Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post

01:59 20.10.2022 The Washington Post

США



Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму

Washington Post: политологи в США силятся понять, почему "фаны Путина" выигрывают выборы



Почему на выборах отличные результаты показывают политики, которых все западные СМИ ругают как "автократов"? Этим вопросом задается автор Washington Post. Он отмечает, что даже лидеры признанных демократических стран все чаще подражают "авторитарному" Путину.



В ходе череды выборов в разных странах некоторые из крупнейших демократий мира проявили склонность, а то и просто пошли на поклон к крайне правым авторитарным лидерам. Их кое-что объединяло: все они вторили друг другу, обещая покончить с моральной распущенностью, открытыми границами и жаждущими власти элитами.



В прошлом месяце итальянские избиратели избрали лидера националистов, чья партия предлагает резко изменить курс и отказаться от благих последствий глобализации. В Бразилии правый президент Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) поставил под сомнение результаты своего переизбрания, предположив, что голосование будет сфальсифицировано против него в результате заговора, организованного элитами страны. На Филиппинах в этом году избиратели выбрали президентом сына своего бывшего диктатора Фердинанда Маркоса (Ferdinand Marcos). Выходит, сами избиратели решают придерживаться авторитарной политики.



Хотя президента России Владимира Путина трудно назвать поборником демократии, в конце прошлого месяца он выступил с речью, которая показалась бы знакомой (и, по мнению многих людей, привлекательной) в демократических странах: от США до большей части Европы. Путин выступил против расширенного определения гендеров, назвав саму идею множественности полов "извращением", частью "полного отрицания человека и ниспровержениея веры и традиционных ценностей" со стороны "западных элит".



"Мир вступил в период революционных трансформаций", которым Россия стремится противостоять, сказал Путин в своем выступлении, которое перекликалось с риторикой дружественных России правых политиков во многих демократических странах.



Победил Трамп, а посчитали Байдену?



В США бывший президент Дональд Трамп (Donald Trump), можно сказать, заранее объявил непризнанными (с его стороны) результаты будущих выборов президента США. А большинство республиканцев, которые этой осенью будут в списках кандидатов на основные выборные должности в штатах и на федеральном уровне, присоединились к нему в отрицании результатов президентских выборов 2020 года. Эту эпидемию отрицания выборов в США историки и политологи определяют как ключевой элемент сдвига любой страны к авторитарному правлению. (Классическая подтасовка в логике: если ты не признаешь победу кандидата от демократов - значит, ты против демократии, прим. ИноСМИ.)



Через 30 лет после падения Берлинской стены и краха советского коммунизма, ознаменовавших новую эру правления демократов, а также огромного расширения мировой торговли - через 30 лет во многих странах на смену этой демократической волне пришел период растущего авторитаризма.



Уличные демонстрации и стремление к свободе передвижения, торговле и открытому высказыванию мнений, - все эти факторы, которые и привели к падению советской империи, казалось, вселяли надежду. Надежду на то, что народ безальтернативно поддержит нашу демократию. И правда: в какой-то момент в большинстве бывших стран-сателлитов СССР по Восточному блоку действительно произошла "вспышка" демократии. Точно так же революции "арабской весны", начавшиеся в 2010 году, породили надежды (к сожалению, не всегда ставшие стабильной воплощенной реальностью) на демократизацию всего Ближнего Востока.



Реакционерам нельзя давать возможности объединиться



По мнению историков, политологов и социологов, которые изучают изменения в мировой экономике и правительствах, в последние годы во многих частях мира против всех этих позитивных революций ополчилась мощная реакция. Дело в том, что из-за пришедших с глобализацией явлений - политической поляризации, роста влияния соцсетей и падения доверия к основным институтам - из-за всего этого многие люди чувствуют себя жертвами обмана и предательства со стороны властей своих стран. Люди чувствуют, что них исчезают карьерные перспективы, а сами они оказываются одинокими в своих сообществах.



