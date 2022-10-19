Четыре уголовных дела на мэра Оша Алмаза Мамбетова возбудила КырГенпрокуратура

08:16 21.10.2022

18 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В отношении мэра Оша Алмаза Мамбетова расследуются четыре уголовных дела. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.



Уточняется, что дела по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР возбуждены в период, когда Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи. Фигурантами уголовного дела, помимо градоначальника, проходят и другие должностные лица мэрии.



Как отметили в главном надзорном органе, ранее по этому делу был задержан первый вице-мэр Балыкчи Азиз Асаналиев. 11 октября он отпущен под домашний арест.



Отметим, Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи с 2014 по 2019 год.