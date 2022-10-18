 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.10.2022
03:18  Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:02  Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы
01:59  Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post
01:57  Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"
01:54  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
01:52  Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию
01:46  Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров

01:39  Что стоит за неблагодарностью Восточной Европы, - А.Фурсов
01:37  Трагедия Трасс, - Илья Титов
01:35  "Зеленый" кризис Европы, в котором виновата она сама, - Ральф Шелльхаммер
00:28  На дострой Астана LRT (легкий метрополитен) дополнительно выделят 20 млрд тенге
00:16  "Астрономические цены" на газ разделяют Европу и США, - В.Бадмаев
00:04  Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку
Среда, 19.10.2022
22:02  "С Таджикистаном мира не будет..", - минобороны КР Бекболотов
18:11  Узбекский фильм "Эврилиш" признали одним из лучших на кинофестивале в Южной Корее
17:31  Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ
09:08  ЛГБТ-шный срам – вон из России, - Денис Юрганов
08:25  Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, который заявлял о правильности убийства русских
08:08  Всем спасибо... РосПравительство намерено ликвидировать разворованное Чубайсом "Роснано"
07:39  Байден лично и напрямую участвовал в украинских аферах своего сына, - разоблачает сенатор Чак Грассли
07:21  В Казахстане рассматривают иск об отмене регистрации Токаева на президентских выборах
06:58  В Таджикистане блогера Далера Имомали приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу
04:31  "Журфак МГУ забит тварями из числа либеральных преподавателей" - зкс-министр Мединский
04:01  В стамбульском аэропорту, при попытке вылететь в Казахстан, арестован известный командир курдского сопротивления Серхат Озель
03:37  Кыргызские банки прекращают работать с российскими картами
03:36  Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС
03:30  ЦРУ начало вербовать афганских талибов на Украину - бородатый легион
03:27  Фины сломали свою АЭС "Олкилуото". Реактор - в минус
03:22  УкрРада признала Ичкерию - "временно оккупированной РФ республикой"
03:14  Узгенские кыргызы недовольны "Кемпир-Абадским сговором"
03:09  Летаргический сон казахстанских маслихатов, - Алма Бектенова
02:41  Турция успешно испытала свою самодельную баллистическую ракету "Тайфун"
01:46  Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:30  Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
00:53  КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест
00:50  "Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"
00:40  Китайцы оседлали само Время. Ученые Поднебесной заглянули за изнанку пространственно-временного континуума
00:39  Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
00:38  Новые кадры Узбекистана: разом сменены 5 районных хокимов
00:37  Натовские солдатики Украины, - А.Уваров
00:26  Иран получил не все санкции, - М.Беленькая
00:23  Киргизия и Таджикистан громко ссорятся. Противостояние вокруг анклава Ворух затронуло Россию и ОДКБ, - Къ
00:11  Эфиопия и Эритрея объединившись "мочат" тыграйских сепаратистов, - Д.Моисеев
00:07  HRW призвала Казахстан не выдавать Узбекистану 4-х активистов каракалпакской диаспоры
00:03  Разрыв отношений и уголовные дела на вандалов. Как России ответить Эстонии
00:01  В Кыргызстане стартует жапаровская Административно-территориальная реформа
00:00  Раскрыт сценарий уничтожения ПВО Украины дронами-охотниками, - МК
Вторник, 18.10.2022
19:06  Главу Госдепа встревожили "омолаживающие" планы Си Цзиньпина насчет Тайваня, - МК
15:30  Приключения семьи Байденов на Украине: коррупция и шантаж - список для импичмента
15:26  Daily Mail: Американские ученые создали новый смертоносный штамм коронавируса
15:25  Еще один крупный поставщик СПГ объявил форс-мажор
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:18 20.10.2022

Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
бизнес-аналитик

12 октября Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели озвучил предложение создать международный газовый хаб в Турции, тем самым компенсировав выпавшие мощности по доставке газа в Европу после терактов на "Северных потоках". Предложение стало неожиданностью сразу по нескольким причинам.

Во-первых, судя по первой реакции министра энергетики Турции, оно стало неожиданным и для турецких властей. Впрочем, само предложение было воспринято с большим энтузиазмом: уже через два дня Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству проработать возможность создания хаба в кратчайшие сроки и даже обозначил некоторые детали проекта. Например, то, что хаб может быть создан в турецкой Фракии – провинции, находящейся в европейской части Турции, примыкающей к границам Греции и Болгарии.

