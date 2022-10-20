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Идея газового хаба с Россией поставила Турцию под удар, - Игорь Субботин
07:06 21.10.2022

20.10.2022

Вашингтон требует от Анкары уважения к режиму западных санкций
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

антироссийские санкции, газовый хаб, турция, сша Фото ReutersАдминистрация президента США предупреждает руководство Турции о необходимости уважать ограничительный режим, действующий в отношении Кремля. Свой двухдневный визит в Анкару и Стамбул завершила помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг, которая обсуждала с местными официальными лицами "устранение рисков, связанных с уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью". Подобные визиты западных чиновников в Турцию становятся слишком частыми, что заставляет президента Реджепа Тайипа Эрдогана адаптироваться к давлению.
В ходе поездки Розенберг встретилась с коллегами из Минфина и МИД Турции. Кроме этого, чиновница провела переговоры с представителями частного финансового и коммерческого секторов, научных кругов и гражданского общества. "На встречах Розенберг затронула целый ряд тем, в числе которых санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России широкой коалицией из более чем 30 стран, энергетическая безопасность, меры борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма. Эти встречи подтвердили важность тесного партнерства между США и Турцией в устранении рисков, связанных с уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью", – сообщил Минфин США.

Западные издания обращают внимание на то, что поездка Розенберг состоялась примерно спустя неделю после того, как президент Владимир Путин и его турецкий коллега провели в Астане встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и договорились углубить двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. Так, среди поднятых в ходе беседы тем было создание на территории Турции специального газового хаба. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Эрдоган "с большим интересом, живо это воспринял". Уже во время переговоров президенты дали поручения проработать этот вопрос. "Разные варианты даже уже обсуждались", – отметил Песков.

В июне в Турцию наносил визит заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, что было элементом масштабных усилий администрации президента Джозефа Байдена по санкционной мобилизации своих союзников. В Вашингтоне испытывали опасения, что турецкая юрисдикция может превратиться в "безопасную гавань" для политической и деловой элиты из России. Впоследствии Адейемо даже обращался к местным бизнес-группам со специальными посланиями, предупреждая о рисках контактов с РФ. Кроме того, Управление Минфина по контролю за иностранными активами выступало с предостережениями по поводу всех возможных соглашений с оператором платежных карт "Мир", после чего система начала давать в Турции сбои.

Параллельные усилия по отношению к Анкаре прилагал и Брюссель. В начале этого месяца республику посетила еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и единому рынку капитала Мейрид Макгиннесс. После поездки германские издания первыми сообщили, что Европейский союз и Турция намерены сформировать совместную рабочую группу для преодоления напряженности, вызванной соблюдением санкций против Кремля. Таким образом, Брюссель пытался подвести базу под усиление мер экспортного контроля и, вероятно, получить некоторую страховку против растущей требовательности Белого дома в том, что касается соблюдения рестрикций, введенных в ответ на ситуацию вокруг Украины.

В разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас согласился с тем, что США склонны давить на Турцию. "Но это происходит не в такой степени, чтобы Эрдоган пересматривал все свои экономические контакты с Россией, – заметил аналитик. – Визит Розенберг – просто еще один этап. Российско-турецкие экономические отношения – взаимодополняющие. Анкара нуждается в энергетических ресурсах, важных поставках со стороны Москвы и, в свою очередь, покрывает нужды своего партнера. После 24 февраля Турция, на мой взгляд, стала хабом для торгово-экономической деятельности РФ с Западом". По словам эксперта, это преодоление санкций, но которое ничего не нарушает, потому что введенные ограничения, как правило, носят односторонний характер.

Эта экономическая активность выгодна и Анкаре, подчеркивает Хас. "Эрдогану до начала всеобщих выборов (запланированы на 2023 год. – "НГ") очень важно хотя бы частично облегчить кризис в стране, – поясняет аналитик. – С января по август свыше 700 новых российских компаний открылись на турецком рынке. В предыдущие годы эта цифра едва превышала 100. Такой показатель за примерно восемь месяцев показывает, насколько в нынешних условиях российско-турецкие экономические отношения энергично развиваются". Кроме того, как отмечает собеседник "НГ", развитие экономики – это менее рискованный для Анкары предвыборный ход, чем попытка нарастить политический капитал через начало новой операции на территории Сирии.

Хас выразил сомнение в том, что Эрдоган согласится принять какие-либо меры по присоединению к западному санкционному режиму перед всеобщими выборами. "Конечно, были шаги, связанные с использованием платежной системы "Мир", но это не ключевая вещь, – делает оговорку собеседник "НГ". – В Анкаре все равно стараются найти другой механизм преодоления этой проблемы (власти допускали создание под "Мир" отдельного банка или запуск альтернативной системы платежей для россиян. – "НГ"). С одной стороны, Эрдоган может принимать какие-то мелкие решения, чтобы направить публичный сигнал Западу, что Турция старается адаптироваться к новым условиям, но, с другой стороны, дело идет своим чередом".
Эксперт обратил внимание на идею российско-турецкого газового хаба. "Если США начнут оказывать давление, то скорее всего будут отталкиваться главным образом от этого вопроса, – допустил Хас. – Сама инициатива – большой для Анкары экономический шанс превратиться в важный энергетический узел в регионе. Здесь есть важные нюансы: какие будут еще источники газа и сможет ли Турция получить право реэкспорта на европейский рынок, какая у нее будет роль в определении цены". Однако факт заключается в том, что Турция получила возможность занять в энергетической безопасности ЕС такую же важную нишу, как у Германии, и идея создания хаба может обеспечить Эрдогану большой рычаг влияния на европейцев, подытожил собеседник "НГ".

Источник - НГ
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