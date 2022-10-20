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После отставки Лиз Трасс в Британии воцарился хаос: ждут Джонсона, - МК
00:10 21.10.2022

Консерваторам предстоит выбрать лучших из худших

Случилось чудо! Лиз Трасс, похоже, вняла голосу разума – и решила-таки подать в отставку. Ее бесславное правление продолжалось недолго, но обеспечило ей рекорд: всего 44 дня в роли премьер-министра Великобритании. Ни один глава правительства в этой стране не занимал столь короткое время свою должность. И на арене снова Борис Джонсон, который, по сообщениям британской прессы, намерен участвовать в премьерской гонке.

Формально Лиз Трасс на время избрания нового партруководителя консерваторов останется исполняющей обязанности премьера. Но в ее случае она будет даже не "хромой", а "безногой уткой".

За полтора месяца пребывания в должности она успела сделать многое: обрушила финансовые рынки, потеряла двух ключевых министров и утратила доверие почти всех своих собственных депутатов-тори.

Одно дело фотографироваться в бронежилете, высовываясь из натовского танка, и грозить издалека России, И другое – справляться с обязанностями, на которые возлагают надежду тонущие в кризисе стоимости жизни британцы.

"Признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнять мандат, в соответствии с которым я была избрана Консервативной партией", – заявила Трасс, объявляя об отставке.

А ведь еще в среду вечером на призывы уйти с премьерского поста Лиз Трасс заявляла, что она "боец, а не сачок". Однако недовольные ею партайгеноссе, несмотря на неписанное правило, дающее лидерам тори годичный иммунитет от снятия, дожали несостоявшуюся "железную леди" – и теперь консерваторам придется искать нового вождя.

Трасс встретилась с председателем руководящего комитета тори сэром Грэмом Брэди, где они "договорились, что в течение следующей недели состоятся выборы руководства".

Само собой, провалившаяся премьер попыталась найти себе оправдание, заявив, что она пришла к власти "во времена большой экономической и международной нестабильности". По ее словам, Британию "слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста". Словом, все в соответствии с формулой "не мы плохие, времена плохие".

Итак, главный вопрос, который встает сегодня – кто сменит Лиз Трасс на посту лидера Консервативной партии, а следовательно – и главы правительства Соединенного Королевства? Ведь главным препятствием остается отсутствие консенсуса в отношении того, кто должен взять на себя эту роль.

Как отмечает обозреватель The Guardian Питер Уокер, депутатам-консерваторам будет очень сложно объединиться вокруг нового лидера, который заменит Лиз Трасс. Выбор более умеренной фигуры вызовет взрыв негодования правого крыла партии тори, тогда как еще один правый лидер рискует возобновить рыночный хаос.

Хотя в последние дни в прессе высказывались предположения, что на роль вождя тори мог бы претендовать назначенный на днях на должность канцлера казначейства Джереми Хант, издание The Guardian со ссылкой на источники утверждает: он, не собирается участвовать в гонке за кресло премьера. Видимо, исключен из списка претендентов еще один "тяжеловес" – Майкл Гоув. Судя по всему, не будет бороться за лидерство Том Тугендхат.

Издание Daily Mail отмечает: скорее всего, на пост лидера партии будут баллотироваться Риши Сунак, Пенни Мордонт и только что ушедшая с должности главы МВД Суэлла Браверман.

В последние дни фаворитом в этом отношении считался Риши Сунак. Бывший канцлер казначейства проиграл битву с Лиз Трасс за право возглавить партию и правительство. Но теперь у него появилась возможность реванша. Он обвинял свою соперницу в том, что она рассказывает "экономические сказки". – и что ее планы по снижению налогов отправят экономику в свободное падение. "Все, что он сказал, сбылось", – заявил после провала антикризисного плана Лиз Трасс один из сторонников Сунака.

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Но встает вопрос: сможет ли он воссоединить Консервативную партию. Ведь именно Сунак сыграл ключевую роль в уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра. И многие косо поглядывают на политика-богача после этого.

Еще одну деятельницу из консервативного лагеря – Пенни Мордонт часто именуют "темной лошадкой". Она тоже пыталась отвоевать у Трасс и Сунака право возглавить партию. В правительстве Джонсона она занимала явно не самый главный пост младшего министра по торговой политике, но согласно соцопросам, пользовалась среди однопартийцев популярностью. Тем более, что в прошлом именно она стала первой в истории страны женщиной, которая возглавила Министерство обороны (правда, во главе военного ведомства Мордонт пробыла совсем недолго – пару месяцев в 2019-м).

Критики винят ее в отсутствии политкорректности, припоминая высказывания о том, что "трансгендерные женщины - это женщины, а трансгендерные мужчины - мужчины". В сфере борьбы с нелегальной иммиграцией Мордонт обещает жестко бороться с мигрантским трафиком через Ла-Манш.

Объявившая в среду о своем уходе с поста главы МВД Суэлла Браверман тоже имеет неплохие шансы на лидерство в партии тори. Родившаяся в семье выходцев индийского происхождения из Кении и Маврикия, этим летом она как и Риши Сунак и Пенни Мордонт тоже пыталась заявить о своих амбициях на роль партийного вождя, но выбыла из гонки – после чего призвала своих сторонников поддержать Лиз Трасс. Теперь же она вовремя дистанцировалась от попавшей впросак главы правительства.

Но не стоит сбрасывать со счетов и экс-премьера Бориса Джонсона. Его шансы на реванш британская пресса оценивает достаточно высоко – с учетом того, что в Консервативной партии осталось немало его сторонников, а некоторые опросы даже ставят его не первое место по популярности среди партийцев. Они считают, что бывший глава правительства – тот единственный кандидат, который может спасти партию на всеобщих выборах.

По словам заместителя политического редактора канала Sky News Сэма Коутса, о Джонсоне говорят, как о человеке, "который мог бы преодолеть разрыв из-за глубины распрей между различными лагерями", - говорит Коутс. Сейчас Джонсон в отпуске на Карибах, но британская пресса уже сообщила, что он будет участвовать в выборах.

Ну, а противники предупреждают, что те ошибки, из-за которых Джонсон в свое время вынужден был покинуть Даунинг-стрит, могут повториться, если ему дадут еще один шанс возглавить правительство.

Тем временем оппозиция призывает к проведению всеобщих выборов. Лидер Лейбористской партии сэр Кейр Стармер отреагировал на отставку Лиз Трасс так: "Консервативная партия показала, что у нее больше нет мандата на управление. После 12 лет провала тори британский народ заслуживает гораздо большего, чем эта вращающаяся дверь хаоса.

За последние несколько лет тори установили рекордно высокие налоги, разгромили наши институты и создали кризис стоимости жизни. Теперь они так сильно обрушили экономику, что люди сталкиваются с дополнительными 500 фунтами стерлингов в месяц по своим ипотечным кредитам.

На устранение причиненного ими ущерба уйдут годы. Каждый из этих кризисов возникал на Даунинг-стрит, но оплачивался британской общественностью. Каждый из них сделал нашу страну слабее и хуже".

Да и лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви также призвал к проведению всеобщих выборов. С аналогичным мнением выступила и лидер шотландских националистов Никола Стерджен. Понять вождей оппозиции легко – рейтинг консерваторов упал очень сильно. И всеобщее голосование может полностью перетасовать политическую колоду Великобритании.

Андрей Яшлавский
20.10.22

Источник - МК
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