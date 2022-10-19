Сила Си. Контекст, в котором Китай подошел к важному этапу, - Кирилл Зайцев

13:57 20.10.2022

Сила Си

контекст, в котором Китай подошел к важному этапу



Кирилл Зайцев



В минувшее воскресенье в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялось открытие ХХ съезда Коммунистической партии Китая. Про юбилейный съезд чего только не говорили - одни утверждали, что на нем будет сформирован штаб командующих вторжением на Тайвань, другие говорили, что на съезде партийные боссы будут приносить Си клятвы лояльности, а третьи и вовсе рассказывали о нумерологии и соотнесении Пекином мероприятий с положением звезд на середину этого октября. Так или иначе, на этом съезде скорее всего будет переизбран на свой третий срок председатель Си, партийная верхушка со всей страны получит возможность согласовать стратегию в отношении главных вопросов, стоящих перед Пекином сегодня и Китай сформулирует и огласит список ключевых проблем и реакций на вызовы мятежного времени. Первые итоги съезда будут видны только к моменту выхода следующего номера, а настоящие последствия того, что происходит прямо сейчас в коридорах и залах пекинского Дома народных собраний, может статься, опишут только историки. Сейчас же нам остается рассматривать контекст, в котором Китай подошел к важному этапу.



Летние полеты вашингтонской ведьмы Нэнси Пелоси в свое время вызвали серьезные опасения. Те, кто всерьез не ждал Третьей мировой, утверждали, тем не менее, что такой показательный плевок в лицо Пекину серьезно уронит авторитет Китая на международной арене. Возможно, это было бы так в более спокойное время, но сейчас полет Пелоси на Тайвань вспоминается как страшный сон, пугающий и полный жутких поворотов, но закончившийся ничем.



Куда важнее было возвращение пандемии: если в Европе и Штатах ковид оказался забыт сразу после перебивания новостей о нем украинским кризисом (в полном соответствии с "предсказаниями" журнала Economist от прошлой осени об "исчезновении" пандемии), то в Китае власти оказались вынуждены сажать под домашний арест целые города и районы, как в худшие дни 2020 года. Из-за Великого файрволла к нам попадали видеозаписи воплей в многоэтажках, эхом отдающихся на пустых улицах или пугающе смешная запись того, как диспетчер службы оповещений заснул за пультом, из-за чего весь город был вынужден слушать его храп.



Сейчас наиболее развитые и населенные районы страны выходят из локдаунов, а мировые рынки энергоносителей, словно мало им было имевшегося стресса, с тревогой ждут роста цен, ведь китайская промышленность начинает работать на полную. С этим связано решение, о котором в понедельник поведал Bloomberg: по словам американского издания, Китай отказался от продажи СПГ в Европу, мотивируя это приоритетностью собственных потребностей.



Китайские потребности заключаются не только в обеспечении своей промышленности и населения, но и в перепродаже газа - в этом случае нужны высокие цены, повышению которых поспособствовало своевременное решение.



Другим интересным финтом начала недели стал отказ от публикации ключевых экономических данных за третий квартал - это мотивируется нежеланием отвлекать внимание от съезда КПК. Главный экономист агентства Jones Lang Lasalle в Гонконге заявил Reuters, что дело вовсе не в низких темпах восстановления китайской экономики - нет-нет, да как вы вообще могли такое подумать!



Между тем развивается сюжет 2018 года: глобальная торговая война КНР и США. В прошлом году на переговорах в Анкоридже администрация Байдена ясно дала понять, что хотя Трамп и был злом во плоти, но от ряда его идей - к примеру, от экономических боданий с Китаем - новый Белый дом отказываться не намерен.



14 октября Байден подписал указ, запрещающий всем компаниям, использующим американские технологии, устанавливать в производимую продукцию чипы, произведенные вне США. Эксперты (причем американские) ярко описывали картины остановившихся фабрик полупроводников в Китае - по сути, указ Байдена заставил американских инженеров массово увольняться с китайских фабрик.



Насколько велики масштабы исполнения указа, сказать трудно - большие СМИ почти не пишут о "ночи увольнений", а китайцы, как обычно, молчат.



Но интересна версия, согласно которой столь жесткие меры против китайской полупроводниковой промышленности были вызваны тихим выводом китайских средств из американских гособлигаций. Вывод денег вызвал цепную реакцию и вынудил американские фонды начать выводить капитал отовсюду, изымать деньги у всех, кто попадется под руку. Последствия уже ощутили на себе Англия, Германия и Швейцария. В ответ на это и на указ о чипах Китай сразу же - прямо 14 октября - объявил о создании паназиатской криптовалюты. Сделано это было устами специалистов из подразделения Китайской академии общественных наук, и в состав корзины ориентировочно были включены не только юань и ряд валют стран Юго-Восточной Азии, но и иена - явный сигнал японцам, ныне разгребающим последствия американского вывода денег.



К слову, 10 октября Банк Китая в порядке тестирования цифрового юаня произвел передачу примерно 100 миллиардов юаней (около 14 миллиардов долларов). Это, наравне с широкой распространенностью принимающих цифровой юань торговых точек (пять с половиной миллионов), делает Китай флагманом другого любопытного проекта - Inthanon-LionRock, завязанном на трансграничные платежи по технологии распределенного реестра.



Все это прямо объясняется намерением Китая вывести азиатскую экономику из-под влияния Вашингтона. Экономические войны требуют постоянного повышения градуса эскалации, но, на фоне активной войны в далекой Восточной Европе, американцы не спешат отвечать на китайскую резкость. Едва ли дело дойдет до взаимного ареста активов, китайского запрета на экспорт редкоземельных металлов и увеличения скорости утекания иностранных денег из американских госзаймов - этому должно способствовать крупное политическое и военное обострение. Скорее всего, китайцев тихо отпустят с их деньгами и начнут печатать еще больше денег в рамках "политики количественного смягчения".



Трактовать противоречивые внешние заявления китайских дипломатов - неблагодарное дело. Но можно попытаться рассмотреть XX съезд в контексте почти десяти лет управления страной Си Цзиньпином. Его основной задачей - о чем он говорил множество раз - является адаптация "социализма с китайской спецификой" к вызовам, стоящим перед сверхдержавой.



Большой вызов разбит на множество подзадач: Си рассказал о победе над коррупцией, о техническом и теоретическом обновлении сил НОАК и о мобилизации боевого духа КПК - разумеется, все под его, Си, чутким руководством. Про армию Си, любимчик военных элит, говорил особенно подробно - по его словам, для китайского флота ожидается расширение сети зарубежных баз, а командование армии, если верить прессе, обновится: на смену старым генералам придут те, кого западные китаисты уже давно сватают в командующие операцией по присоединению Тайваня. Но разговоры об абстрактных понятиях (так, обожаемое бюрократами словосочетание "национальная безопасность" было сказано в приветственной речи аж 26 раз) не должны затмевать конкретику: решения, принятые на XX съезде по поводу Тайваня, украинского кризиса и постковидного восстановления первой экономики мира, мы увидим только по ходу их претворения в жизнь.