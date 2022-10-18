Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"

01:57 20.10.2022 Владимир Павленко



Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"



Главные события десятилетия "2012-2022", по Си Цзиньпину: столетие КПК, вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху, ликвидация бедности. События - взаимосвязанные общей логикой. Стратегический план выхода КНР на уровень мировой сверхдержавы, сверстанный еще при Дэн Сяопине, обрел структурную стройность.



На XX съезде КПК, открывшемся 16 октября в Пекине, состоялось главное политическое событие: с отчетным докладом о деятельности ЦК 19-го созыва выступил его генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин. Отчет ЦК исключительно важен потому, что в нем не только подводятся итоги прошедшего пятилетия, а в данном случае - десяти лет пребывания нынешнего китайского лидера у власти. И не только ставятся задачи на ближайшее будущее и последующую историческую перспективу. В главном докладе съезда, которым является отчет ЦК, еще и соответствующим образом расставляются акценты, по которым можно получить информацию о ситуации в стране и партии, расстановке сил, особенностях идеологического обеспечения руководящего курса и т.д. Все это в полной мере относится к тому, о чем сказал Си Цзиньпин.



Основные вводные положения доклада. На фоне "невиданных перемен в мире" Китай осуществил "скачок", существенно нарастив экономическую мощь. Цифр немного, без излишней детализации. ВВП страны вырос более чем вдвое - с 54 до 114 трлн юаней (около 16 трлн долларов); на душу населения рост зафиксирован с менее 40 тыс. до 81 тыс. юаней. Доля КНР в мировом ВВП за десятилетие увеличилась на 7,2%, достигнув 18,5%. Страна уверенно удерживает лидерство в обрабатывающей промышленности и валютных резервах.



Главные события десятилетия "2012-2022": столетие КПК, вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху, ликвидация бедности. События - взаимосвязанные общей логикой. Стратегический план выхода КНР на уровень мировой сверхдержавы, сверстанный еще при Дэн Сяопине, обрел структурную стройность. Юбилей ста лет КПК тесно связан с рубежом преодоления бедности; это задача, поставленная ранее, и за ее выполнение Си Цзиньпин отчитался еще в прошлом году, а в докладе - напомнил об этом. Дальше идут уже нынешние инновации. Задача строительства "модернизированной социалистической державы", вплетенная в логику "двух столетий" - КПК и КНР, подтверждена со сроками выполнения к 2049 году. Однако утвержден ранее широко обсуждавшийся промежуточный рубеж - 2035 год, к которому планируется в основном завершить социалистическую модернизацию. Последняя не ограничивается экономикой, а рассматривается шире, в контексте всей государственной политики. В отчете прямо говорится об "уникальности" социалистической модернизации, осуществляемой под руководством КПК, "охватывающей все слои населения и все сферы общественной жизни". В социальной сфере, например, вопрос поставлен о приоритете социальной справедливости в контексте "равенства" и "распределения по труду", которое обеспечивается расширением многоукладности, ведущей к увеличению численности населения со средним уровнем доходов.



Социалистическая модернизация в отчете распространена на правовую сферу, что предполагает "глубинную революцию в государственном управлении" и "институциональное" закрепление завоеваний народной демократии. В области культуры упор делается на ее роль в сохранении марксизма как ядра национальной идеологии, а также, что важно, ставится задача укрепления культурной "мягкой силы" за рубежом.



Подводя итоги задач, связанных с рубежом 2035 года, Си Цзиньпин сформулировал основные принципы социалистической модернизации. Речь идет о неизменности руководства со стороны КПК и продвижении социализма с китайской спецификой. Центральное место народа в политической системе, отраженное народной демократией; углубление реформ и открытости и - последнее по списку, но не по содержанию - дух борьбы. Что в этот дух вкладывается - отдельная, интереснейшая тема, приоткрывающая идейно-политическую позицию и взгляды Си Цзиньпина, а также внедряемую им методологию партийного руководства. И то, что приоткрывается, камня на камне не оставляет от западных и прочих либеральных инсинуаций о "перерождении" китайского социализма якобы в капитализм.



Напротив, Си не идет на развитие идей Дэн Сяопина, которым, если говорить о политике "реформ и открытости", придается исключительно внешнее звучание как инструмента взаимодействия с окружающим миром. В стилистике партийно-государственного лидера КПК и КНР все отчетливее проявляются постулаты, хорошо известные по опыту руководства партией и страной Мао Цзэдуна, разумеется, без тех перегибов, которые были им в свое время допущены. "Перспективы светлы, но задачи сложны и путь далек", - прямой пересказ известного тезиса Мао о "светлости перспектив, но длительности и извилистости пути".



