 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании
16:33 20.10.2022

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку всего через шесть недель после прихода к власти, сообщает Sky News. В ходе объявления об отставке Трасс отметила, что выборы нового лидера Консервативной партии состоятся на следующей неделе. До тех пор Трасс продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Я вступила в должность в период серьезной экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать счета. Незаконная война Путина на Украине угрожает безопасности всего континента. А нашу страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост.

Я была избрана Консервативной партией с мандатом на то, чтобы изменить ситуацию. Мы обеспечили оплату счетов за электроэнергию и сократили взносы, выплачиваемые с доходов. Мы изложили видение экономики с низкими налогами и высокими темпами роста, которая будет пользоваться преимуществами свобод, которые открыл брексит.

Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата премьер-министра, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем, чтобы оповестить его о том, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Сегодня утром я встретилась с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди. Мы договорились, что на следующей неделе состоятся выборы нового лидера. Это позволит нам оставаться на пути реализации наших фискальных планов и поддержания экономической стабильности и национальной безопасности нашей страны.

Я останусь на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран преемник.

Спасибо.

Дата выхода в эфир 20 октября 2022 года.

Источник - RT
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