 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четыре уголовных дела на мэра Оша Алмаза Мамбетова возбудила КырГенпрокуратура
08:16 21.10.2022

18 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

В отношении мэра Оша Алмаза Мамбетова расследуются четыре уголовных дела. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что дела по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР возбуждены в период, когда Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи. Фигурантами уголовного дела, помимо градоначальника, проходят и другие должностные лица мэрии.

Как отметили в главном надзорном органе, ранее по этому делу был задержан первый вице-мэр Балыкчи Азиз Асаналиев. 11 октября он отпущен под домашний арест.

Отметим, Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи с 2014 по 2019 год.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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