Во-вторых, слова Путина о газовом хабе вызывают, на первый взгляд, вполне определенные вопросы. Только что были взорваны "Северные потоки", проходящие по дну Балтийского моря. Тем самым было доказано, что морские газопроводы в новых реалиях – отнюдь не самый безопасный маршрут доставки топлива. Создание же газового хаба в Турции предполагает строительство новых морских трубопроводов, которые столкнутся с теми же вызовами, что и "Северные потоки".

В таком случае почему преимущества анонсированного проекта все же перевешивают его недостатки? И в чем его стратегическое значение с учетом того, что ЕС в принципе взял курс на отказ от энергоносителей из России?

Первое преимущество состоит в относительной простоте реализации проекта. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, Россия научилась строить газопроводы самостоятельно и сможет реализовывать такие проекты даже без западных оборудования и технологий. Кроме того, значительная часть необходимой инфраструктуры уже создана. До 2014 года, когда Болгария под давлением Евросоюза запретила прокладывать трубы на своей территории в рамках проекта "Южный поток", Газпром успел построить наземную часть инфраструктуры в Краснодарском крае.

Часть этих мощностей, вероятно, была задействована для газификации самого Краснодарского края и Северного Кавказа, но остальное вполне может использоваться по первоначальному назначению. Канувший в Лету "Южный поток" был спроектирован мощностью 63 млрд кубометров, что даже больше, чем суммарная мощность "Северных потоков" (55 млрд кубов). Достроить же необходимую морскую инфраструктуру потенциально можно за один-два года. Именно столько времени России понадобилось на строительство "Голубого" и "Турецкого" потоков. Да и морские перемычки там значительно более короткие в сравнении с балтийской частью трубы.

Теперь к вопросу о безопасности. В данном контексте Черное море выгодно отличается от Балтийского. Россия и Турция тотально доминируют в этом регионе в военном плане и в плане разведки. Кроме того, Анкара непосредственно контролирует проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы, а потому легко может отслеживать их действия и передвижения, а при необходимости – запретить проход вовсе.

Насколько надежным партнером может быть Турция? Это вопрос для длинной дискуссии, но сколь бы противоречивыми ни были российско-турецкие отношения, Москва и Анкара, кажется, научились разделять экономические и геополитические интересы, не давая последним навредить первым. Более того, очевидно, что превращение Турции в газовый хаб, коим до сих пор были Германия и Австрия, и на роль которого сейчас (посредством импорта американского СПГ) претендует Польша, усиливает политические позиции Эрдогана. Ему летом следующего года предстоят непростые президентские выборы, а текущий экономический кризис в Турции, сопровождающийся мощнейшим ослаблением лиры, отнюдь не способствует легкому переизбранию. В этом смысле Москва протягивает Эрдогану руку помощи, а значит, нельзя исключать и политического сближения стран (вероятно, в рамках более крупных объединений вроде БРИКС или ШОС) в 2023-2024 годах.

Ну а теперь о главном. Зачем России и Турции вообще понадобился этот проект? В мае текущего года Еврокомиссия представила стратегию REPowerEU, предусматривающую полный отказ от российских энергоносителей, включая газ, к 2027 году. А ведь только на реализацию проекта создания международного газового хаба в Турции понадобится по меньшей мере пара лет. Не станут же серьезные люди огород городить ради поставок топлива в течение трех-четырех лет.

Единственным ответом на этот вопрос является следующий. Москва и Анкара делают ставку на развал Евросоюза, по меньшей мере – на значительную суверенизацию стран Южной и Восточной Европы в вопросах экономики. Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. А значит, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия и другие страны, зависящие от поставок российских нефти и газа, с высокой степенью вероятности начнут принимать решения в угоду национальным, а не транснациональным интересам. На фоне грядущей экономической бури надежные поставки российского газа при посредничестве Турции могут стать для них настоящим спасением.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666225080


Новости Казахстана
- Сенаторы ознакомились с деятельностью Международного финансового центра "Астана"
- Внедрять технологии "чистого угля" и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане
- Принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия поручил Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов: Правительство продолжит работу по цифровой трансформации экономики
- Меры борьбы с серыми сертификатами утвердили на заседании Совета ЕЭК
- Коллегия по итогам деятельности МЧС за 9 месяцев т.г. прошла в столице
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят поправки в Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы
- Новую Стратегию партнерства на 2023-2027 годы обсудил Алихан Смаилов с членом Совета директоров Азиатского Банка Развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  