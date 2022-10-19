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США будут импортировать СПГ из России в обход своего же эмбарго? - Левент Йылмаз
07:20 21.10.2022

Yeni Safak
Турция

Потолок цен на газ, которого нет, и предложение Путина
Yeni Şafak: Еврокомиссия отклонила предложение о потолке цен на российский газ
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа в порту Эверетт, США - ИноСМИ, 1920, 20.10.2022

Европа не смогла ввести потолок цен на российский газ, а некоторые страны отказались поставлять ей СПГ, сообщает Yeni Şafak. Поэтому ей придется искать иной выход из энергетического кризиса, а США, возможно, будут импортировать СПГ из России в обход своего же эмбарго.
Левент Йылмаз

Российско-украинский военный конфликт кардинально изменил балансы на энергетических рынках и сделал их абсолютно непрогнозируемыми. Из-за этого любые события мгновенно вызывают колебания цен на энергоносители до 30% в день. В этих условиях страны-члены ЕС, готовясь к началу зимы, собрались вместе, чтобы обсудить введение потолка цен на природный газ. Однако перед этой встречей их ждала череда сюрпризов.
Что произошло на газовом рынке до встречи
Незадолго до совещания, на котором ЕС собирался обсудить введение потолка цен на природный газ, который не поступает на европейский рынок, мы стали свидетелями следующих событий.
- Китай, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа (СПГ), объявил о решении не отправлять получаемые грузы СПГ в другие страны, сославшись на собственную безопасность энергоснабжения.

- Малайзия, которая является важным поставщиком СПГ для Японии - второго по величине импортера СПГ в мире, ограничила экспорт из-за форс-мажорных обстоятельств, обнаружив утечки на трубопроводах, ведущих к объектам СПГ.
- Еще один крупный экспортер СПГ, Нигерия, объявила о прекращении производства СПГ в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с наводнением.
- В северо-восточных штатах США существуют серьезные проблемы с обеспечением растущего спроса на газ из-за холодов. Примечательно, что из-за закона Джонса (его также можно назвать законом о торговом флоте США) этот регион в настоящее время не может использовать американский СПГ.

Что ждет ЕС и США?

Эти события, которые мы коротко резюмировали, могут привести к интересным последствиям. Например, в прошлые годы Бостону из-за закона Джонса приходилось импортировать СПГ из России, вместо того чтобы пользоваться американским СПГ. Если штатам на северо-востоке Америки не будет предоставлено такое исключение, как Пуэрто-Рико, где также действует закон Джонса и вот уже четыре недели нет электричества, то в этих регионах возникнут аналогичные проблемы. Штатам на восточном побережье США, возможно, вновь придется импортировать СПГ из России в обход эмбарго своего же государства.

Предоставление исключения для восточного побережья США создаст неблагополучную ситуацию и для ЕС. Ведь это значит, что ожидаемые Евросоюзом от США грузы СПГ, каждый из которых на вес золота, могут быть направлены в штаты на восточном побережье США, а не в Европу.

Чем закончилось обсуждение потолка цен?
ЕС, должно быть, извлек некоторые уроки из этой картины. Хотя на недавнем заседании Европейской комиссии обсуждалась идея введения потолка цен на природный газ, это предложение не вошло в принятый пакет. Наиболее благоразумная реакция на этот счет последовала от министра энергетики Люксембурга, чье годовое потребление газа чуть выше, чем у турецкой Антальи. Так, Клод Турме (Claude Turmes) после заседания заявил, что подход Еврокомиссии к введению потолка цен на природный газ является справедливым.
Я сдержанно-оптимистично отношусь к предложению Путина
В прошлые выходные активно обсуждалось предложение Владимира Путина о том, чтобы Турция стала "газовым хабом". Пользуясь случаем, коротко изложу свои взгляды на это предложение, вызвавшее интенсивные дискуссии. На самом деле предложение российского лидера не ново. Этот вопрос обсуждался и во время визита Владимира Путина в Турцию в декабре 2014 года.

Однако за это время в Турции произошли серьезные изменения. В Стамбуле в 2015 году в рамках стратегии становления "центром торговли природным газом" была создана энергетическая биржа (EPİAŞ). В 2018 году открылась спотовая, а в 2021 году -фьючерсная газовая биржа. В соответствии с этой стратегией, опорой которой является EPİAŞ, Турция, для чтобы стать газовым хабом в Северной Америке или Европе, то есть стать платформой ценообразования, должна иметь возможность в дополнение к российскому газу использовать голубое топливо других поставщиков. В настоящее время Турция получает газ из таких стран, как США, Азербайджан, Катар, Иран, Алжир, Нигерия. К этим поставщикам также можно добавить возможные поставки газа из Туркмении, Казахстана, Израиля и Северного Ирака. По мере активизации шагов, предпринимаемых в стране для либерализации рынка природного газа, может возникнуть газовый рынок аналогично другим центрам торговли газом, на котором формируются конкурентоспособные цены на топливо.
Достижения, которые Турция уже получила и получит с открытием газового месторождения в Сакарье, не ограничиваются только запасами, а в то же время обеспечивают укрепление рынка, где будут формироваться конкурентоспособные цены на газ (Стамбульская биржа природного газа). В этом отношении я за сдержанный оптимизм, так как считаю, что мы должны рассматривать это очень ценное предложение Путина в рамках его потенциала служить вышеупомянутой стратегии.

Источник - inosmi.ru
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