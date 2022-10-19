 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.10.2022
16:33  Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании
16:07  Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
14:05  Время секонд-хенда прошло: ВСУ получают новейшие образцы натовских вооружений
14:02  Жители Жетысу жестко раскритиковали герб региона и главу управления общественного развития
14:00  Свыше 50 международных компаний перевели свой бизнес из России в Казахстан
13:58  Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
13:57  Сила Си. Контекст, в котором Китай подошел к важному этапу, - Кирилл Зайцев

13:56  Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян
13:54  Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
13:52  Зима близко: социальные ожидания от первой военной зимы в Европе, - Жак Сапир
13:51  Постреволюционный век и монархия, - О.Хархордин
13:49  США потеряли Ближний Восток. Арабы выбрали Россию, - Al Mayadeen
05:09  Уганда планируют поставлять в Россию автомобили Kiira собственного производства
03:18  Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:02  Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы
01:59  Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post
01:57  Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"
01:54  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
01:52  Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию
01:46  Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров
01:39  Что стоит за неблагодарностью Восточной Европы, - А.Фурсов
01:37  Трагедия Трасс, - Илья Титов
01:35  "Зеленый" кризис Европы, в котором виновата она сама, - Ральф Шелльхаммер
00:28  На дострой Астана LRT (легкий метрополитен) дополнительно выделят 20 млрд тенге
00:16  "Астрономические цены" на газ разделяют Европу и США, - В.Бадмаев
00:04  Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку
Среда, 19.10.2022
22:02  "С Таджикистаном мира не будет..", - минобороны КР Бекболотов
18:11  Узбекский фильм "Эврилиш" признали одним из лучших на кинофестивале в Южной Корее
17:31  Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ
09:08  ЛГБТ-шный срам – вон из России, - Денис Юрганов
08:25  Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, который заявлял о правильности убийства русских
08:08  Всем спасибо... РосПравительство намерено ликвидировать разворованное Чубайсом "Роснано"
07:39  Байден лично и напрямую участвовал в украинских аферах своего сына, - разоблачает сенатор Чак Грассли
07:21  В Казахстане рассматривают иск об отмене регистрации Токаева на президентских выборах
06:58  В Таджикистане блогера Далера Имомали приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу
04:31  "Журфак МГУ забит тварями из числа либеральных преподавателей" - зкс-министр Мединский
04:01  В стамбульском аэропорту, при попытке вылететь в Казахстан, арестован известный командир курдского сопротивления Серхат Озель
03:37  Кыргызские банки прекращают работать с российскими картами
03:36  Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС
03:30  ЦРУ начало вербовать афганских талибов на Украину - бородатый легион
03:27  Фины сломали свою АЭС "Олкилуото". Реактор - в минус
03:22  УкрРада признала Ичкерию - "временно оккупированной РФ республикой"
03:14  Узгенские кыргызы недовольны "Кемпир-Абадским сговором"
03:09  Летаргический сон казахстанских маслихатов, - Алма Бектенова
02:41  Турция успешно испытала свою самодельную баллистическую ракету "Тайфун"
01:46  Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:30  Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
00:53  КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест
00:50  "Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"
00:40  Китайцы оседлали само Время. Ученые Поднебесной заглянули за изнанку пространственно-временного континуума
00:39  Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян
13:56 20.10.2022

Тимур НИТАЛИЕВ

Массовый приток россиян в Казахстан и крупные города республики вызвал ажиотаж цен не только в сфере аренды жилья или других услуг… В связи с мобилизацией в России цены на свои услуги подняли и проститутки Алматы, сообщает Экспресс К.

Внимание на это обратил житель Алматы Дамир (имя изменено). Он рассказал, что еще месяц назад снять проститутку в южной столице было дешевле, чем сейчас. По его словам, жрицы любви подняли цены на свои услуги вслед за арендодателями из-за наплыва приезжих россиян.

Гордиться нечем. Но раз в месяц балую себя такими развлечениями… Так вот, в сентябре проститутки просили в среднем 15-20 тысяч за час. Сейчас же цены взвинчены до 40-50 тысяч и даже выше! Одна из них рассказала мне, что это из-за притока приезжих,
- говорит Дамир.

Мужчина подметил, что цены на жриц любви варьируются в зависимости от телосложения, веса, размера груди и сексуальных предпочтений. Каждая проститутка, по словам Дамира, сама ставит себе цену, однако средняя стоимость всегда была в диапазоне от 15 до 20-25 тысяч тенге за час.

Корреспондент Экспресс К решил проверить доводы Дамира. Для этого мы зашли на популярный сайт для съема "ночных бабочек" и убедились: многие из них предлагают свои услуги за баснословные деньги!

В беседе с корреспондентом проститутки из Алматы подтвердили, что действительно подняли цены две недели назад. После того как это сделали арендодатели квартир.

"Ну мы же тоже люди, новости читаем, смотрим. Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас - 40 000. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю. Кушать всем надо, вот и подняла", - рассказала жрица.

Не все алматинские проститутки согласились побеседовать. Многие, услышав вопросы о ценах, сразу клали трубку с криками: "Не нравится - не звони!"

Слушай, тебе какая разница, подняла я цену или нет? Вот сейчас час со мной стоит 70 тысяч. Устраивает? Приезжай прямо сейчас. (Диктует адрес.) Нет, иди гуляй и не жалуйся на цены. Хорошо жить все хотят,
- говорит проститутка.

Да, я подняла цену в этом году уже два раза. Весной и вот в начале октября. А что? Подстраиваемся под актуальные реалии. Все поднимают цены, почему мне нельзя?
- говорит проститутка.

Конечно, я подняла цену. Кто мне запретит? (Смеется.) Иди в полицию или суд, жалуйся, посмотрим, кто тебе поможет. В два раза подняла цену за час, теперь 50 тысяч тенге. Люди идут, и никто не жалуется на цены,
- говорит проститутка.

Сфера эта, как и рынок арендного жилья, никем не регулируется. Если в случае с арендой в правительстве еще задумываются о том, какие механизмы задействовать для регулирования цен, то с проститутками… А впрочем, настолько ли актуальна эта проблема для казахстанских мужчин?

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666263360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюджет на 2023-2025 годы, законопроект об амнистии и поправки в Налоговый кодекс одобрили в Мажилисе
- Ерлан Карин принял участие в Экспертном форуме КИСИ
- Маслихаты поддерживают курс проводимых в стране реформ
- Выступление А. Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2023-2025 годы
- В Сенате презентовали проект Закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы"
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Абден К.Ж. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку К.Токаева
- Взыскан ущерб, причиненный вследствие взрыва в войнской части в Арыси
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  