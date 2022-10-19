Спецслужбы Согдийской области Таджикистана заявили о "злонамеренных планах" Кыргызстана

07:48 21.10.2022

Управление Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана по Согдийской области заявило об эскалации обстановки в приграничных районах со стороны Кыргызстана, сообщает агентство "Ховар".



"Провокационные действия отдельных граждан Республики Кыргызстан, направленные на дестабилизацию ситуации, подготовка огневых позиций, создание окопов и траншей, продолжение стягивания дополнительной военной техники и регулярное нарушение воздушного пространства Республики Таджикистан, является явным подтверждением злонамеренных планов кыргызской стороны", - говорится в сообщении.



Отмечается, что все это происходит несмотря на устные и письменные договоренности и в нарушение положений Протокола №42, подписанного сторонами 25 сентября 2022 года.



В ГКНБ заявили о фиксации, в том числе и фотофиксации, переброски военной техники Кыргызстаном в приграничные с Таджикистаном районы с 1 по 13 октября. Также сообщается об установлении кыргызстанскими военными самовольных погранпостов, в том числе и на автодороге Исфара-Ворух. Прикреплены фотографии сооружений и грузовых автомобилей.



Помимо этого, спецслужбы сообщили о том, что жители кыргызского села Ак-Сай с населением 3,5 тысяч человек систематически нападают на граждан Таджикистана и их автотранспорт, блокируя единственную автодорогу в Ворух, ограничивая в передвижении 45 тысяч таджикистанцев. При этом прикреплены фотографии побитых автомобилей с госномерами Таджикистана.



Также, по мнению ГКНБ, о недружественных намерениях кыргызской стороны свидетельствуют участившиеся факты военных учений кыргызскими ВС. Наблюдается продолжение информационных атак в СМИ и соцсетях, направленных против Таджикистана.



Отдельно в ГКНБ отметили тот факт, что в последнее время кыргызские масс-медиа активно распространяют материалы о новоприобретенных БПЛА и испытаниях беспилотников собственного производства.



В заключении говорится о приверженности Таджикистаном неукоснительного соблюдения достигнутых договоренностей по вопросам стабилизации обстановки в приграничных районах и разрешению имеющихся проблем исключительно политико-дипломатическими методами.



"Призываем военное руководство Кыргызстана упреждать и пресекать провокационные действия, приводящие к вооруженным конфликтам, принимать необходимые меры по реализации подписанных протоколов и обеспечению мирной жизни в приграничных районах", - сказано в сообщении.



В свою очередь, Погранслужба Кыргызстана опровергла заявление ГКНБ Таджикистана о том, что кыргызская сторона, якобы нарушив договоренности, стягивает военную технику к госгранице в Баткенской области.



На спорных участках таджикско-кыргызской госграницы регулярно возникают конфликты между жителями приграничья двух стран из-за дорог, доступа к воде и земле. Нередко столкновения происходят с участием пограничников и приводят к гибели людей. Последний по времени вооруженный конфликт между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул 16 сентября: сразу на нескольких участках общей границы начались перестрелки. Боестолкновения, продолжавшиеся двое суток, привели к многочисленным жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Власти двух республик обвинили друг друга в вооруженной агрессии.