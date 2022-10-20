Старый Свет проведет годы на холодном газовом пайке, - Светлана Гомзикова

00:35 21.10.2022

Глава Минэнерго Катара предупредил европейцев о "более серьезном" энергокризисе

Светлана Гомзикова



Старый Свет проведет годы на холодном газовом пайке



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Владимир Демидов



Министр энергетики Катара, он же глава национальной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби дал прогноз, относительно развития энергетического кризиса в Европе. Прогноз неоптимистичный, причем, в достаточно долгосрочной перспективе.



По мнению аль-Кааби, которое приводит британская газета Financial Times, предстоящей зимой "все будет в порядке" благодаря заполненным хранилищам. Однако "следующие годы, возможно, до 2025-го, будут проблемными", поскольку могут возникнуть сложности с восполнением газовых запасов.



При этом министр отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся. По его признанию, он не может даже представить "нулевые поставки" газа из России в Европу. В подобном случае, считает аль-Кааби, проблема будет серьезной и длительной, потому что этот газ просто нечем заменить. Или же придется строить огромные атомные станции, разрешать сжигать уголь и нефтепродукты.



Согласно данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС в целом экспортировал около 140 млрд. кубометров трубопроводного российского газа, и еще 15 млрд. Россия направила в Европу в виде СПГ. Что составило порядка 40% от общего потребления "голубого топлива" Евросоюзом.



Однако в Брюсселе решили отказаться от российских поставок. И теперь ищут альтернативу на стороне, рассчитывая, в том числе, на сжиженный природный газ из Катара.



Правда, Катар предпочитает почти 70% своего СПГ продавать в Азию по долгосрочным контрактам (там сроки от 15 до 20 лет). Поэтому в Европу он может направлять только 10−15% от имеющегося у него объема. Во всяком случае, пока, как дал понять катарский министр энергетики, не будут запущены новые проекты. А следующий проект - крупный экспортный СПГ-терминал Golden Pass LNG в Техасе - начнет действовать не раньше 2025 года.



Кстати говоря, аль-Кааби еще в марте, давая интервью немецким СМИ, назвал чушью заявления европейских политиков о том, что европейский рынок может обойтись без российского газа. Как он на тот момент выразился, утверждать, что Катар или другие поставщики могут заменить Россию, "просто смешно". На это, по его словам, "потребуются годы".



С другой стороны, многие европейские лидеры настолько заражены сегодня русофобией, что просто не способны мыслить рационально и прагматично. Поэтому в желании хоть в чем-то прижучить Россию исходят не из своих национальных интересов, а исключительно из политической конъюнктуры, которую для них формируют Соединенные Штаты.



Так что, будет ли какая-то адекватная реакция с их стороны на заявление министра энергетики Катара, большой вопрос…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила Международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова:



- Не думаю, что у катарского министра было желание как-то запугать Европу. У Катара нет проблем со сбытом своей продукции. Но могу напомнить, что ни германский министр экономики Хабек, ни позже канцлер Шольц так и не смогли в этом году договориться с Дохой о поставках СПГ. Именно по той причине, что катарские компании, как и наш "Газпром" стараются работать с покупателями по долгосрочным контрактам.



Собственно, большинство газовых экспортеров (даже, наверное, американских) будут настаивать на долгосрочных контрактах. Поставщик хочет быть уверен, что его продукция будет продаваться, чтобы он смог легко планировать инвестиции в разработку… и т. д. Это все логично и нормально.



Вполне возможно, министр энергетики и имел какую-то цель, но, честно говоря, все, что он сказал, это далеко не его фантазии. Европейцы, на самом деле, рискует оказаться в очень сложной ситуации.



Дело в том, что Россия из-за очевидных проблем с начала года поставила в Европу меньше газа. Тем не менее, направила столько, чтобы там сумели заполнить свои хранилища на определенный объем. Но, предположим, в следующем году такого не будет - не будет российского газа даже в тех объемах, которые европейские страны получили сейчас. Вот тогда, очевидно, даже если Катар начнет весь свой сжиженный газ поставлять в Европу, это ей никак не поможет.



