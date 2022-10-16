Договорняк: К концу 2023 года Украина навсегда исчезнет с политической карты мира

22:35 20.10.2022 16 октября 2022



Эпиграф: "Главный враг – Российская Федерация" (Военная доктрина Украины, учебник за 11-й класс по "Начальной военной подготовке", стр. 6).



Прочитали эпиграф? Еще вопросы есть? Теперь вам ясно, отчего наши дела на Украине так плохи? Они к этой войне готовились все последние 8 лет, а что делали мы? У нас даже НВП в школе отменили, заменив ее ОБЖ. И на Украине мы сейчас воюем с братским народом, который нас братским не считает.



"Военачальнику приходится доделывать за учителем и священником. Войны начинаются там, где поражение потерпел учитель и где поражение потерпел священник".



Эта цитата принадлежит одному деятелю, имя которого называть не хочется, сломавшего себе шею об нашу землю 81 год тому назад, отправившись в поход на Восток. Он тоже понимал толк в школьном образовании. За те же 8 лет, с 1933 по 1941, он из высококультурной немецкой нации сделал стадо свиней, но у его хромого подручного, министра просвещения и пропаганды и в помине не было тех рычагов воздействия на массы для промывания их мозгов, которые есть сейчас у нынешних украинских геббельсов и зеленских.



Мне за державу обидно



Последние полгода я честно пытался объяснить происходящее, выгораживая высшее политическое руководство РФ, кивая на высшую целесообразность, попытку минимизации жертв среди мирного населения и собственных потерь личного состава, проводя исторические параллели и даже приводя в качестве доказательств теорию игр. Но трудно искать логику там, где ее нет.



Нельзя говорить, что враг изощренный и сильный, но как тогда объяснить наше бессилие на грани импотенции, когда мы по полгода топчемся на одном месте, проходя в день по 200-300 метров, а потом за один день отдаем врагу сразу по 50-60 км кровью политой, с таким трудом отвоеванной уже нашей земли? Как объяснить все эти "передислокации" и "жесты доброй воли"? Зачем блюсти чистоту мундира, когда он полит нашей кровью? Не пора ли вспомнить слова героя Сергея Бодрова, который утверждал, что сила в правде?



Можно бесконечно долго приводить примеры нашего необъяснимого головотяпства, граничащего с преступлением, начиная с утопленного крейсера "Москва" и кончая подорванным в результате диверсии Крымским мостом, но я ограничусь лишь тремя последними фактами, объяснения которым у меня нет.



21 сентября Путин объявляет частичную воинскую мобилизацию, а уже на следующий день происходит непропорциональный обмен 108 азовцев на 54 наших солдат и офицеров плюс еще 107 украинских военнопленных на гражданина Украины Медведчука (в сумме 215 на 55). Я не буду приводить данные, сколько было среди освобожденных наших офицеров и сколько украинских (там пропорции просто несуразные – из 215 освобожденных украинцев 124 человека офицеры), я считаю, что наши парни достойны освобождения независимо от воинских званий. Но среди освобожденных украинцев были не только командиры "Азова" (запрещенная в РФ организация) и 36-й бригады морской пехоты, но и командир 12-й бригады НГУ Шлега, начальник патрульной полиции Мариуполя Вершинин, три Героя Украины (Пашко, Прокопенко и Бова) и двое приговоренных к смерти боевика "Азова" (Никитенко и Кущ), чьи преступления уже были доказаны и задокументированы. Про 10 иностранцев, обменянных при этом и оказавшихся в Саудовской Аравии, я уже не говорю (там было пятеро британцев, два американца и по одному гражданину Швеции, Хорватии и Марокко – все военным трибуналом ДНР приговорены к смертной казни).



Я считаю, если такой обмен и произошел, значит, так нужно было – наших парней надо было вытаскивать любой ценой. Но как оказалось, что дата обмена совпала с датой объявления Путиным частичной мобилизации? Неужели нельзя их было разнести по времени? В результате вся сила Указа Путина о мобилизации уже на следующий день была нивелирована и смазана скандальным обменом. По итогу информационно опять выиграл Зеленский, компенсировав весь негатив от мобилизации очередной перемогой. Вся горечь еще и в том, что о произошедшем обмене мы опять узнали от украинской стороны. У нас, как всегда, все под ковром, все шито-крыто. Семь месяцев СВО ничему нас не научили.



