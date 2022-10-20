Российские протестанты ждут Апокалипсиса, а израильские раввины – Мессии

00:09 21.10.2022

20.10.2022

Пророчество о Биньямине Нетаньяху может наконец-то сбыться

Милена Фаустова



Глава Российского союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) епископ Сергей Ряховский увидел в происходящих в мире событиях признаки приближающегося конца света. Раввины Израиля, напротив, вместо апокалипсиса ждут в ближайшее время прихода Мессии. Громкое заявление сделано накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 1 ноября и, согласно прогнозам экспертов, победу на которых одержит Биньямин Нетаньяху.



По мнению Сергея Ряховского, нынешний мир находится в ситуации, когда происходят "тектонические сдвиги". "Масса плит – национальных, политических, экономических, финансовых, они сдвигаются, и той уверенности, которая была у нас вчера, ее нет уже сегодня. Бог нам дал благодатное время жить в центре исполнения Его Откровения, и мы с вами свидетели того, что сейчас исполняется Евангелие, оно исполняется на наших глазах: глады, моры, пандемия, народ на народ, царство на царство и так далее", – заявил протестантский епископ, выступая на Малом соборе РОСХВЕ, который прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 20 октября.



Он напомнил, что Книга Откровения, или Апокалипсис, упомянутая в его речи, является последней в Новом Завете. Там описаны события, предшествующие второму пришествию Иисуса Христа, которые, согласно ранее записанным пророчествам Библии, будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и бедствиями, поэтому слово "апокалипсис" часто употребляют как синоним конца света. Поскольку избежать катастрофы планетарного масштаба не удастся, то лучшее, что можно сегодня посоветовать, по мнению Ряховского, это "делать каждый день свою работу, наполняться Духом Святым, нести людям надежду, любовь". "Не бойтесь, не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть", – заключит глава РОСХВЕ.



Мысли о том, что конец мировой истории близок, в последнее время все чаще звучат из уст различных духовных лидеров страны. Складывается ощущение, что они намеренно закладывают суицидальные идеи в умы граждан, лишая их каких-либо перспектив и надежд. В это время духовные лидеры Израиля, напротив, с нетерпением ждут пришествия Мессии, полагая, что с его появлением мир изменится к лучшему. Ведь иудейские пророки утверждали, что с появлением Машиаха (Спасителя, Помазанника, Мессии) "прекратятся войны, люди будут здоровы и богаты", а "на Земле очистится место для зримого присутствия Б-га".



О том, что Мессия уже стоит у людского порога, заявил раввин Яаков Зишольц. Он пояснил, что об этом ему лично рассказал один из самых авторитетных раввинов Израиля Хаим Каниевский, который скончался в марте нынешнего года. По заверениям Зишольца, Каниевский незадолго до смерти находился "в прямом контакте с Машиахом" и лично от него получил информацию о скором появлении среди людей. "Процесс искупления вот-вот начнется, он будет происходить очень быстро. Важно, чтобы люди оставались спокойными и уравновешенными и смогли действовать должным образом в нужное время", – сказал Зишольц, добавив, что "в каждом поколении есть потенциальный Мессия". Раввин также напомнил, что ряд знамений, свидетельствующих о приходе Машиаха, уже свершились. Например, засыхающее Галилейское море снова стало полноводным.



Примечательно, что свидетельство Зишольца было сделано накануне досрочных парламентских выборов в Кнессет 25-го созыва, которые пройдут 1 ноября. Согласно прогнозу ряда экспертов, победу на них вновь может одержать бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. О том, что Нетаньяху станет последним премьер-министром Государства Израиль до наступления мессианской эпохи, несколько десятилетий назад предсказывали ряд раввинов, среди которых любавический раввин Менахем Шнеерсон и один из самых почитаемых мудрецов современного Израиля Ицхак Кадури. Большинство ультраортодоксальных евреев в Израиле продолжают верить в это, поэтому боятся покидать страну, "чтобы не пропустить встречи с Мессией".