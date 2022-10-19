Свыше 50 международных компаний перевели свой бизнес из России в Казахстан

14:00 20.10.2022

Более 50 международных компаний решили перенести свой офис из России в Казахстан, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью, сообщила 18 октября пресс-служба главы.



"В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно", - отметил Токаев.



По его мнению, местным властям нужно разместить эти производства на Большой кольцевой автомобильной дороге недалеко от Алма-Аты, чтобы помочь экономике района.



По словам президента республики, в городе должны быть организованы более благоприятные условия, нежели в областях, для новых производств и тех кто хочет перебазироваться. И это нужно решить немедленно, чтобы установить бесперебойные пути сообщения с зарубежными партнерами.



Напомним, 11 октября американское СМИ сообщило, что российский бизнес стал изучать возможности для привлечения инвестиций в Гонконге. Некторые компании задумались о переносе определенных видов деятельности в Гонконг.