Обращает внимание в этом контексте тезис о "бесконечности внутренних самопреобразований партии" как способе преодоления "исторической цикличности подъемов и падений", чтобы "партия никогда не разлагалась, не меняла цвета и стиля". В своих воспоминаниях о Мао Цзэдуне и встречах с ним Генри Киссинджер упоминает о концепции семи-восьмилетнего цикла "великого мира и великих потрясений", который занимал мысли Великого Кормчего, определяя его стилистику руководства партией. "Дух борьбы", не позволяющий партии "загнивать", по Си Цзиньпину, предполагает не потрясения, а, как было сказано в отчете, неразрывную взаимосвязь "национальной безопасности и социальной стабильности". Но вот партии, чтобы оставаться авангардом общества, ни в коем случае нельзя почивать на лаврах, и ей этого явно сделать не дадут. "Партия создана на общее благо и находится у власти в интересах народа", - этот тезис доклада предвосхищает динамизм как главную характеристику политического стиля нынешнего партийного лидера.



Да, КПК "достигла исторических успехов", но предстоящая пятилетка - "решающая" и "центральная задача КПК с нынешнего момента - сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в осуществлении намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы". То есть никакой "расслабухи", особенно в такой важнейшей сфере, как борьба с коррупцией (напомним цифру, обнародованную накануне официальным представителем съезда Сунь Ели: 4,43 млн (!) коррупционных дел). И тем не менее "Коррупция - это самая большая злокачественная опухоль, губящая жизненную силу и боеспособность партии, а борьба с коррупцией представляет собой самое кардинальное революционное самопреобразование".



Циклы подъемов и спадов отныне обращены не на общество, а внутрь КПК, поэтому неизменно будет возрастать и без того гигантская роль ЦКПД - Центральной комиссии по проверке дисциплины. Си Цзиньпин явно извлек критически важные уроки из краха КПСС и СССР и, опираясь на опыт Мао, не допускает и мысли об "окукливании" КПК в своих достижениях. Поэтому на пути к "промежуточному" 2035 году по мере реализации планов социалистической модернизации будут появляться новые рубежи, к которым будут приурочиваться очередные крупные политические кампании, требующие от КПК и ее руководящих органов, всех членов партии предельного напряжения сил (как пример, можно привести недавнюю масштабную борьбу с бедностью). Вот что такое "дух борьбы", поэтому у автора этих строк смех вызывают "пророчества" некоторых российских левых, считающих "доказательством" дрейфа КНР к "капитализму" наличие в стране миллиардеров.



Во-первых, подобный тезис в корне противоречит марксизму, в котором ключевым вопросом признается не богатство, а отношение к средствам производства. Во-вторых, не миллиардеры в Китае, в отличие от США, определяют генеральные тренды, они лишь следуют в их фарватере.



"Винтовка рождает власть!", - этот известнейший афоризм Мао Цзэдуна нынешний лидер в отчете XX съезду дополняет тезисом о том, что "винтовкой командует партия". "Необходимо всесторонне усиливать партийное строительство в НОАК, надежно гарантируя постоянное подчинение вооруженных сил руководству КПК". Рассуждения Си Цзиньпина о партии, ее роли в социалистическом строительстве позволяют констатировать, что импульс революционного развития КПК, уходящий корнями в идеи Мао, в представлениях Си Цзиньпина берет безусловный верх над постепенными, эволюционными формами, которые связываются с наследием Дэн Сяопина и его идейного последователя Ху Цзиньтао.



И с этого момента можно предполагать, что идеи "экономической глобализации", звучавшие раньше и заявленные ныне в контексте "единой судьбы человечества", в определенном смысле отражают запрос на глобальную социалистическую перспективу. С одной стороны, это прямой вызов глобализации "Pax Americana", терпящей сегодня очевидный кризис. В подтверждение готовности такой вызов бросить Си Цзиньпин в отчете XX съезду сформулировал "общие ценности мирового развития - мир, свободу, равенство, справедливость, демократию". Главный критерий приверженности этим ценностям - "взаимодействие и мирное сосуществование крупных стран". Невооруженным глазом видны принципиальнейшие отличия этого перечня от западных спекуляций на "общечеловечности" демократии и прав человека. С другой стороны, подчеркнутый упор, сделанный в докладе на национальную специфику социализма в КНР, оставляет другим странам в рамках этой "единой судьбы" широчайшие возможности для исторического творчества. Которое КПК, являясь сегодня лидером мирового социализма, никак не ограничивает никакими догматическими установками "китайского опыта", как это, признаем, проделывала КПСС на базе уже "советского опыта".



