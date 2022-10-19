Жители Жетысу жестко раскритиковали герб региона и главу управления общественного развития

14:02 20.10.2022

АЛИЯ АХМЕДИЕВА



Люди недовольны внешним видом нового символа и его кулуарной разработкой



В понедельник, 17 октября, руководитель управления общественного развития Жетысуской области Болат КЕРИМБЕК вместе с автором эскиза нового герба региона Есетом ДАУРЕНБЕКОВЫМ показали депутатам облмаслихата свое творение.



Позже провластные и другие СМИ распространили информацию о том, что герб утвержден и, мол, получайте эту "красоту".



- В основе герба голубой и золотой цвета. Имеет форму круга. Внутри герба символ города Талдыкорган – "Монумент Жетысу". Над ним возвышаются горные вершины, лучи солнца и шанырак. Внизу – караван верблюдов, как олицетворение Великого Шелкового пути, волны, представляющие семь рек Жетысу, озера Алаколь и Балхаш, а по бокам – два архара, тоже имеющих важное символическое значение для региона. Название области написано сверху герба золотыми буквами, - сообщил автор Есет Дауренбеков.



Эскизный проект Есета Дауренбекова был единогласно выбран решением членов конкурсной комиссии. Они высоко оценили художественный уровень, уникальное дизайнерское решение, сочетаемость цветов и соблюдение требований геральдики его работы.



Новый символ региона также получил положительное заключение экспертизы в экспертном совете по вопросам государственных символов и геральдических знаков министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Всего в конкурсе участвовало 55 эскизов от 17 участников.



Между тем, многие жители области восприняли в штыки изображение нового герба. Говорят, его можно показать только на конкурсе рисунков школьников.



Во вторник, 18 октября, ближе к вечеру местные власти вынуждены были провести брифинг и объяснить населению, почему эскиз герба не обсуждали с общественностью региона, а выбрали кулуарно.



- Отвечая на этот вопрос, замечу, что атрибуты госсимволики лучше не с населением обсуждать, а с экспертами и специалистами. Мы так и поступили. Если обсуждать герб с населением, зачем тогда нужен автор, зачем проводить конкурс и создавать комиссии, - подчеркнул на брифинге глава управления общественного развития области Болат Керимбек.