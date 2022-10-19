Рекорд Трасс: что последует за отставкой премьера Великобритании, - Е.Постникова

00:32 21.10.2022 Рекорд Трасс: что последует за отставкой премьера Великобритании

Кто может возглавить правительство Соединенного Королевства вместо нее и почему салат продержался дольше



Екатерина Постникова



Глава правительства Соединенного Королевства Лиз Трасс подала в отставку через 44 дня после вступления в должность. Это сделало ее премьерство самым быстротечным в британской истории. Теперь правящей Консервативной партии надо выбрать нового лидера, который, согласно британской политической традиции, возглавит правительство. Опрошенные "Известиями" эксперты считают: две отставки премьера за последние четыре месяца - сильный удар по консерваторам. Это отражается и на рейтинге партии: пройди выборы в парламент сейчас, на них бы уверенно победили лейбористы. На этом фоне оппозиция упорно требует организовать досрочное голосование, однако провести эту идею через парламент им не позволит консервативное большинство.



"Салат продержался дольше"



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"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу исполнять полномочия, возложенные на меня Консервативной партией. Поэтому я поговаривала с Его Величеством королем [Карлом III], чтобы оповестить его о том, что подаю в отставку", - с таким заявлением премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила 20 октября, стоя перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.



Прежде чем произнести эти слова, она напомнила, что пришла к власти "в период большой экономической и международной нестабильности" - семьи и предприятия обеспокоены оплатой счетов, конфликт на Украине "угрожает стабильности всего континента", а страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост. По словам Лиз Трасс, ее выбрали, чтобы "это изменить". Но не удалось - спустя 44 дня ее убедили добровольно покинуть свой пост.



Такой срок у власти сделал ее премьерство самым быстротечным в Соединенном Королевстве. До нынешней поры рекорд принадлежал 23-му главе правительства Джорджу Каннингу, который возглавил правительство в 1827 году и проработал в этом качестве 118 дней. Впрочем, его вины в том не было - рекорд он установил, поскольку скончался на фоне ухудшившегося здоровья.



В случае с Лиз Трасс причиной столь скорой отставки стала ее экономическая политика. Сначала она и канцлер казначейства Квази Квартенг представили амбициозный план по спасению британской экономики - в нем они в полной мере отразили предвыборное обещание Лиз Трасс снизить налоги в ущерб бюджету. На это резко негативно отреагировал британский фунт и мировые финансовые рынки - их обвал и критика в том числе и международных игроков (того же МВФ) привели к тому, что Квази Квартенга отправили в отставку, а пришедший ему на смену Джереми Хант отменил большинство инициатив премьер-министра. 19 октября стало известно, что еще один министр - глава МВД Суэлла Браверман - по своему желанию покинула пост (официальный повод - использование личной электронной почты в служебных целях, в чем политик созналась сама).



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Делать ставки, когда Лиз Трасс покинет свой пост, британские СМИ начали сразу после того, как ушел Квази Квартенг. К примеру, 14 октября таблоид Daily Star запустил онлайн-перформанс - на белом столе стояли фото премьер-министра и кочан салата-латука. Трансляция должна была длиться 35 дней. Вопрос был в том, что произойдет раньше: сгниет салат или Лиз Трасс уйдет в отставку. Ее заявление прозвучало на седьмой день, и в итоге салат Daily Star продержался дольше и отпраздновал победу.



Лиз Трасс пришла к власти в начале сентября 2022 года, после того как в июле из-за череды скандалов в отставку подал предыдущий премьер Борис Джонсон. Ее предшественник, так же как и она, до последнего отказывался это делать. Однако разговоры с однопартийцами-тори сделали свое дело - свой пост он оставил в принудительно-добровольном порядке. Потом два месяца члены Консервативной партии выбирали нового лидера: сначала голосовали депутаты от парламентской фракции - в течение нескольких кругов они отсеивали кандидатов, пока не осталось два финалиста; между ними - Лиз Трасс и бывшим канцлером казначейства Риши Сунаком - выбирали уже 170 тыс. рядовых граждан-тори.



