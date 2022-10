США душит производство компьютерных чипов в Китае

19:03 20.10.2022

Китай вызывает фирмы-производители чипов для экстренных переговоров после ограничений США



(Блумберг) -- На прошлой неделе главный надзорный орган Китая созвал серию экстренных совещаний с ведущими полупроводниковыми компаниями, стремясь оценить ущерб от масштабных ограничений на чипы, введенных администрацией Байдена, и пообещал поддержать критически важный сектор.



Министерство промышленности и информационных технологий созвало руководителей таких фирм, как Yangtze Memory Technologies Co. и специалиста по суперкомпьютерам Dawning Information Industry Co., на закрытые встречи после того, как Вашингтон обнародовал меры по сдерживанию технологических амбиций Китая.



По словам людей, знакомых с дискуссиями, официальные лица MIIT, похоже, не знали, что делать дальше, и временами у них было столько же вопросов, сколько и ответов для производителей микросхем. Хотя они воздержались от намеков на контрмеры, официальные лица подчеркнули, что внутренний ИТ-рынок обеспечит достаточный спрос для пострадавших компаний, чтобы они продолжали работать, сообщили люди, пожелавшие остаться неназванными по щекотливому вопросу.



Многие участники утверждали, что ограничения США в совокупности означают гибель их отрасли, а также стремление Китая отвязать свою экономику от американских технологий. По словам одного из источников, Yangtze Memory, одна из самых больших надежд Китая на производство передовых чипов, предупредила MIIT, что ее будущее может оказаться под угрозой.



Китайские полупроводниковые компании в четверг продолжили рост после того, как Bloomberg News сообщил о потенциальной государственной поддержке. Акции Gear-makers Naura Technology Group Co. и ACM Research Shanghai Inc. выросли примерно на 10%, а акции Piotech Inc. выросли на 15%.



Производитель ИИ-чипов Biren - наглядный пример того, как китайские стартапы в области полупроводников прошли путь от славы до кризиса за считанные дни. Разработчик микросхем рассчитывал на оценку в 2,7 миллиарда долларов и объявил в августе, что выпустил первый графический процессор общего назначения, "установив новый рекорд мировой вычислительной мощности".



Но Biren заключила контракт с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. на производство своих чипов с использованием передовой 7-нанометровой технологии. Теперь TSMC, возможно, придется прекратить работу со стартапом по правилам Байдена, и ни у одной китайской компании нет возможностей заменить его.



Бирен отказался комментировать обсуждения, но сказал в заявлении, что компания работает в обычном режиме, и после проверки с юристами определила, что ограничения не повлияют на их бизнес. Министерство не ответило на отправленный по факсу запрос о комментариях. Представители Yangtze Memory и Dawning Information не ответили на запросы о комментариях.



Американские фирмы уволили сотрудников из многообещающих фирм, включая ведущего производителя памяти Yangtze, в то время как неамериканские поставщики, такие как ASML Holding NV, прекратили поддержку местных клиентов. Dawning Information, ведущий производитель суперкомпьютеров в Китае, и ее подразделение Hygon изо всех сил пытаются найти альтернативу американскому кремнию, который необходим им для продолжения работы.



Представители Hygon не сразу ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Но компания заявила в заявлении на прошлой неделе, что оценивает долгосрочное влияние санкций.



"Новый контроль Байдена за экспортом чипов наносит огромный удар по амбициям КПК в области науки и технологий", - написал в Twitter Джордан Шнайдер, аналитик Rhodium Group, имея в виду Коммунистическую партию.



Неясно, как Пекин отреагирует на новые ограничения, которые администрация Байдена на данный момент является наиболее агрессивной, поскольку она пытается помешать Китаю развивать возможности, которые она считает угрожающими.



Си Цзиньпин в знаменательном обращении на выходных пообещал, что техническая самостоятельность победит в битве с США за технологическое превосходство, что многие восприняли как знак того, что Пекин удвоит политическую и финансовую поддержку таких секторов, как ИИ и чипы. Однако лидер Китая воздержался от прямого обсуждения последних шагов Вашингтона или описания новой помощи. Официальные лица не указали, рассматривают ли они возможность ответных мер.



Ранее в этом месяце Министерство торговли США обнародовало радикальные правила, ограничивающие продажу полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским покупателям, что наносит удар по основам усилий страны по созданию собственной индустрии микросхем. США также добавили в свой неподтвержденный список 31 организацию, в том числе Yangtze Memory и Naura, что серьезно ограничило их возможности покупать оборудование за границей.



"Мы находим недавно объявленные ограничения хорошо продуманными и затыкающими многие лазейки, которые предыдущие ограничения не смогли закрыть", - написали на прошлой неделе аналитики Bernstein во главе с Марком Ли. "Китай не сможет продвигаться в полупроводниковых технологиях так же быстро, как раньше, и, вероятно, у него нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на зрелой части".



Мировая индустрия чипов, которая опирается на Китай как на крупнейшего в мире потребителя полупроводников, готовится к возмездию на некоторую моду из Пекина. Американская фирма Lam Research Corp. предупредила, что ее выручка в Китае может сократиться вдвое - рынок, на который приходится примерно 30% всего ее бизнеса. Однако ASML предполагает "достаточно ограниченное" влияние экспортного контроля.



Тем временем местные фирмы рассчитывают на ощутимую поддержку.



Многие технологические гиганты в Китае полагаются на проекты, поддерживаемые государством, для роста. Масштабное строительство беспроводной сети в стране принесло изрядную прибыль компаниям Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Строительство центра обработки данных в менее развитой западной части страны должно принести пользу целому ряду производителей серверов, включая Sugon и Inspur Group. В этом году Пекин приказал правительственным учреждениям и государственным фирмам заменить иностранные персональные компьютеры, что может создать спрос на 50 миллионов ПК китайской марки, сообщает Bloomberg News.



Но в зависимости от того, насколько широко Вашингтон будет применять ограничения, их влияние может распространиться не только на полупроводники, но и на отрасли, которые полагаются на высокопроизводительные вычисления, такие как электромобили, аэрокосмическая промышленность и смартфоны. Лидеры сектора чипов от Intel Corp. до TSMC в последние дни распродали акции, напуганные растущей неопределенностью в то время, когда мир готовится к потенциальной рецессии.



"Когда Пекин застигнут врасплох, его первоначальная реакция всегда медленная", - говорится в заметке Fathom China. "Министры не уполномочены принимать решения самостоятельно, им нужно, чтобы принимали решения большие начальники. А сейчас большое начальство занято партийным съездом".



Перевод Гугла