Дальше хуже. 30 сентября Путин подписывает договор с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к России, а уже на следующий день, 1 октября, мы сдаем Красный Лиман, уже русский город, территориально относящийся к ДНР. Какая участь ждет 17 тыс. жителей этого города, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав России, страшно даже представить. Украинские каратели уже пообещали массовые казни. А эти упыри своих слов на ветер не бросают, и уже через неделю мы увидели ужасное видео от одного из этих отморозков, Макса Жорина – одного из командиров "Азова" (запрещенная в РФ преступная организация), где его подручные сваливают в яму трупы замученных ими мирных жителей Купянска со связанными за спиной руками, среди которых были и женщины. Этих людей убили только за то, что они остались на территории, освобожденной войсками РФ на 1-м этапе СВО, может среди них были учителя, может водопроводчики, я не знаю, их убили только за то, что они были русскими и "сотрудничали" с русскими, они даже не голосовали на референдуме за вхождение в состав РФ (в Харьковской области он не проводился). Зато в Херсонской области он был, и там уже начались казни в селах, отбитых ВСУ в ходе последнего наступления. Как быть с девизом, что русские своих не бросают? Мы все в ответе за этих людей!



27 сентября вообще произошло беспрецедентное событие, Байден взрывает наши газопроводы и, несмотря на разнузданную пропаганду о русском "саботаже", 95% немцев не верят в русский след, а склонны видеть там американские уши, но уже 3 октября вице-премьер Новак заявляет о "трещине шва, которую мы можем быстро заделать". Я понимаю, конечно, что это такой хитрый ход, чтобы опять подвесить немцев на газовый крючок, и я полностью с ним согласен, но зачем же говорить про трещину шва, которая предполагает техногенный характер аварии, когда всем вменяемым людям очевидно, что налицо имеет место явная диверсия, и дыра в трубе размером с хоккейные ворота, из которой хлещет под давлением газ, оставляющий на поверхности моря кипящую воронку размером с футбольное поле, никак на трещину шва не похожа. Да и вообще, как можно представить одновременную разгерметизацию швов сразу четырех труб, отстоящих друг от друга на расстоянии 30-40 км? Если это лопнули швы, то это будет первый такой случай в мировой практике эксплуатации газопроводов.



Экономический каннибализм и проклятие мировой резервной валюты



В 1916 году в Цюрихе Ленин написал свою работу "Империализм, как высшая стадия капитализма", ставшую логичным продолжением "Капитала" Маркса. Сейчас, 100 лет спустя, уже можно публиковать продолжение работы Ленина под названием "Экономический и промышленный каннибализм, как заключительная стадия империализма". Если работа Ленина была посвящена переходу от стадии первоначального накопления капитала к монополистическому капитализму, то сейчас мы наблюдаем термальную стадию загнивания монополистического капитализма в условиях нехватки природных и энергетических ресурсов. Кто владеет ресурсами – тот владеет миром. Отсюда становится ясным, что скорая смерть России не грозит, в отличие от старушки-Европы. Теперь вам понятно, отчего весь коллективный Запад на нас так зубы точит.



Итогом блестяще проведенной Байденом операции "Похищение Европы", когда в результате наложенных на Россию санкций старушка-Европа столкнулась с нехваткой и дороговизной энергетических ресурсов, следствием чего стало бегство ее финансового капитала в тихую американскую гавань, сокрушительное падение курса евро и перевод самых энергоемких производств туда, где эти ресурсы есть в изобилии и не по такой ломовой цене. Угадайте с трех раз, где эти производства всплывут, скажу только, что два крупнейших немецких концерна Volkswagen и BASF уже заявили о переводе своих производств в Америку. После подрыва наших газопроводов этот процесс стал необратимым, и уже через пару лет Европа неизбежно погрузится в каменный век. Аминь! Вместо европеизации Украины произошла украинизация Европы. Тот путь деиндустрализации и уничтожения собственной экономики, который Незалежная прошла за последние 8 лет, Европа прошла по ускоренной программе меньше чем за год.



Больше всего от этого пострадают промышленно-развитые страны, прежде всего Германия, Франция, Бельгия, Чехия. В результате дороговизны энергоресурсов все их энергоемкие, металлоемкие производства вынуждены будут закрыться, а все их сотрудники выброшены на улицу, пополнив и без того многочисленную армию безработных. Всех производителей промышленной химии, нефтехимии, бумаги, цемента, стекла, удобрений и прочих потребителей дешевого российского газа ждет полное фиаско, их продукция утратит конкурентноспособность и станет никому не нужной. Выиграет от этого только США, приютившие сбежавший из Европы промышленный и интеллектуальный капитал, и Великобритания, ставшая тихой гаванью для ее финансового капитала (и то, насчет последнего я не уверен, учитывая тот финансовый кризис, который сейчас разразился на Туманном Альбионе, столкнувшегося с теми же трудностями, что и старушка-Европа).



