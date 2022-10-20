Экс-хоким узбекского Термеза Худойбердиев и его заместители заключены под стражу

09:45 21.10.2022

Правоохранители задержали бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и еще шестерых лиц, включая двух его заместителей. Они являются подозреваемыми по делу о растрате 14,8 млрд сумов.



Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Термеза Исроила Худойбердиева и еще шестерых лиц. Об этом корреспонденту "Газеты.uz" Аброру Курбонмуратову сообщили адвокат хокима, должностные лица хокимията и пресс-секретарь прокуратуры Сурхандарьинской области Алишер Бобомуродов.



Вместе с экс-хокимом задержаны бывший первый заместитель хокима Гайрат Эламанов, бывший заместитель хокима по строительству Шухрат Рахмонкулов, архитектор города, руководитель и проектировщик торгового комплекса "Яшил дуне" и застройщик комплекса. Из-за тайны следствия в чем конкретно подозреваются эти лица, не сообщается.



Корреспондент "Газеты.uz" посетил следственный изолятор №9 в Термезе для уточнения факта задержания должностных лиц. Информацию о задержанных подтвердили сотрудники СИЗО.



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Источники сообщили, что в отношении Исроила Худойбердиева возбуждено уголовное дело по статьям 207 (должностная халатность) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.



Бывшему первому заместителю хокима Гайрату Эламанову предъявлено обвинение по статье 167 УК (хищение путем присвоения или растраты). Он был заключен под стражу в качестве меры пресечения через несколько дней после задержания бывшего хокима.



Задержан также Шухрат Рахмонкулов, работавший в 2017-2018 годах заместителем хокима.



Дехканский рынок "Яшил дуне". Фото: Аброр Курбонмуратов / "Газета.uz".



По данным источников, 14,8 млрд сумов, уплаченных предпринимателями за строительство магазинов в торговом комплексе "Яшил дуне", могли быть незаконно растрачены должностными лицами. Адвокат хокима сообщил "Газете.uz", что эти средства были направлены на устранение многих недостатков в городе.



Следственные действия ведет Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры.



В рамках расследования уголовного дела допрашиваются также сотрудники хокимията Термеза и предприниматели, владеющие магазинами в комплексе.



По данным источников "Газеты.uz" в правительстве, в Сурхандарьинской области проводятся масштабные проверки после распространения аудиозаписей с голосом хокима области Туры Боболова и его критики со стороны президента.



В конце сентября глава Администрации президента Сардор Умурзаков отчитал Туру Боболова и поручил первому заместителю советника Кахрамону Куранбаеву создать рабочую группу и изучить ситуацию в области.



"Ситуация нехорошая, надо наводить порядок. При необходимости привлечь к уголовному делу. Надо все поднять, белое должно стать белым, черное - черным, навести порядок. Тех, кто виноват, надо привлечь к уголовной ответственности. Это обеспечит Генеральная прокуратура. А вы дадите объективную оценку. Вы предоставите мне информацию через неделю. Мы сообщим нашему уважаемому президенту", - отмечал глава АП.



Исроил Худойбердиев занимал пост хокима Термеза с февраля 2017 года по сентябрь 2022 года.