Время секонд-хенда прошло: ВСУ получают новейшие образцы натовских вооружений

14:05 20.10.2022

Олег Кравцов



Вооруженные формирования Украины получают все больше от Запада самого современного оружия и систем боевого управления.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.



"Для Украины провоцировать конфликт на границе с Белоруссией – это на первый взгляд самоубийство. В Киеве понимают, что это может втянуть Минск в боевые действия против украинских войск. Зачем это им надо? Видимо, чтобы интернационализировать конфликт, чтобы в нем участвовали страны НАТО, которые относятся к Союзному государству враждебно и уже развернули гибридную войну как против Москвы, так и против Минска", – сказал Неткачев "Известиям".



Он добавил, что начавшиеся в Восточной Европе активные маневры НАТО сопровождаются участившимися полетами американских военно-транспортных самолетов в Польшу для доставки важных военных грузов, вооружений, используемых против российской армии.



"Если раньше это был военный секонд-хенд, то сейчас Украине поставляются самые современные вооружения и системы боевого управления. Некоторые из них даже не приняты на вооружение стран НАТО, зато испытываются и дорабатываются в ходе боевых действий с подразделениями ВС РФ", – подчеркнул генерал.



Он напоминает, что ВСУ получит от Германии систему ПВО IRIS-T SLM.



"Эти новейшие немецкие зенитно-ракетные комплексы средней дальности, созданные компанией Diehl Defence, еще не приняты на вооружение Бундесвера, но уже эксплуатируются Вооруженными силами Украины. Значит, рядом с украинскими специалистами должны быть инженеры из ФРГ, которые должны будут этот комплекс дорабатывать с учетом полученного в боевых условиях опыта.



А спутниковый интернет Starlink от Илона Маска… Благодаря ему Вооруженные силы Украины массово внедрили у себя на поле боя принцип сетецентричной войны. Каждый украинский военный, имеющий планшет, имеет данные о российских войсках в реальном режиме времени. Эта система реально обкатана именно на ВСУ", – говорит эксперт.



Кроме того, Неткачев обратил внимание на публикации американских СМИ о том, что некая фирма Palanti разработала для ВСУ систему, позволяющую с помощью специального IT-продукта (MetaConstellation), куда стекаются все возможные данные с пролетавших над районами спутников – радиосигналы, изображения в инфракрасном свете или аэрофотоснимки, определять местоположение объектов в реальном времени.



С помощью таких систем наводятся РСЗО "Хаймарс".