Если кто-то наивно полагает, что 27 сентября, взорвав российские газопроводы на дне Балтийского моря, США напали на Россию, то он глубоко ошибается. 27 сентября, взорвав российские газопроводы, снабжающие дешевым российским газом половину Европы, США напали на Европу, официально объявив ей войну. То, что западноевропейские политики, кушающие с руки у дядюшки Сэма, не признают этого, оставим на их совести, если она у них еще есть. Фактически после этого занюханная Европа попала в экономическое рабство от США, она слишком хорошо жила последние 50 лет, дядюшка Сэм решил, что с этим пора кончать, хорошо жить должны только американцы. Теперь удел европейцев – мыться только по праздникам, не более пяти-шести раз в год, лазить по помойкам, мерзнуть в зимние холода и изнывать от жары в летние месяцы; и стоя в очередях в Центры занятости за пособием по безработице, вспоминать, как они хорошо жили до этого, работая по 3-4 дня в неделю, получая при этом еще и субвенции от ЕС за то, что они не работают (в то время, когда в Америке люди работали по 12-14 часов в день, чтобы вырваться из кредитной удавки и свести хотя бы концы с концами).



Все когда-то в жизни заканчивается и за все рано или поздно приходится платить. Европейская сказка закончилась 27 сентября, может, когда-нибудь неблагодарные европейцы поймут, что основой их благополучия и изобилия был тот самый проклятый дешевый русский газ, который давал им работу и делал их товары конкурентноспособными на мировых рынках. Хотя в последнем я не уверен, у этих людей отсутствует критическое мышление, его вытравили за 70 лет американского господства и пресмыкательства перед Америкой, сделав всех жителей Европы заложниками собственных продажных политических элит. Теперь они смогут лишь внукам рассказывать, как когда-то каждую зиму они ездили в Куршевель, а летом оттягивались на Лазурном побережье в Каннах или Ницце, в перерывах между этим потягивая пиво на соревнованиях "Формулы-1" в Монако или посещая развалины Колизея. При этом они с завистью будут поглядывать на сытую Америку и независимую Россию, которая к тому времени будет уже добивать последние анклавы фашиствующей Украины, ставшей причиной всех их бед и послужившей отправной точкой всех этих событий.



Если кто еще не понял, 27 сентября с подрывом российских газопроводов началась Третья мировая война, жалкая подлая Украина была всего лишь поводом для нее. Идет глобальный передел мира, ресурсная база иссякает, за ничем необеспеченные бумажки, которые когда-то кто-то гордо называл резервной мировой валютой, долларом США уже через пару-тройку лет вы ничего не купите, это будут просто бумажные фантики или еще хуже – записи в электронных финансовых реестрах, которыми в отличие от фантиков даже печку протопить будет нельзя. Мир погружается в каменный век, знаменитая формула "Деньги-Товар-Деньги" уступает место другой формуле "Товар-Деньги-Товар". Килограмм американских фантиков уже в ближайшее время не будет стоить ничего, в то время как килограмм никеля или баррель нефти по-прежнему останутся килограммом никеля и баррелем нефти.



В этом как раз и заключается проклятие резервной мировой валюты, к которым относятся и евро, и доллары США. Американскому доллару недолго осталось плавать, пожирая более слабых европейцев. Сколько веревочке не виться, все равно конец будет, а имея 31-трилионный госдолг, который нельзя ни покрыть при ВВП в 22 трлн. долл, ни даже обслужить при возросшей ставке рефинансирования ФРС до 3,25%, понятно, что Америка накануне своего финансового краха. На грани глобальной рецессии, которая уже началась. Перед обвальным падением валюта как правило укрепляется, что мы сейчас и наблюдаем с долларом США (он укрепился по отношению ко всем валютам, кроме российского рубля, что уже говорит о многом – русский рубль сейчас торгуется 64,5 руб/долл, в то время как до начала СВО торговался по 75-80 руб/долл). В ожидании неизбежного в Америке уже посыпались все фондовые рынки, но это еще цветочки по сравнению с тем, с чем столкнулась Великобритания, Центральный банк которой для спасения своей национальной валюты уже начал неограниченную денежную эмиссию фунта стерлинга, и ЕЦБ, который проводит политику количественного смягчения (печатания евро), начиная с пандемии ковида без остановки. В результате растет только промышленная и потребительская инфляции (в Германии она уже 45% и 10% соответственно, но последняя цифра явно занижена). В США эти показатели тоже бьют рекорды, но до Европы им еще далеко, пока они выживают за ее счет.



