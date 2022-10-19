Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян

13:56 20.10.2022

Тимур НИТАЛИЕВ



Массовый приток россиян в Казахстан и крупные города республики вызвал ажиотаж цен не только в сфере аренды жилья или других услуг… В связи с мобилизацией в России цены на свои услуги подняли и проститутки Алматы, сообщает Экспресс К.



Внимание на это обратил житель Алматы Дамир (имя изменено). Он рассказал, что еще месяц назад снять проститутку в южной столице было дешевле, чем сейчас. По его словам, жрицы любви подняли цены на свои услуги вслед за арендодателями из-за наплыва приезжих россиян.



Гордиться нечем. Но раз в месяц балую себя такими развлечениями… Так вот, в сентябре проститутки просили в среднем 15-20 тысяч за час. Сейчас же цены взвинчены до 40-50 тысяч и даже выше! Одна из них рассказала мне, что это из-за притока приезжих,

- говорит Дамир.



Мужчина подметил, что цены на жриц любви варьируются в зависимости от телосложения, веса, размера груди и сексуальных предпочтений. Каждая проститутка, по словам Дамира, сама ставит себе цену, однако средняя стоимость всегда была в диапазоне от 15 до 20-25 тысяч тенге за час.



Корреспондент Экспресс К решил проверить доводы Дамира. Для этого мы зашли на популярный сайт для съема "ночных бабочек" и убедились: многие из них предлагают свои услуги за баснословные деньги!



В беседе с корреспондентом проститутки из Алматы подтвердили, что действительно подняли цены две недели назад. После того как это сделали арендодатели квартир.



"Ну мы же тоже люди, новости читаем, смотрим. Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас - 40 000. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю. Кушать всем надо, вот и подняла", - рассказала жрица.



Не все алматинские проститутки согласились побеседовать. Многие, услышав вопросы о ценах, сразу клали трубку с криками: "Не нравится - не звони!"



Слушай, тебе какая разница, подняла я цену или нет? Вот сейчас час со мной стоит 70 тысяч. Устраивает? Приезжай прямо сейчас. (Диктует адрес.) Нет, иди гуляй и не жалуйся на цены. Хорошо жить все хотят,

- говорит проститутка.



Да, я подняла цену в этом году уже два раза. Весной и вот в начале октября. А что? Подстраиваемся под актуальные реалии. Все поднимают цены, почему мне нельзя?

- говорит проститутка.



Конечно, я подняла цену. Кто мне запретит? (Смеется.) Иди в полицию или суд, жалуйся, посмотрим, кто тебе поможет. В два раза подняла цену за час, теперь 50 тысяч тенге. Люди идут, и никто не жалуется на цены,

- говорит проститутка.



Сфера эта, как и рынок арендного жилья, никем не регулируется. Если в случае с арендой в правительстве еще задумываются о том, какие механизмы задействовать для регулирования цен, то с проститутками… А впрочем, настолько ли актуальна эта проблема для казахстанских мужчин?