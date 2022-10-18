Уганда планируют поставлять в Россию автомобили Kiira собственного производства

05:09 20.10.2022

Матвей Крылов



В Уганде готовы поставлять в Россию электромобили собственного производства. Об этом заявил посол Уганды в Москве Мозес Кизиге в интервью РИА "Новости".







"Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию. Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с "КамАЗом" о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке. Так что мы продвигаемся и в этом направлении", - ответил Кизиге на вопрос, пойдут ли электрокары из Уганды на экспорт.



Разработкой и выпуском электромобилей в Уганде занимается компания Kiira Motors Corporation, принадлежащая государству.



В ее линейку, согласно данным на сайте компании, входят дизельные и электрические автобусы, а также три легковых модели - компакт Kiira EV (представлен в 2011 году, считается первым африканским электромобилем), седан Kiira EV Smack (первый африканский гибрид) и четырехместный премиальный седан Kiira EVS с бензиновым двигателем (на фото выше).



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