Но как я уже сказал выше, сколько веревочке не виться, все равно конец будет. Вырастет инфляция и в США, местные жители уже сейчас приходят в ужас, созерцая цены на галлон бензина. Но это лишь цветочки, ведь за галлоном бензина потянется все. Вся беда Америки в том, что их валюта является мировой резервной. Бразилия в 90-ые нормально жила при инфляции 50-80%, ее Центробанк исправно печатал местный реал, цены автоматически росли, но люди привязывались к доллару США и платили в нацвалюте по курсу. Так пережили тяжелые времена. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в Турции, где промышленная инфляция уже превысила 110%, а потребительская приближается к 70%. В результате турецкий султан все равно выживет, а вот выживет ли дедушка Джо? К чему прикажете ему привязываться? К какой резервной валюте? К российскому рублю или, может, к китайскому юаню?



Раньше США свою инфляцию разгоняли по всему миру, пользуясь статусом резервной валюты и бесконтрольно печатая доллары (благо ставка рефинансирования была 0,25%), но мир больше не в состоянии проглотить столько американских фантиков и неизбежная инфляция от такого их количества возвращается на их родину (а США только за последние 6 лет увеличили собственный госдолг на 11 трлн, с 20 до 31 трлн. долл). Поэтому, когда потребительская инфляция в США достигнет двузначных цифр, финансовые цунами смоют Америку и гегемон растворится в пучине унитаза. В этом и заключается проклятие мировой резервной валюты, и именно этот момент и оттягивает дедушка Джо, занимаясь промышленным и финансовым каннибализмом (пока мы наблюдаем, как пучине унитаза растворяется ЕС).



В 21-м веке мы опять возвращаемся в 19-ый век, где ресурсы правят миром, у кого их нет – идет лесом. Вот лесом уже и направилась зажравшаяся Европа, теперь ее место на свалке истории, она тупо пошла на прокорм гегемона. Собственных ресурсов у нее нет, как и воли, чтобы отстоять собственную независимость. А у гегемона пока еще хватает и силы, и воли, чтобы навязать свою волю другим. Но ресурсы его не безграничны, поэтому подкрепившись Европкой, он все равно будет поглядывать на нас, на наши несметные природные богатства. Потому что место под солнцем на вершине Олимпа осталось только для одного. Боливар не вынесет двоих. И гегемон почему-то решил, что этим одним должен быть именно он. У Путина на сей счет совершенно иное мнение.



Великая энергетическая война



А не задумывались ли вы, господа, что пока вы в экзальтации ломаете руки, требуя от Кремля чуть ли не объявления войны США и применения тактического ядерного оружия, или, по крайней мере, более решительных боевых действий на Украине, где-то там за кулисами всех этих событий в тиши кабинетов ведутся подковерные сепаратные переговоры, на которых за спиною Киева и всех остальных акторов этой дешевой пьесы решаются судьбы старушки-Европы да, собственно, и всего послевоенного постмодерного мира.



Не знаю, с кем ведет эти переговоры Путин, с представителями Байдена или с теми, кто придет после него, ведь Трамп недавно заявил, что "проблема Америки не в том, что Путин умен, а он, конечно, умен, а в том, что наши лидеры глупы", поэтому не исключаю, что эти сепаратные переговоры могут вестись и с представителями Трампа (такой себе генерал Вольф времен Гитлера). Тогда все приведенные мною странные факты выстраиваются в единую стройную конспирологическую картину. Пока Пекин тягостно раздумывает, какую бы ему сторону в этом конфликте занять, Вашингтон и Москва порешали без него. Ведь Америка, по сути, свою задачу в этом конфликте уже решила – сожрала Европу, или, как мы говорим, каннибализировала ее, самое время зафиксировать профит и избавиться от токсичных активов в виде Украины, перекинув ее на Москву, пусть она ее содержит и морочит себе голову, что с нею делать.



13 октября в Астане на полях 6-го саммита СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) состоялись переговоры Путина с турецким султаном. Тут важна не только площадка для саммита первых лиц, хотя выбор столицы Казахстана говорит о многом, видимо, подозрения в измене Токаева и переходе его под американские знамена были несколько преждевременны, но не менее важны и заявления пресс-секретаря Эрдогана накануне запланированной встречи. Ибрагим Калин в эфире каналу 24tv прозрачно намекнул, что рассматривается вопрос заключения большой сделки между коллективным Западом (в лице четырех стран – Германии, Франции, Великобритании и США, правда, об этом известно только последним и Штаты дали добро на эти переговоры) и Россией о прекращении военных действий на Украине, оставляя за скобками этих переговоров Зеленского. Турция в этом вопросе предлагает себя как посредника, а Стамбул или Анкару, как место для проведения переговоров. И учитывая, что Эрдоган в этом конфликте занимает промежуточное положение, подыгрывая и Зеленскому, но не разрывая отношений и с Москвой, этот вариант стоит рассматривать как вполне жизнеспособный.



