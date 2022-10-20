В Кыргызстане разрешили добровольную мобилизацию и выдачу оружия гражданам

07:50 21.10.2022

20.10.22

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана в трех чтениях приняли ряд поправок в законодательство, в том числе поправки о добровольной мобилизации и выдаче оружия "гражданским людям в особых случаях". Об этом 20 октября сообщает 24.kg.



Как отмечает издание, добровольная мобилизация предусматривает возможность и право каждого кыргызстанца, не имеющего судимости и психических расстройств, "добровольно идти защищать родину". Поправка в закон "Об оружии" подразумевает выдачу оружия пограничным уполномоченным сотрудникам и охотникам.



Ранее, 3 октября, члены комитетов по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Кыргызстана рассмотрели законопроект, позволяющий "в особых случаях" выдавать оружие жителям приграничных районов Баткенской и Ошской областей оружие. Законопроект был одобрен в первом чтении. Позже, 18 октября, издание Azattyk (кыргызстанская служба Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) сообщило, что комитеты ЖК одобрили проект в трех чтениях.



Впервые подобные инициативы выдвигались еще в мае 2021 года. Тогда группа депутатов Жогорку Кенеша выступала с аналогичной инициативой, посчитав, что подобные изменения будут способствовать предотвращению фактов посягательства на территориальную целостность страны и содействовать в охране границ. Законопроект был разработан после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года. Однако поправки приняты не были.



На спорных участках таджикско-кыргызской госграницы регулярно возникают конфликты между жителями приграничья двух стран из-за дорог, доступа к воде и земле. Нередко столкновения происходят с участием пограничников и приводят к гибели людей. Последний по времени вооруженный конфликт между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул 16 сентября 2022 года: сразу на нескольких участках общей границы начались перестрелки. Боестолкновения, продолжавшиеся двое суток, привели к многочисленным жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Власти двух республик обвинили друг друга в вооруженной агрессии.