Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии

13:54 20.10.2022

Суд взыскал с Facebook более 65 млн рублей в пользу бывшего футболиста Хохлова



Текст: Кристина Цыцура



Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, сообщила юрист Хохлова Анна Варганова.



Она сообщила, что 64 млн рублей – за вред имени, один миллион – за моральный вред, 571 тысяча – судебные расходы. Отмечается, что сторона может подать апелляцию на это заочное решение.



Сумму выплатят не сразу. После вступления решения в силу у второй стороны будет время обжаловать решение.



"Если они не подадут жалобу, то будет выписан исполнительный лист", – добавила Варганова, передает ТАСС.



Напомним, Хохлов подал в суд на Facebook* 22 сентября прошлого года из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