирное разрешение конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Украины полностью совпадают".



Фактически это означает общую поддержку Киева и естественное и принципиальное непризнание результатов референдума о присоединении Новороссии к РФ.



И чтобы застраховаться от возможных неудобных вопросов и реакции со стороны Москвы Токаеву срочно потребовались гарантии безопасности уже от султана всех правоверных, который со своей стороны с удовольствием их дал. Эрдоган попросту ловко воспользовался общим страхом правящих элит бывших советских среднеазиатских республик перед усиливающимся альянсом России и Китая и неизбежным новым железным занавесом.



"В период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции", – подчеркнул турецкий лидер, явно сыграв на ожиданиях Астаны.



Тем более не надо забывать, что объединение с Анкарой для казахстанской элиты являлось собственным изданием "европейской интеграции" и сохранением геостратегического моста на Запад.



Так что в этом смысле Касым-Жомарт Токаев лишь продолжает прежнюю политику Назарбаева, полностью сохраняя как преемственность проституированного многовекторного курса, так и нынешнюю вывозную колониальную модель экономики.



В свою очередь Эрдоган выражает открытую поддержку "реформам" Токаева, которые означают укрепление его власти, ведь он повторяет эволюцию своего предшественника, становясь вторым Елбасы ("лидером нации"). В преддверие внеочередных президентских выборов 20 ноября – это то, что и нужно ханской ставке.



Кроме этого, в связи с опасениями дальнейшего функционирования трубопровода в Новороссийск для Астаны стало важным в угоду американским и британским нефтедобывающим компаниям форсирование развития транскаспийского маршрута в обход России.



Компрадорская верхушка всерьез рассчитывает, несмотря на дороговизну, нарастить объемы поставок углеводородного сырья для Европы через Азербайджан, Грузию и Турцию.



А для этого и необходимо расположение Эрдогана и Алиева, действующих сейчас вместе на Южном Кавказе и прикаспийском регионе. Кстати, превращение Армении в турецкий протекторат также даст сейчас толчок как самой "тюркской интеграции", так и транспортным проектам через Зангезурский коридор, в которых сейчас оказался кровно заинтересован Европейский Союз.



Поэтому идет такое интенсивное закрепление отношений и развитие сотрудничества. Так, в рамках переговоров было заключено 14 новых соглашений в разных сферах, в том числе и меморандум о взаимопонимании по производству спутников и подсистем наблюдения и связи. Он как раз логически ложится в качестве пазла в конструкцию выстраивания общей системы служб безопасности, так как пять месяцев назад был подписан соответствующий договор об обмене разведывательной информации.



За закрытыми дверями обсуждалась и тема развития казахстанской военной промышленности через ее кооперацию с турецкой.



В РК уже запущен завод по производству бронетехники, а также открыто первое предприятие за рубежами Анатолии по сборке стратегических БПЛА ANKA, несущих большую бомбовую нагрузку и способных поражать противника за тысячи километров.



Происходит обучение не только персонала предприятий, но и увеличивается количество казахстанских офицеров, отправляемых в турецкие военные вузы. Уже не первый год проходят и совместные учения, а также взаимодействия в рамках игр стран НАТО.



То есть полным ходом идет подготовка военнослужащих РК по стандартам враждебного альянса, укрепляется взаимодействие в рамках единого командования и тем самым создается основа для появление уже "Армии Турана".



Сейчас это вовсе не кажется утопичным, а отказ Бишкека от совместных командно-штабных учений ОДКБ уже воспринимается не как случайный акт. Тем более что в Киргизию по странному совпадению наведался на прошлой неделе Ильхам Алиев, проведя за закрытыми дверями переговоры с Садыром Жапаровым. То есть налицо определенная координация действий и заявлений в рамках общего плана ускорения "тюркской интеграции".



А для скрепления всего этого максимально распахиваются ворота для турецкого капитала, который имеет в Казахстане 3700 совместных компаний и уже осуществляет 61 проект на сумму более 2 млрд долларов. У правительств двух стран даже есть амбициозный план нарастить взаимную торговлю с 5 до 10 миллиардов долларов. Наверняка турецкие компании наряду с американскими, британскими и европейскими поучаствуют и в приватизации стратегических активов, оставшихся добывающих государственных предприятий.



Активная геологоразведочная деятельность в целях поиска крупных залежей редкоземельных металлов также предпринимается не без участия турецкой стороны, так как существует общий заказ Запада на подрыв монополии Китая в деле добычи и выплавки редкозема.



Соответственно и сама "тюркская интеграция" становится инструментом Лондона и Вашингтона по дальнейшей экономической и политической колонизации Казахстана и всей Центральной Азии.



В связи с этим есть большой риск возникновения реального военно-политического блока тюркских стран под эгидой Стамбула, как новой столицы султаната. Ведь именно там сейчас вполне символично размещена штаб-квартира ОГТ. И расчет среднеазиатских элит строится как раз на том, что Москва отвлечена событиями на Украине и не сможет всерьез отреагировать на данные вызовы.



Поэтому нельзя смотреть на этот процесс сквозь пальцы и пассивно наблюдать как утекает из-под контроля и влияния целый регион.



Нейтрализовать происходящее можно только объединив усилия с Пекином и наращивая собственные интеграционные процессы как внутри ЕАЭС, так и вокруг ШОС.