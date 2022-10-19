 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.10.2022
16:33  Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании
16:07  Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
14:05  Время секонд-хенда прошло: ВСУ получают новейшие образцы натовских вооружений
14:02  Жители Жетысу жестко раскритиковали герб региона и главу управления общественного развития
14:00  Свыше 50 международных компаний перевели свой бизнес из России в Казахстан
13:58  Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
13:57  Сила Си. Контекст, в котором Китай подошел к важному этапу, - Кирилл Зайцев

13:56  Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян
13:54  Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
13:52  Зима близко: социальные ожидания от первой военной зимы в Европе, - Жак Сапир
13:51  Постреволюционный век и монархия, - О.Хархордин
13:49  США потеряли Ближний Восток. Арабы выбрали Россию, - Al Mayadeen
05:09  Уганда планируют поставлять в Россию автомобили Kiira собственного производства
03:18  Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:02  Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы
01:59  Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post
01:57  Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"
01:54  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
01:52  Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию
01:46  Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров
01:39  Что стоит за неблагодарностью Восточной Европы, - А.Фурсов
01:37  Трагедия Трасс, - Илья Титов
01:35  "Зеленый" кризис Европы, в котором виновата она сама, - Ральф Шелльхаммер
00:28  На дострой Астана LRT (легкий метрополитен) дополнительно выделят 20 млрд тенге
00:16  "Астрономические цены" на газ разделяют Европу и США, - В.Бадмаев
00:04  Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку
Среда, 19.10.2022
22:02  "С Таджикистаном мира не будет..", - минобороны КР Бекболотов
18:11  Узбекский фильм "Эврилиш" признали одним из лучших на кинофестивале в Южной Корее
17:31  Путин ввел военное положение в новых субъектах РФ
09:08  ЛГБТ-шный срам – вон из России, - Денис Юрганов
08:25  Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, который заявлял о правильности убийства русских
08:08  Всем спасибо... РосПравительство намерено ликвидировать разворованное Чубайсом "Роснано"
07:39  Байден лично и напрямую участвовал в украинских аферах своего сына, - разоблачает сенатор Чак Грассли
07:21  В Казахстане рассматривают иск об отмене регистрации Токаева на президентских выборах
06:58  В Таджикистане блогера Далера Имомали приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу
04:31  "Журфак МГУ забит тварями из числа либеральных преподавателей" - зкс-министр Мединский
04:01  В стамбульском аэропорту, при попытке вылететь в Казахстан, арестован известный командир курдского сопротивления Серхат Озель
03:37  Кыргызские банки прекращают работать с российскими картами
03:36  Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС
03:30  ЦРУ начало вербовать афганских талибов на Украину - бородатый легион
03:27  Фины сломали свою АЭС "Олкилуото". Реактор - в минус
03:22  УкрРада признала Ичкерию - "временно оккупированной РФ республикой"
03:14  Узгенские кыргызы недовольны "Кемпир-Абадским сговором"
03:09  Летаргический сон казахстанских маслихатов, - Алма Бектенова
02:41  Турция успешно испытала свою самодельную баллистическую ракету "Тайфун"
01:46  Подорвет ли украинский конфликт европейский статус-кво? - Андреа Видбург
01:30  Киргизия торпедирует достигнутые с Узбекистаном соглашения, - В.Панфилова
00:53  КырФемида. Экс-министр образования Бейшеналиев "добровольно" вернул взятку и вышел под домашний арест
00:50  "Герань" мутировала. Эксперты ЕС не нашли персидских следов в дроне-камикадзе по кличке "Шахид"
00:40  Китайцы оседлали само Время. Ученые Поднебесной заглянули за изнанку пространственно-временного континуума
00:39  Пекин решил приостановить продажу СПГ в Европу - себе нужнее, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
13:58 20.10.2022

Председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области "Аллаяр жолы", члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева объявили в международный розыск в Узбекистане. Ему вменяют покушение на конституционной строй республики в связи с проходившими в июле протестами в Каракалпакстане, сообщил изданию Vlast.kz сам Уразбаев.

"6 октября мне сообщили о том, что пришла информация от органа внутренних дел города Ходжейли в Каракалпакстане о том, что меня объявили в розыск. Ходжейли - город, где я родился. В этот же день казахстанский сотрудник полиции пришел на мое рабочее место, где взял распечатку из поисковой базы данных. Там было написано, что мера пресечения - арест. Вечером после работы я зашел в департамент полиции, где мне показали постановление суда Ходжейли. Там на узбекском было написано, что во время июльских событий, я, будучи председателем этно-культурного объединения "Аллаяр Жолы", проводил агитацию против властей. Также, мол, я был все время на связи с "криминальной группой" – с каракалпакскими активистами Даулетмуратом Тажимуратовым, Азаматом Турдановым и еще одним человеком, которого я вообще не знаю. Первых двоих я только по интернету знаю. Я написал объяснительную и ушел", - рассказал Уразбаев.

На следующий день он стал договариваться об адвокате через Комитет международного бюро по правам человека и написал заявление в Мангистаускую областную прокуратуру, чтобы они защитили его права, так как он является гражданином Казахстана.

"Потому что если они не уберут меня из этой базы данных, то даже на территории Казахстана будет выходить то, что я там в розыске. Мне придется все время объясняться", - добавил Уразбаев.

В начале июля в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Протесты прекратились после того, как в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и выступил за отмену вызвавших возмущение поправок. В суверенной республике был введен режим ЧП (чрезвычайного положения) - с 3 июля по 2 августа, которое досрочно отменили с 21 июля.

Как сообщили казахстанскому изданию BES.media представители диаспоры каракалпаков Алматы, Уразбаев на момент описываемых событий находился на вахте - он был руководителем группы на месторождении Каражанбас (расположено в Мангистауской области Казахстана).

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666263480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюджет на 2023-2025 годы, законопроект об амнистии и поправки в Налоговый кодекс одобрили в Мажилисе
- Ерлан Карин принял участие в Экспертном форуме КИСИ
- Маслихаты поддерживают курс проводимых в стране реформ
- Выступление А. Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2023-2025 годы
- В Сенате презентовали проект Закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы"
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Абден К.Ж. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку К.Токаева
- Взыскан ущерб, причиненный вследствие взрыва в войнской части в Арыси
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  