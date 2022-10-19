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Узбекистан не собирается запускать спутник ради спутника
17:37 20.10.2022

В Узбекистане сейчас нет необходимости в запуске собственного спутника – министр

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане сейчас нет реальной необходимости в запуске собственного спутника. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Ташкенте министр по развитию информационных технологий Шерзод Шерматов.

"Главный вопрос – зачем нужен этот спутник? Если вы тратите на него 300 миллионов долларов или еще больше, вы должны окупить эти средства. Запускать спутник ради спутника не надо. Все инвестиционные проекты должны давать конкретную отдачу. Кто-то когда-то заявил, что спутник нужен, чтобы ускорить интернет. Разве это так? Спутниковый интернет никаким образом не конкурирует с проводным оптико-волоконным интернетом, это знают все специалисты", – отметил глава Мининфокома.

По его словам, когда масштабы экономики требуют решения больших задач, где нужны не только коммуникации, но и дистанционное зондирование земли, обеспечение обороноспособности государства и многое другое, будет необходим не один, а несколько спутников. Однако сейчас, добавил он, у Узбекистана нет острой необходимости тратить государственные средства на этот проект.

"Я лично не вижу необходимости тратить на это несколько сот миллионов долларов на это. К сожалению, у большинства людей есть не очень правильное понимание технологии, все думают, что спутниковый Интернет лучше. Спутниковый интернет он всегда дороже и там пинги очень высокие, он медленный", – подчеркнул глава Мининфокома.

Он также добавил, что все измеряется деньгами.

"Сейчас есть низкоорбитальные спутники, это Starlink, OneWeb и другие. У них пинги может быть и лучше, чем у других спутников. Но цена устройства в 500 или 600 долларов плюс 110 долларов в месяц (абонентская плата – прим. редакции). Сколько у нас людей, которые смогут платить 110 долларов за домашний интернет? И за это вы получите 100-150 Мегабит. Сейчас за 18 долларов по оптике вы получаете 100 Мегабит (один из тарифов от "Узонлайн" – прим. редакции). Всегда нужно исходить из рынка и покупательной способности. Делать громкие заявления все умеют. Но нужно делать расчеты и практично работать", – сказал Шерматов.

По словам первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олега Пекося, спутниковый интернет не только медленный, но и дорогой.

"Территория нашей республики не такая большая. На сегодня уже все школы покрыты широкополосным интернетом, там есть оптический кабель. Мы пришли даже в самое маленькое село, где есть школа, а они есть практически в каждом населенном пункте. Теперь от школы уже не так сложно проводить интернет до каждого абонента. Только в Ташкенте идет подключение под 50 тысяч абонентов в месяц. Это огромные темпы и реальной надобности в запуске спутника мы не видим", – сказал он.

Источник - Podrobno.uz
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