"СП": - Почему?



- Общий объем сжиженного газа, который Катар экспортировал, к примеру, в прошлом году на мировой рынок эквивалентен порядка 105 млрд. кубов. Это даже меньше, чем "Газпром" поставляет в Европу. О чем вообще можно говорить?



Уже в этом году, в любом случае, европейские потребители попадут на нормирование газа. Мы уже видит, как из-за высоких цен массово закрываются в ЕС промышленные производства. Производство уходит в США, в основном. А при успешной реализации идеи сделать Турцию газовым хабом, вполне возможно, что и в Турцию промышленность из Европы начнет переходить.



В следующем году проблем у Европы в этом плане меньше не станет. Потому что цены на газ вряд ли упадут. По одной просто причине, что газа просто не станет, если Россия его не будет поставлять. Ни США, ни Норвегия, ни Катар, ни Алжир не могут восполнить Европе весь тот объем, который она потеряет.



Опять же, компании, которые являются основными донорами бюджета ЕС, они уходят, останавливают свои производства, а значит, у европейских правительств будет меньше денег, чтобы платить за газ в будущем. В итоге, мы приходим к тому, что Европа будет просто неспособна заполнить газовые хранилища на тот объем (95% в среднем по ЕС), на который они заполнили свои ПГХ в этом году. И как они в таком случае будут проходить следующий отопительный сезон, я даже не берусь предположить.



"СП": - Еврокомиссия уже разработала план "регулирования рынком газа". Хотят обязать страны ЕС совместно закупать газ и делиться им друг с другом, в случае ЧП. Что выйдет из этой затеи?



- Цель этой инициативы в том, чтобы уменьшить количество покупателей газа в Европе. На данный момент покупателей очень много - это разные страны, разные компании. Отчего увеличивается конкуренция на рынке. То есть, продавец может уйти к тому, кто заплатит больше.



А в этом случае как бы будет "одно окно" покупки. При этом они там говорили не обо всем газе, а буквально о 15% объемов годового потребления.



Эта идея, в принципе, имеет смысл, но пойдут ли на это продавцы. Они могут просто сказать, что "зачем нам это все нужно, если вы придумали правила, которые ущемляют в правах нас - продавцов".



То есть, Россия, Австралия, США и т. д. тратят очень много средств, времени и инвестиций, чтобы добыть газ. А тут вдруг Европа не хочет им платить деньги, которые они заработали. Поэтому, скорей всего, этот план не будет работать.



"СП": - А разве рынок не сам себя должен регулировать?



- Не совсем так. В случае с нефтью он регулируется либо сам, либо с помощь решений ОПЕК, ОПЕК+. А когда мы говорим о газовом рынке, то там цена формируется иначе. Есть такое понятие, как "долгосрочные контакты".



"СП": - От которых многие страны ЕС отказались почему-то…



- Дело в том, что на тот момент цена на газ по контрактным договорам была чуть выше, чем цена на спотовом рынке. Они подумали, что если перепревяжут цену долгосрочных контрактов к цене на спотовом рынке, им будет счастье. Но теперь мы видим, что цена на "споте" достигала 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. И счастья это им не принесло никакого.



Катар, кстати, поставляет свой СПГ по долгосрочным контрактам в Азию. Поэтому связываться с Европой, ему смысла особого нет. У них стабильные покупатели по высоким ценам в другой части света. Зачем им идти на какой-то рынок, где люди играют в демократию, придумывают какие-то новые правила каждый раз. Какие-то объемы они Европе дадут, но перенаправлять туда все точно не будут.



Я так понимаю, большинство поставщиков газа будут вежливо отказывать Европе и в этом году, а, возможно, и в следующем, чтобы там, наконец, поняли, что без газа они просто физически не способны перезимовать.



20.10.22