Результатом стало то, что страны одна за другой начинают совершенно не нужный поиск замены такой демократии, часто переходящий в поиск националистических решений. Хуже того: отмечается растущая связь между крайне правыми автократами разных государств. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Victor Orban) и вероятный новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Giorgia Meloni) вызвали всеобщее одобрение, выступая на собраниях Консервативной коалиции политических действий - организации, которая способствует развитию и активизации движения Трампа в США.



Демократия без сильных личностей



"Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не приводит к появлению эффективных, харизматичных лидеров, - сказал Николас Гвоздев (Nikolas Gvosdev), профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США. - В одной стране за другой распространяется идея о том, что нам нужны сильные лидеры, так называемые личности, которые добиваются цели. И это не только в политике: люди почему-то ценят таких руководителей, как Илон Маск (Elon Musk). Это не незаметные люди-функции, а так называемые сильные личности, которые решают проблемы и выполняют поставленные задачи".



В США, если и есть что-то, в чем президент Байден и Трамп согласны, так это существование того, что Байден называет "борьбой за душу нации". Эти два человека очень по-разному формулируют характер этой борьбы. Для Байдена угрозой является авторитаризм, а для Трампа - это якобы воплощаемый Демократической партией социализм и внутренние проблемы страны как "слабеющей нации". Но поляризация, которую символизируют эти два политика, является разрушительным фактором, ломающим США. Кроме того, она отражает разногласия, которые заставляют другие крупные демократии всего мира неправильно голосовать на выборах, поддерживая популистских правых лидеров, которые обещают вернуть порядок и традиционные ценности. Больше того: эти популисты обещают уделять основное внимание тому, что стало причиной крушения надежд трудящихся.



Трамп восхищается не теми



То, что Трамп называл американским величием, долгое время предполагало нескрываемое восхищение авторитарными, жесткими правителями в разных странах мира. После того, как в 1989 году коммунистический режим Китая подавил протесты студентов, выступавших за демократию, Трамп одобрительно высказался в адрес правительства Пекина, заявив: "Это демонстрирует сильную власть". А в 2016 году во время своей президентской кампании Трамп заявил, что в свое время был восхищен тем, как иракский диктатор Саддам Хусейн (Saddam Hussein) убивал террористов. "Им не зачитывали права Миранды насчет того, что „вы можете хранить молчание, все ваши слова могут быть использованы против вас" и так далее, - сказал Трамп с завистью. - Они были террористами, и поэтому с ними было покончено".



В этом году на митинге в Джорджии Трамп высоко оценил то, как китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping) держит в руках свой народ: "Он правит страной с населением 1,5 миллиарда человек железной рукой. Да, я считаю, что он умный". А еще в этом году Трамп назвал обоснование начатой Путиным специальной военной операции на Украине "гениальным", заявив, что российский автократ - "крепкий орешек, очень обаятельный и гордый, и он любит свою страну".



Все больше республиканцев берут на вооружение эту авторитарную риторику, которая хорошо послужила Трампу. Например, губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис (Ron DeSantis), навесил ярлык "авторитарные" на те страны, которые долгое время в целом были у нас на хорошем счету благодаря достойному ответственному управлению. При этом он решился заявить, что наши союзники Канада и Австралия находятся во власти "авторитарных правителей" всего лишь из-за действий властей, направленных на борьбу с COVID-19. Он предложил создать в отдельных американских штатах свои вооруженные силы. Они якобы необходимы для быстрой помощи на местах в чрезвычайных ситуациях. Помощи этой сейчас якобы "мешает федеральное правительство", и при подчинении штатам эта проблема уйдет. Десантис предлагает также создать специальные местные правоохранительные органы штатов, которые будут отвечать за обеспечение "честности выборов". (Явный намек на подозрения многих сторонников Трампа, что результаты выборов 2020 года, на которых он проиграл, были подсчитаны с жульничеством в пользу Байдена - прим. ИноСМИ.)