Почему Мао Си Цзиньпину ближе Дэна? Об этом китайский лидер сообщил незадолго до съезда, когда провел прямую параллель между историческими судьбами КПК и КПСС. Китайская компартия, по его словам, уже старше советской, но у власти находится менее продолжительное время, и из этого следует потенциальная угроза потери власти, если, грубо говоря, партия "потеряет нюх", как это произошло с КПСС.



Еще один важный теоретический постулат, сформулированный в докладе, в котором КПК явно сделала вывод из советского опыта, - особая роль науки и НТП в целом как "первейшей производительной силы". В материалах XXVI съезда КПСС (1981 г), помнится, этот тезис прозвучал в контексте науки как "непосредственной производительной силы". Но он не получил продолжения в социально-политической плоскости. Следует понимать, что наука - это прежде всего техническая интеллигенция, и если признается ее исключительная роль в развитии средств производства, то логично было бы поднять ее статус до самостоятельного класса. Но нет: сказав "А", в КПСС не выдавили из себя "Б" - интеллигенция осталась безликой "социальной прослойкой", что в итоге во многом предопределило ее переход в "перестройку" в стан противников социализма. В Китае же данный тезис отчета ЦК ложится на уже готовую почву: концепция "трех представительств", официально включенная в идейный фундамент КПК еще при Цзян Цзэмине, на рубеже нынешнего и прошлого веков, узаконивает равный статус интеллигенции и предпринимательства с рабочим классом и крестьянством.



Международный раздел доклада подчеркнуто продолжает внутриполитическую тематику. "Пояс и путь" как пример сотворчества, "институциональной открытости" друг другу различных стран на основе единых "правил, ограничительных установок, системы управления, стандартов". Реализация "зеленой" повестки с достижением пика выбросов (к 2030 г.) и углеродной нейтральности (к 2060 г.) рассматривается через призму опять-таки внутренних приоритетов: "уважение природы, адаптация к природе, охрана природы". И главное: "Сначала вводить новое, а затем ломать старое".



В докладе прозвучали четкие критерии сил и тенденций, которые противостоят "единой судьбе человечества". Это апологеты односторонних подходов, блоковой политики и создания "эксклюзивных группировок для сдерживания определенных стран" (понятно, что речь идет о противодействии Запада развитию Китая, а также России). Это "любые формы гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела". Это "протекционизм, создание барьеров и разрыв производственных цепочек". Ограничение деструктивных трендов всецело связывается с сохранением ООН как "ядра международной системы, сформированной на "Целях и принципах" Устава ООН". И здесь самое время напомнить, что, осуждая Россию за проведение референдумов на освобожденных территориях бывш. УССР, проамериканское "агрессивно-послушное большинство" Генеральной Ассамблеи, упоминая о "принципах" ооновского устава, как бы "нечаянно" отделила их от "целей", важнейшей из которых учредительный документ ООН провозглашает право народов на самоопределение. Си Цзиньпин на XX съезде КПК выступил против подобных "двойных стандартов".



Ну и информация о первом, важнейшем дне работы съезда будет неполной без упоминания о "тайваньском вопросе". Оно прозвучало в докладе в контексте "воссоединения Родины" по принципу "одной страны - двух систем", который самым лучшим образом уже зарекомендовал себя на примере адаптации к объединению в свое время с Гонконгом (Сянганом) и Макао (Аомэнем). Нельзя не отметить, что тайваньские политические партии, в первую очередь Гоминьдан, направили съезду поздравления, как и правящие компартии социалистических стран - КНДР, Вьетнама, Лаоса, Кубы.



Съезд продолжается и завершится 22 октября. Но уже сейчас по содержанию его главного политического документа понятно, что в развитии Китая он становится Рубиконом и продолжает провозглашенный прошлогодним столетием КПК курс на новые цели и задачи, стоящие перед партией и страной. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666220220





Новости Казахстана

- Сенаторы ознакомились с деятельностью Международного финансового центра "Астана"

- Внедрять технологии "чистого угля" и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане

- Принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия поручил Алихан Смаилов

- Алихан Смаилов: Правительство продолжит работу по цифровой трансформации экономики

- Меры борьбы с серыми сертификатами утвердили на заседании Совета ЕЭК

- Коллегия по итогам деятельности МЧС за 9 месяцев т.г. прошла в столице

- Кадровые перестановки

- Рабочий график главы государства

- В Сенате рассмотрят поправки в Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы

- Новую Стратегию партнерства на 2023-2027 годы обсудил Алихан Смаилов с членом Совета директоров Азиатского Банка Развития

