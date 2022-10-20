Куда приведет "нефтяной раскол" между США и арабским миром, - Артемий Шарапов

08:44 21.10.2022

20 октября 2022 |

Решение Саудовской Аравии и ряда других стран, входящих в ОПЕК+, о сокращении объемов добычи нефти вызвало негодование в Белом доме. Американские власти прямо осудили действия саудовских властей, назвав их "неуместными" в разгар глобального экономического кризиса. Однако арабские страны и руководство ОПЕК поддерживают саудовцев, причем не похоже, чтобы у Запада были какие-либо реальные инструменты, позволяющие надавить на арабский мир.

АРТЕМИЙ ШАРАПОВ, 20 октября 2022, 13:00 - REGNUM Американо-саудовские отношения на протяжении всего своего существования всегда оставались крайне неоднозначными. Однако отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном всегда строились на сотрудничестве и взаимной выгоде. С тех пор, как в 1945 году президент США Франклин Рузвельт и основатель Саудовской Аравии король Абдель Азиз бен Сауд провели историческую встречу на борту корабля USS Quincy в Суэцком канале, был заложен фундамент этого сотрудничества.



Соединенные Штаты предоставляли гарантии безопасности Саудовской Аравии в обмен на доступ к огромным запасам нефти королевства. Порой саудовцы показывали характер. В 1973 году саудовские власти отказались поставлять нефть странам, поддерживающим Израиль, что привело к замедлению экономического роста США и их союзников.



Тем не менее Саудовская Аравия неизменно играла роль главного партнера США на Ближнем Востоке и во всем арабском мире. В Эр-Рияде поддерживали американские войны в Ираке, Сирии, а также оказывали давление на Иран.



Кульминационной точкой в отношениях двух стран стало президентство Дональда Трампа, который (порой - в ущерб США) поддерживал любые запросы Эр-Рияда о поставках оружия и дипломатической поддержке.



А вот с приходом президента Джо Байдена началось похолодание. Демократический популизм Байдена (ЛГБТ-повестка, экология, борьба за права женщин и т.д.), сделанные в ходе избирательной кампании неосторожные заявления вызвали резкое осуждение в Эр-Рияде. На протяжении полугода саудовцы отказывались принять кого-либо из должностных лиц в новом американском правительстве. Ситуацию не изменил даже визит Байдена в Саудовскую Аравию в июле 2022 года. Фактически хозяин Белого дома пришел к саудовцам с протянутой рукой, упрашивая арабов снизить цены на экспортную нефть.



Именно в этот момент всему арабскому миру стало очевидно: Штатам больше нечем отплатить за дешевую нефть. Американское оружие не может защитить саудовцев от иранской угрозы, американская дипломатия вместо партнерства пытается уломать Эр-Рияд на признание независимости Израиля. Вашингтон не проявил твердости в отношении нападений на жизненно важные объекты Саудовской Аравии, и первое, что сделала администрация Байдена, когда пришла в Белый дом, - это исключила йеменских повстанцев-хуситов из списка организаций, занесенных в списки террористических, и начала переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Ираном.



А если старший партнер ослаб и не проявляет к вам интереса - самое время проявить характер.



Недавнее решение организации ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день стало той каплей, которая переполнила чашу напряжения между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией. В арабской прессе это решение рассматривается как большой удар по отношениям Эр-Рияда с Вашингтоном.



Выразив свое глубокое раздражение решением саудовцев, Байден вышел за рамки дипломатии и назвал саудовских чиновников "недальновидными", в то время как глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила Financial Times, что это решение "бесполезно и неразумно".



Впрочем, не стоит думать, что, сокращая добычу нефти, саудовцы умышленно бьют по планам США. Как говорится, "бизнес - ничего личного". Мировые цены на нефть растут, спрос повышается, а значит, самое время нажиться на этом.



Стоит отметить, что решение Саудовской Аравии поддержали ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран - экспортеров нефти. Фактически речь идет о монопольном сговоре, а Штаты, целиком занятые ситуацией в Европе, не имеют возможностей, чтобы надавить на своих вышедших из-под контроля партнеров.



В теории, можно предположить несколько сценариев развития событий. Первый - упрощенный. Допустим, что Эр-Рияд покидает ряды союзников США и начинает медленно дрейфовать в стан их соперников - стран БРИКС и Ирана. Тем более, что крупнейшим покупателем саудовской нефти является Китай, а не США. Но этот сценарий маловероятен, поскольку у Штатов все еще достаточно инструментов для того, чтобы повлиять на ситуацию в арабском мире. Так что нынешний кризис, аналогичный кризису 1973 года (который тоже был связан с поставками нефти на мировой рынок), будет разрешен дипломатическим путем.



Существует альтернативный вариант, при котором США снимают санкции с соседнего Ирана, создавая резкий противовес блоку богатых арабских государств Персидского залива. И в этой ситуации саудовцы будут вынуждены сами просить помощи Штатов.



Есть и более простой вариант, так сказать, проверенный временем. В Саудовской Аравии вполне может возникнуть движение за демократию, права женщин и все хорошее, которое быстро вооружится и заменит действующего короля и его сыновей на более "прогрессивных" членов клана Саудов. Тем более, что недовольных положением вещей в стране в монаршей семье более чем достаточно.



Поэтому не стоит думать, что в ближайшее время Эр-Рияд разорвет связи с США. Однако все происходящее стоит понимать глобальнее - в арабском мире всерьез усомнились в лидирующей роли Штатов на Ближнем Востоке. А значит - регион ждет борьба за передел сфер влияния.



20 октября 2022

Артемий Шарапов