Те, кто думает, что для дипломатии больше нет оснований, обычно ошибаются. Мы всегда говорили обеим сторонам, что они никогда не должны закрывать дверь дипломатии



– цитирует 24tv Ибрагима Калина.



А его шеф недавно пошел еще дальше, заявив, что даже "наихудший мир в Украине лучше, чем продолжение полномасштабной войны". Киев сейчас как субъект переговоров никто не рассматривает. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя возможные переговоры, заявил, что "тот, кто реально хочет понимать происходящие процессы в мире, должен признать, что переговоры должны состояться только между Россией и США". Никакому Зеленскому места там нет! Эрдоган хочет для солидности добавить к ним еще и британцев, с немцами и французами при своем великолепном посредничестве, ну, что же, мы не против.



А тем времен в мире происходят удивительные события. 10 октября датский остров Борнхольм, расположенный в Балтийском море рядом со взорванными неизвестными лицами обоими "Северными потоками", оказался полностью обесточен в результате обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции. Об инциденте сообщили в компании Energinet, причина инцидента пока неизвестна. Наряду с этим прекратились поставки электричества из Швеции и в Польшу. Какая беда! Кто бы это мог оборвать подводный кабель, соединяющий остров с территорией Швеции? Неужели Путин?! Еще и полякам отомстил.



В Англии тоже проблемы с электричеством, но уже по другой причине – из-за его дороговизны. По этой причине останавливаются предприятия, а местные жители начинают экономить на всем. Была надежда на сытую в энергетическом плане Украину, которая, невзирая на войну, продолжала поставки своей электроэнергии в загибающуюся без энергии Европу, пользуясь возросшей до невиданных пределов ценой на нее, но тут вдруг – бац, и случился блэкаут. И никто никакую энергию уже никому не поставляет – себе не хватает.



Поэтому и кажущийся вам до этого необъяснимым непропорциональный обмен боевиков "Азова" и иностранных наемников при посредничестве Эрдогана и саудовского принца на наших пленных солдат и Медведчука, равно как и частичную воинскую мобилизацию следует рассматривать под этим углом – как повышение переговорной позиции для будущих или уже ведущихся закулисных переговоров. Может, призванным по мобилизации и воевать не придется, просто будут нависать как неоспоримый козырь над столом переговоров в качестве железобетонных аргументов Путина. Туда же отнесите и нашу сдержанную реакцию на подрыв американцами наших северных газопроводов, и достаточно вялую реакцию Байдена на уже наши удары по украинской энергетической инфраструктуре.



Кстати, за подрывом Крымского моста всплыли не американские, а английские уши МИ 6, привлекшей в качестве исполнителей ГУР МО Украины. По непроверенным данным американцы так рассерчали на своевольство Зе и его подручных, попытавшихся диверсией на Крымском мосту омрачить юбилей ВВП, что вынуждены были не только настучать по ушам своей украинской мартышке, но и слить ФСБ РФ в качестве компенсации за моральный ущерб и в доказательство собственной непричастности к нему нескольких глубоко законспирированных агентов СБУ, один из которых должен был устроить в Подмосковье уничтожение гражданского авиалайнера с помощью привезенного с собою ПЗРК "Игла". Украинские главари задержанных потом долго слезы лили, что эти теракты были запланированы на недалекое будущее, и что этих агентов невозможно было без наводки вычислить. Не знаю, рассматривали ли они в качестве "кротов" своих заокеанских кураторов, но версия вполне рабочая и имеет право на существование. Все эти разрозненные факты сами по себе ничего, может, и не значат, но сложенные воедино, складываются в единую непротиворечивую картину некого договорняка, ставшего следствием развернувшейся мировой энергетической войны, где мы с Соединенными Штатами по странному стечению обстоятельств оказались по одну сторону баррикад. Почему бы тут в результате сепаратных переговоров не зафиксировать статус-кво, когда Америке отойдет загибающаяся Европа, а нам загибающаяся Украина, и на том разойтись краями. Поэтому и мосты не рушим и прочую транспортную инфраструктуру – самим же потом восстанавливать.



Я понимаю, конечно, что версия достаточно шаткая, учитывая, с какими шулерами нам приходится иметь дело, но за неимением другой вразумительной, ограничимся и этой.



На этом ставлю точку. Ваш мистер Z. Источник - topcor.ru

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