Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы

03:02 20.10.2022

Священные балбалы уничтожают в святилище древних тюрков в ущелье Мерке



Тимур НИТАЛИЕВ



В Большом Меркенском святилище, которое в народе называют Долиной предков или святилищем древних тюрков, обнаружены разрушенные балбалы - каменные памятники, которые строили вокруг курганных надгробий, сообщает Экспресс К.



В Жамбылской области, а именно в ущелье Мерке, находится Большое Меркенское святилище. Частично его территория, которая составляет 250 квадратных километров (!), находится на плато Сындыктас.



С древних времен там сохранилось множество курганов и балбалов. Балбалы - каменные статуи, которые устанавливали вокруг курганных надгробий в VII-XIII веках. Балбалы были как мужские, так и женские. Первые устанавливали как дань уважения к Тенгри (небесному духу), а вторые в почет Умай (древнее женское божество).



На территории святилища, по словам ученых, порядка 80-100 балбалов. Однако до некоторых из них сумели добраться вандалы. Об этом корреспонденту Экспресс К рассказал фотограф-журналист Сергей АЛЕКСЕЕНОК, который побывал там в минувшие выходные и сделал снимки разрушенных памятников.



На кадрах видно, что вандалы буквально оторвали некоторым балбалам головы.



"Балбалы - полноценные фигуры из камня. Просто разные балбалы надо снимать в определенное время суток. То есть когда ты подходишь к статуе, а солнце неправильно на нее светит, увидишь просто длинный камень. А когда солнечные лучи ложатся на балбал правильно, отчетливо видны черты лица, украшения, серьги. В руках они держат чаши и сосуды. Видны даже пальцы. Это целое искусство", - отметил фотограф.



Их устанавливали, когда был культ поклонения - тенгрианство. С одной стороны, они олицетворяли покровителей рода, с другой - какие-то ритуалы совершались поклонением верховным божествам Тенгри и Умай,

- добавил он.



По словам Сергея, плато находится на высоте 3 000 метров над уровнем моря, попасть туда крайне сложно. В период с октября по апрель вообще невозможно, добавил фотограф.



Место труднодоступное, случайных людей там нет. Ну вот мы нашли балбалы с разбитыми, отбитыми головами. Головы рядом с телами лежат. Есть три балбала, которые рядом стоят, - два разбиты, один уцелел. Это сакральное место, кому такое в голову пришло,

- негодует фотограф.



Тем временем стоит отметить, что и святилище, и местные памятники находятся под охраной государства. Там запрещено охотиться и рыбачить.



Некоторые археологи предполагают, что на разрушение древних памятников могут пойти либо в погоне за выгодой, либо из-за радикальных взглядов.



"Да, говорят, что это могут быть последователи радикальных религиозных течений, которые уничтожают идолы. Ходят слухи, что за памятники некоторые предлагают от 2 до 10 тысяч долларов. Это все непроверенная информация. Но если их хотели бы продать, то зачем нужно разбивать?" - отметил Сергей АЛЕКСЕЕНОК.