Популизм, поляризация, постправда



Неслучайно во многих странах примерно в одно и то же время становятся популярными и влиятельными популистские лидеры, многие из которых не являются членами проверенного истеблишмента. Они являются выходцами их сферы бизнеса, или других кругов, не связанных с политикой. "В каждой из стран, где победили крайне правые движения, они играют на недовольстве нашей нынешней властью, которое значительно усилилось в результате глобализации, - сказала Кэтлин Фридл (Kathleen Frydl), историк из Университета Джона Хопкинса, изучающая консервативные институты. - В каждой из этих стран есть свои причины роста привлекательности авторитаризма. Мы эти причины видим в том, что у каждой из этих стран есть свои проблемы с неравенством или с расовой напряженностью. А ультраправые лидеры видят проблему в глобализации и в качестве подтверждения правильности выбора людей, которые решились за них проголосовать, могут всегда сослаться на Путина как на образец эффективной власти и контроля".



Авторитарные режимы объединяет еще и то, что в их основе лежат три явления, каждое из которых начинается на букву П. Бывший министр экономического развития Венесуэлы Мойзес Наим (Moisés Naím), который бросил родную страну и сейчас является научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, ставит эти три "П" в следующем порядке: популизм, поляризация и постправда.



"Популистские лидеры объясняют все явления окружающего мира, используя принцип "разделяй и властвуй", - объясняет Наим в Вашингтоне. - Современная "политика идентичности" (споры вокруг количества гендеров, допустимости смены пола и т.д. - прим. ИноСМИ) требует от человека четкого ответа на политические вопросы - ты "за" или ты „против". Партии становятся подобны группам болельщиков враждебных спортивных клубам. Люди разделяются на лагеря с жесткой фиксированной структурой. А с ростом популярности и влияния социальных сетей каждый может болтать и делать самые уверенные заявления. В итоге люди не знают, кому верить, и это переносит нас в эпоху постправды".



Как сказал Наим, автор книги "Месть власти", в то время, когда правительствам стран мира "очень трудно обеспечить то, чего, по мнению граждан, они заслуживают", три "П" выглядят в глазах многих как спасение. Люди буквально жаждут не нашего глобального либерализма, а порядка, который обещают авторитарные лидеры.



"Отступление демократии" будет долгим



В США десятилетиями снижался уровень доверия к правительству, бизнесу, лучшим в мире средствам массовой информации (СМИ) и другим наиболее значимым институтам. После терактов 11 сентября, пандемии коронавируса и последовавших за этим экономических потрясений, а также распада местных сообществ в условиях "национализации" культуры интернетом среди многих американцев распространилось глубокое чувство незащищенности. Из-за этого специалисты Международного института демократии и содействия выборам пришли к выводу, что США вступили в период "отступления демократии".



А Путин, естественно, только о том и думает, как бы вселить в нас чувство неуверенности, которая приводит к поддержке подобных проявлений силы. Президент России дал указание своему правительству вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, чтобы подорвать веру в демократический процесс и помочь Трампу победить. (Здесь автор повторяет так и не подтвержденную американскими следователями версию "Рашагейта" - якобы раскрытого еще до победы Трампа на выборах 2016 сговора России и предвыборного штаба Трампа с целью помочь ему дискредитировать кандидатку Хиллари Клинтон и отнять у нее победу на выборах-2016, которые она и вправду проиграла - прим. ИноСМИ.)



Путин также ухватился за такие противоречия нашего общества, как гендерная политика. Самый свежий пример - его выступление на прошлой неделе. Все это Путин делает "в рамках настойчивых и целенаправленных усилий по дестабилизации политики западных стран", сказал Гвоздев.



Все-таки виноват не только Путин



Впрочем, по словам Гвоздева, поляризация и распространение дезинформации в социальных сетях, которые изменили американскую политику, обусловлены в первую очередь внутренними изменениями и сдвигами, а не являются результатом вмешательства России.



