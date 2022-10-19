Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау

13:58 20.10.2022

Председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области "Аллаяр жолы", члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева объявили в международный розыск в Узбекистане. Ему вменяют покушение на конституционной строй республики в связи с проходившими в июле протестами в Каракалпакстане, сообщил изданию Vlast.kz сам Уразбаев.



"6 октября мне сообщили о том, что пришла информация от органа внутренних дел города Ходжейли в Каракалпакстане о том, что меня объявили в розыск. Ходжейли - город, где я родился. В этот же день казахстанский сотрудник полиции пришел на мое рабочее место, где взял распечатку из поисковой базы данных. Там было написано, что мера пресечения - арест. Вечером после работы я зашел в департамент полиции, где мне показали постановление суда Ходжейли. Там на узбекском было написано, что во время июльских событий, я, будучи председателем этно-культурного объединения "Аллаяр Жолы", проводил агитацию против властей. Также, мол, я был все время на связи с "криминальной группой" – с каракалпакскими активистами Даулетмуратом Тажимуратовым, Азаматом Турдановым и еще одним человеком, которого я вообще не знаю. Первых двоих я только по интернету знаю. Я написал объяснительную и ушел", - рассказал Уразбаев.



На следующий день он стал договариваться об адвокате через Комитет международного бюро по правам человека и написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана.



"Потому что если они не уберут меня из этой базы данных, то даже на территории Казахстана будет выходить то, что я там в розыске. Мне придется все время объясняться", - добавил Уразбаев.



В начале июля в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.



Протесты прекратились после того, как в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и выступил за отмену вызвавших возмущение поправок. В суверенной республике был введен режим ЧП (чрезвычайного положения) - с 3 июля по 2 августа, которое досрочно отменили с 21 июля.



Как сообщили казахстанскому изданию BES.media представители диаспоры каракалпаков Алматы, Уразбаев на момент описываемых событий находился на вахте - он был руководителем группы на месторождении Каражанбас (расположено в Мангистауской области Казахстана).