За Лиз Трасс проголосовали 57% однопартийцев, при этом большинство граждан (вне зависимости от партийной принадлежности и предпочтений) - порядка 52% - еще до ее прихода говорили, что она будет "плохим или ужасным" премьером. Во время предвыборной кампании симпатии высокопоставленных тори были на ее стороне - в ее пользу высказывались конкуренты, которых отсеяли по ходу гонки, и влиятельные консерваторы, как, например, министр обороны Бен Уоллес.



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- Не стоит забывать, что процент депутатов, которые выбрали Лиз Трасс в качестве преемника Бориса Джонсона, был довольно низким. Многие поддержали Риши Сунака, - отметил собеседник "Известий" в Вестминстере. - Кто-то скажет, что победа Трасс в итоговом голосовании обнажает изъян в системе избрания лидера партии. Справедливое замечание, однако никто не ожидал, что она начнет сразу же делать заявления о фискальной и экономической политике, не предоставляя информации о том, как она будет финансироваться. Это должно было быть весомое обоснование, которому бы все поверили. Вместо этого ее действия считывались как безрассудные и доктринерские.



Неудобно вспоминать, но во время борьбы за лидерство Риши Сунак публично и неоднократно предупреждал Лиз Трасс, что ее политика приведет к рыночным потрясениям и утрате доверия со стороны международных инвесторов, напомнил собеседник. По его словам, избиратели Консервативной партии предпочли проигнорировать эти предупреждения.



Кот Ларри или Борис Джонсон?



Теперь консерваторов ждут выборы нового лидера. Учитывая предыдущий опыт, процесс должен занять больше месяца. Однако Лиз Трасс анонсировала, что имя ее преемника станет известно "в течение следующей недели". Она не уточнила, какие механизмы могут ускорить этот процесс.



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- Отставка Лиз Трасс еще больше усиливает градус политического кризиса в Великобритании. Консервативная партия оказалась фактически в тупике, так как совершенно непонятно, кто захочет в такой ситуации занять пост лидера партии и главы правительства, - сказал "Известиям" директор по аналитике российского коммуникационного агентства "КРОС" Андрей Лебедев.



С кандидатами в премьеры сейчас действительно непросто. Даже кот Ларри, главный мышелов на Даунинг-стрит, который пережил в резиденции уже четвертого премьера, не выдержал и "выступил" с заявлением. "Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго", - говорится в аккаунте Twitter, который ведется от его имени.



О том, чтобы кто-то выдвинул свою кандидатуру, пока не известно. В СМИ начала курсировать информация о том, что пост премьера вновь стремится занять Борис Джонсон, - об этом в Twitter написал политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд. В пользу такого сценария говорит и опрос YouGov от 18 октября: здесь Борис Джонсон лидировал в списке тех, кого тори хотели бы видеть на месте Лиз Трасс, - у него 32%; следом идет Риши Сунак (23%), затем - Бен Уоллес (10%).



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- Джонсон считает, что пришел его звездный час, - отметила в беседе с "Известиями" профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова. - Он поддерживал Трасс, зная, что она провалится. Ведь после ее провала он сможет вернуться на белом коне. Сейчас его поддерживают многие рядовые члены Консервативной партии - при всех скандалах у него создан образ победителя: завершил Brexit, выигрывал на выборах, получив для партии абсолютное большинство. Не исключено, что его вновь призовут как спасителя тори. Но это тоже будет ужасно - потому что еще несколько месяцев назад сама же партия заставила Джонсона уйти. Это будет явно не на пользу имиджа Консервативной партии - у них что, кандидатов больше нет?



Есть еще один вариант - досрочные выборы. К ним в последние месяцы неустанно призывает оппозиционная Лейбористская партия.



"Ну и бардак. Это не просто мыльная опера в верхушке партии тори, это наносит огромный ущерб нашей экономике и репутации нашей страны. А люди платят более высокие цены, более высокие проценты по ипотеке", - с негодованием отреагировал на новость о Лиз Трасс лидер лейбористов Кир Стармер.



По оценке Наталии Капитоновой, на досрочные выборы консерваторы, у которых пока большинство в парламенте, ни в коем случае не согласятся. Опрос POLITICO показывает, что, в то время как лейбористов поддерживают 52% британцев, за консерваторов выступают лишь 23%, и этот разрыв с каждым днем растет. Таким образом, согласиться на досрочные выборы для тори будет означать добровольную сдачу власти лейбористам. Источник - Известия

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