И для многих американцев мысль о том, что демократия в их стране находится под угрозой, не имеет такого большого значения, как видимые последствия инфляции. А также память о вынужденном простое бизнеса и нарушенном графике наемных работников в недавнюю эпоху пандемии. Куда больше проблем свободы беспокоят и масштабные технологические изменения, к которым люди никак не могут приспособиться.



Во время последнего опроса, проведенного Монмутским университетом, людей спросили, какие вопросы наиболее важны для принятия решения, за кого голосовать на выборах. (Напомним, что промежуточные выборы в конгресс США состоятся этой осенью.) 54% респондентов указали на опасения по поводу состояния экономики и стоимости жизни, и лишь 38% сказали, что их больше всего беспокоят основные права и демократические процессы. Республиканцы в подавляющем большинстве (71%) придают первостепенное значение экономике, а демократы в основном (67%) ставят на первое место права человека. Но хотя широко распространено мнение о том, что во многих странах завоевывают популярность и получают поддержку авторитарные партии и движения, будущее (то есть конечный успех или неуспех) этой волны крайне правого популизма остается предметом серьезных дебатов.



Эра авторитарности только начинается



Некоторые политические лидеры и ученые опасаются продолжительной эры авторитарного правления, которая непременно наступит. Консерваторы победят благодаря обещанию вернуть трудящимся хоть что-то из стабильности и безопасности, исчезнувших в ходе глобализации и в результате переноса многих рабочих мест либо в регионы мира с низким уровнем зарплаты, либо их автоматизации. Эта тенденция усугубляется разобщением людей в социальных сетях, разделившихся на группировки, состоящие, с одной стороны, из раздраженных и обеспокоенных и агрессивных - с другой.



Но другие говорят, что авторитарная волна будет недолгой - ей не дадут пойти дальше кратковременного всплеска. Благодаря всяким "бюджетным правилам", установленным в неолиберальных экономиках, скоро станет очевидным, что у крайне правых популистов нет ни эффективных решений, ни денег. А без денег крайне правые не решат проблем, вызвавших у большинства людей разочарование и ощущение краха надежд.



"Как только авторитарные движения набирают силу, они ее теряют, поскольку не могут выполнить свои обещания, - сказал Гвоздев. - Они неизбежно попадают в ловушку коррупции, потому что они действуют по принципу „правила существуют для вас, а не для меня"". В качестве примеров авторитарных лидеров он назвал Болсонару, Орбана и бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte), которые подверглись критике якобы за лицемерие и выгодные "полюбовные" сделки в их администрациях.



По словам Кэтлин Фридл, популизм сам по себе не обязательно оказывается эффективным или неэффективным в разрешении такого рода проблем, вызывающих у народа разочарования, то есть, экономических, культурных и социальных потрясений последних 20 лет, из-за которых страдает большинство стран мира. Она отметила, что популизм может принять форму президентской кампании Джорджа Уоллеса (George Wallace) 1968 года с ее откровенно расистскими призывами к белым избирателям или может привести к проведению таких реформ, как прямые выборы сенаторов и легализация употребления марихуаны.



Охота на "автократов": далекое от демократии хобби Запада



Авторитарные правительства обычно приходят к власти "на крыльях" харизматичных и влиятельных фигур, таких как Трамп, Болсонару, Орбан и итальянский Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi). Представьте себе: несмотря на критику всей западной прессы, этот итальянский бизнес-магнат в период с 1994 по 2011 год четырежды руководил страной на посту премьер-министра.



Во многих случаях эти лидеры одерживают верх, заявляя, что только они могут отвлечь внимание своих стран от региональных или глобальных проблем и вернуться к самим себе и своим собственным насущным потребностям.



Но относительно того, имеют ли всплески авторитаризма тенденцию к ослаблению, когда сильный лидер исчезает со сцены, аналитики во мнениях расходятся. Некоторые говорят, что ошибочно предполагать, что уход даже такой сильной и влиятельной личности означает конец авторитарной главы в истории этой страны.



