МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в украинскую базу "Миротворца"

00:14 21.10.2022

Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева внесли в базу данных украинского сайта "Миротворець".



Как отмечается на сайте, Токаев внесен в базу данных сайта за "Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения РФ на Украину в 2014 году и захвата ее территорий", передает ИА "Фергана"



В частности, приводятся слова Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle в 2019 году о том, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". Также глава республики отмечал, что у Казахстана с Россией "абсолютно доверительные, добрососедские отношения", а также подчеркнул, что верит "в мудрость и порядочность российского руководства".



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"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло", - сказал тогда Токаев.



После публикации интервью в МИД Украины был приглашен посол Казахстана в Киеве Самат Ордабаев. По итогам встречи МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорилось, что украинская сторона выразила обеспокоенность "в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым". Вместе с тем, по результатам встречи "обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".



"Миротворец" - украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе на тот момент советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". На нем публикуются данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.



Крым был присоединен к России после регионального референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. Украина итоги референдума не признает и считает Крым оккупированной территорией.



20 октября 22

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта "Миротворец". По мнению министра, мнение авторов портала не соответствует официальной позиции Киева, передает Centralasia.media



"Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая сборная, как я понимаю. Поскольку это негосударственная организация, она, естественно, не отражает официальной позиции", - сказал Тлеуберди журналистам.



По его мнению, включение президента Казахстана в этот список не требует какой-то реакции.



Токаева внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Министр обратил внимание, что на сайте идет ссылка на высказывание Токаева от 2019 года.



"Я думаю, вы, как журналисты, сами должны смотреть, почему именно сейчас поднимается, снова идет волна, почему в 2019 году такой реакции это не вызывало", - добавил Тлеуберди.



Он предложил журналистам расследовать, в чьих интересах поднимается эта информация.



Глава МИД считает, что включение казахстанского лидера в списки "абсолютно не дискредитирует" Токаева.



"Поскольку […] каких-либо угроз или еще что-то нет. Иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб и так далее", - добавил министр.



База "Миротворец" создана в 2014 году. Сайт позиционирует себя как центр исследований преступлений против нацбезопасности Украины. Формально он не является официальным реестром.