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Бердымухамедов и Мирзиеев запустят зону приграничной торговли, - Виктория Панфилова
00:50 21.10.2022

Жители Туркменистана и Узбекистана ожидают отмены визового режима
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.10.22

В Ташкенте Сердару Бердымухамедову были оказаны особые почести – на аллее гостей он посадил ель.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 октября прибыл в Ашхабад с двухдневным официальным визитом. Он примет участие в церемонии открытия парка "Ташкент", построенного в Ашхабаде, и даст старт работам по реализации совместного проекта по созданию торговой зоны на туркмено-узбекской границе. Ожидается, что на переговорах с главой Туркменистана будет обсуждаться и вопрос отмены виз между двумя странами для свободного передвижения людей, без которого приграничная торговля не представляется возможной.

Визит Шавката Мирзиеева в Туркменистан ответный, в середине лета Сердар Бердымухамедов в статусе главы государства посетил Узбекистан. Принимали молодого туркменского лидера по-восточному торжественно: по пустым улицам Ташкента пронесся кортеж из десятков автомобилей и мотоциклов, доставив гостя сначала к Монументу независимости для возложения цветов, а затем в резиденцию Куксарой, где его ожидал Мирзиеев. Затем последовало исполнение гимнов, смотр почетного караула, посадка дерева на Аллее почетных гостей… Общественность обратила внимание на позолоченную лопату, лейку и ведро, которые использовались при посадке ели.

В Ашхабаде к встрече Шавката Мирзиеева начали готовиться загодя. С 17 октября по утрам на несколько часов перекрывают для репетиций проспект Махтумкули и улицы вокруг парка "Ташкент", который, к слову, был готов уже в июне. Ожидалось, что Мирзиеев лично приедет в Ашхабад, чтобы поздравить экс-президента с 65-летием, и примет участие в открытии парка, сообщил ресурс "Хроника Туркменистана". Но тогда визит не состоялся, Мирзиеев и Бердымухамедов пообщались по телефону.

Повестка нынешних переговоров глав двух государств обширная. По словам пресс-секретаря узбекского Шерзода Асадова, лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых планируется подписание солидного пакета документов.

Главы двух государств запустят торговую зону на границе Туркменистана и Узбекистана. Ожидание реализации этого проекта дает надежду жителям приграничных территорий на отмену визового режима или по крайней мере его упрощение. Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира. Ожидалось, что с приходом к власти нового, молодого президента начнутся послабления и либеральные реформы, как это было в Узбекистане. Но, напротив, Сердар Бердымухамедов пошел по пути ужесточения внутренней политики. Так, например, жители страны в один день остались без интернета. Прервалась связь с Турцией. По требованию Ашхабада Анкара была вынуждена ввести визы для туркменских граждан. Приграничная торговля в условиях закрытых границ развиваться не сможет, говорят эксперты. Возможно, Шавкату Мирзиееву удастся убедить туркменского коллегу в необходимости ослабления жесточайшего таможенного контроля хотя бы на одном небольшом участке границы.

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no (Ташкент) Бахтиер Эргашев отметил, что, несмотря на проблемы, отмечается рост товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном. Причем рост идет в обе стороны. За последние четыре года товарооборот между странами увеличился в пять раз, а в 2021 году рост взаимной торговли составил 65% по отношению к предыдущему году. В нынешнем году Узбекистан начал импортировать туркменский газ. Кстати, договоренность о поставках туркменского газа была достигнута на переговорах лидеров двух стран в Ташкенте. Объемы, правда, небольшие, но, как сказал эксперт, это новая страница в торговых отношениях Туркменистана и Узбекистана.

"Несомненно, Узбекистан заинтересован в продвижении своей промышленной продукции, начиная от автомобилей и заканчивая электробытовой техникой. Узбекская бытовая техника сейчас захватывает рынки стран Центральной Азии, вытесняя китайскую. Туркменский рынок не будет исключением, и Узбекистан будет продвигать свою продукцию", – сказал "НГ" Эргашев.

Эксперт отметил, что на переговорах одним из ключевых будет вопрос транзитных перевозок грузов. "С мертвой точки сдвинулся проект по строительству железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Но если не будут решены вопросы тарифов перевозки грузов через Туркменистан с использованием порта Туркменбаши и далее в Баку, вся эта железная дорога не будет иметь никакого практического значения", – полагает Бахтиер Эргашев. По его мнению, важны не километры магистрали, ее можно построить, а согласования по льготным тарифам на перевозку грузов. Без этого любые транспортные проекты не имеют большого смысла. "Поэтому вопросы транспорта и транзита с Туркменистаном на повестке дня будут всегда", – подчеркнул Эргашев.

В условиях ухудшения ситуации в Афганистане второе дыхание получил проект железной дороги Узбекистан–Туркменистан–Иран с выходом на порт Чабахар в Аравийском море. Дорога, соединяющая Туркменистан с Ираном, существовала еще с середины 90-х годов в порт Бендер-Аббаса. Но сегодня его проходимость недостаточная. Для Узбекистана, по мнению Эргашева, интерес представляет порт Чабахар в силу его больших возможностей. Поэтому в ходе встречи в Ашхабаде, наверное, будет подниматься вопрос увеличения грузооборота через железнодорожный переход Теджен–Серахс между Туркменистаном и Ираном. "Узбекистан через Туркменистан сможет выходить на иранские железные дороги. Учитывая большие планы Ирана по электрификации новых и существующих железнодорожных путей до Чабахара, для Узбекистана этот маршрут становится важным", – полагает Бахтиер Эргашев.

А вот проект через Афганистан–Мазари-Шариф–Герат–Хаф-Чабахар уже почти не обсуждается. Есть серьезные проблемы с трансафганским коридором Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар с выходом на порты Гвадар и Карачи. Эксперт не исключает, что президенты обсудят и вопросы, связанные с Афганистаном. Поскольку существующие там террористические группировки начинают проявлять себя не только на юге и западе страны, но и на севере страны. "Мы можем вполне получить встряску на наших южных границах с Афганистаном. При этом это будет не движение "Талибан" (запрещено в РФ), а террористические организации, которые неплохо чувствуют себя в Афганистане, имеют лагеря переподготовки. Они активизируются, сейчас они набираются сил", – полагает эксперт. По его словам, это радикальная, запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ), опорные пункты которой появились на севере страны. Заявили о себе достаточно тихо сидевшие узбекские радикалы движения "Таухид валь-Джихад" (запрещено в РФ). Боевой опыт они получили в Сирии, после чего перебрались в Афганистан. Активность на сайтах проявляют выходцы из Узбекистана, аффилированные с движением "Катибат Имам аль Бухари" (запрещены в РФ). Давно обосновались на Севере Афганистана хорошо известное "Движение Восточного Туркестана" и "Ансаррулох" (запрещены в РФ), которые угрожают джихадом странам Центральной Азии.

Так что, сказал Эргашев, если переговоры на эту тему не афишируются, это не значит, что она не обсуждается. "Ключевой вопрос, что будем делать, если боевики попытаются прорвать границу Туркменистана, может быть, рискнут пройти в Узбекистан? Понятно, что Туркменистан – самое слабое звено среди центральноазиатских стран, которые граничат с Афганистаном", – подчеркнул эксперт.

Источник - НГ
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