Во-первых, трудно установить четкое правило, что происходит с теми авторитарными лидерами, которые слабеют, проявляя признаки желания уйти. "Есть диктаторы, которым некуда бежать, - сказал Мойзес Наим. - Они вынуждены оставаться у власти, чтобы уберечься от тюрьмы и защитить свои активы. Вопрос - какую политику нам вести в отношении них. Следует ли предоставлять им возможность постепенно и безболезненно отойти от власти или нам нужно объявить на них охоту?"



Маккартизм сегодня



В США Фридл указала на ошибку, совершенную в свое время в США. Там помнят анти-интеллектуализм, а также ультраправые и ограничительные по своему характеру идеологические установки маккартизма - антикоммунистического крестового похода, возглавляемого сенатором-республиканцем от штата Висконсин Джозефом Маккарти (Joseph McCarthy) в 1950-х годах. Направленный, как и нынешняя политика властей, против нежелательных внешних влияний, "маккартизм" был столь абсурден, что закончился позором сенатора.



Скорее, отметила она, маккартизм непосредственно привел к популярности выступавшего против иммигрантов расистского общества Джона Берча (John Birch) в 1960-е годы, к кампаниям Джорджа Уоллеса (George Wallace Jr.) в 1968 и 1972 годах. А также к тому, что Трамп особое внимание сосредоточил на том, какой ущерб американскому обществу причиняют, по его словам, мексиканские и мусульманские иммигранты.



"Когда мы называем человека, а не движение, мы обманываем себя, думая, что когда человек уходит, уходит и движение", - сказала Фридл.



Зачастую в обществе "теплятся" скрытые тенденции к экстремизму, "но для того чтобы вывести их на передний план", сделать более заметными, требуется харизматичный лидер, сказал Гвоздев.



Ситуация в США находится на пороге такого сдвига, сказал Гвоздев: "Вопрос в том, может ли поддерживать трампизм более эффективный лидер, или же его адепты выберут схему „одного вождя", согласно которой передать кому-то другому бразды правления ох как непросто?".



По мнению историков, существует два основных способа, с помощью которых страны могут вырваться из спирали авторитаризма. В некоторых случаях политические лидеры просто жестко выступают за демократию, как это сделал Франклин Д. Рузвельт (Franklin Roosevelt). Даже в условиях пронацистских протестов, вспыхнувших в некоторых частях США в первые годы правления Гитлера. В других случаях сопротивление авторитарному правлению исходит снизу от активистов, союзов или политических организаций - как это произошло в Восточной Германии, Южной Африке и во время американского движения за гражданские права.



По словам Кэтлин Фридл, конец авторитарного правления не так прост, как знаменитая сцена в фильме 1987 года "Очарованные луной" ("Moonstruck"), в которой Шер (Cher) дает Николасу Кейджу пощечину и приказывает ему "прекратить это". Но и обществу не всегда нужно противостоять охватившему его экстремизму и заставлять его приверженцев раскаиваться. Хотя Южная Африка и Чешская Республика противостояли авторитарному прошлому, создав официальные комиссии по установлению истины и примирению, Западная Германия и Япония после Второй мировой войны превратились в процветающие демократии, не проходя через процесс такого рода.



Способ покончить с авторитаризмом есть, он фиксируется на протяжении многих лет, но это не значит, что существует простой рецепт, которому нужно следовать. "Никто не может предсказать крах авторитарного режима, но мы знаем, что он не любит, - сказал Мойзес Наим. - Выборы с демократами, независимая судебная система, ограничение сроков полномочий - вот волшебные средства. Есть ли они у нас еще? Раньше мы, как правило, говорили об этом рецепте для банановых республик, но теперь он применим и к США".



Автор: Марк Фишер (Marc Fisher) Источник - ИноСМИ

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