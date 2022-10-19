|Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
13:54 20.10.2022
Суд взыскал с Facebook более 65 млн рублей в пользу бывшего футболиста Хохлова
Текст: Кристина Цыцура
Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, сообщила юрист Хохлова Анна Варганова.
Она сообщила, что 64 млн рублей – за вред имени, один миллион – за моральный вред, 571 тысяча – судебные расходы. Отмечается, что сторона может подать апелляцию на это заочное решение.
Сумму выплатят не сразу. После вступления решения в силу у второй стороны будет время обжаловать решение.
"Если они не подадут жалобу, то будет выписан исполнительный лист", – добавила Варганова, передает ТАСС.
Напомним, Хохлов подал в суд на Facebook* 22 сентября прошлого года из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