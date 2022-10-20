 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.10.2022
14:03  Внук Назарбаева (Нурали Алиев) весело тусит с друзьями в Нью-Йорке
11:58  Кырпрез Жапаров продолжает уговаривать кемпир-абадских "активистов" по-тихому угомониться
11:15  Токаев назначил новых послов Казахстана в Австрии (Бакаев), Сингапуре (Куттыкадам) и Швейцарии (Саржанов)
10:37  Станут ли Турция с Грецией воевать?
10:35  Гастарбайтеры. В России одновременно могут находиться не менее 6 миллионов уроженцев Средней Азии
10:06  Евросоюз наращивает поставки СПГ из России и со всего мира, - ФСК
10:03  ХХ съезд КПК наметил этапы социалистической модернизации Китая. Новая индустриализация

09:47  УзбГосслужащим утвердили новые правила этического поведения. Главное
09:45  Экс-хоким узбекского Термеза Худойбердиев и его заместители заключены под стражу
09:06  Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки, - Геворг Мирзаян
08:44  Куда приведет "нефтяной раскол" между США и арабским миром, - Артемий Шарапов
08:42  Пекин. На XX съезде КПК обсуждается состав центральных органов партии
08:16  Четыре уголовных дела на мэра Оша Алмаза Мамбетова возбудила КырГенпрокуратура
07:50  В Кыргызстане разрешили добровольную мобилизацию и выдачу оружия гражданам
07:48  Спецслужбы Согдийской области Таджикистана заявили о "злонамеренных планах" Кыргызстана
07:20  США будут импортировать СПГ из России в обход своего же эмбарго? - Левент Йылмаз
07:06  Идея газового хаба с Россией поставила Турцию под удар, - Игорь Субботин
00:50  Бердымухамедов и Мирзиеев запустят зону приграничной торговли, - Виктория Панфилова
00:35  Старый Свет проведет годы на холодном газовом пайке, - Светлана Гомзикова
00:32  Рекорд Трасс: что последует за отставкой премьера Великобритании, - Е.Постникова
00:14  МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в украинскую базу "Миротворца"
00:10  После отставки Лиз Трасс в Британии воцарился хаос: ждут Джонсона, - МК
00:09  Российские протестанты ждут Апокалипсиса, а израильские раввины – Мессии
Четверг, 20.10.2022
22:35  Договорняк: К концу 2023 года Украина навсегда исчезнет с политической карты мира
19:03  США душит производство компьютерных чипов в Китае
17:37  Узбекистан не собирается запускать спутник ради спутника
17:20  Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир
16:33  Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании
16:07  Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
14:05  Время секонд-хенда прошло: ВСУ получают новейшие образцы натовских вооружений
14:02  Жители Жетысу жестко раскритиковали герб региона и главу управления общественного развития
14:00  Свыше 50 международных компаний перевели свой бизнес из России в Казахстан
13:58  Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
13:57  Сила Си. Контекст, в котором Китай подошел к важному этапу, - Кирилл Зайцев
13:56  Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян
13:54  Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
13:52  Зима близко: социальные ожидания от первой военной зимы в Европе, - Жак Сапир
13:51  Постреволюционный век и монархия, - О.Хархордин
13:49  США потеряли Ближний Восток. Арабы выбрали Россию, - Al Mayadeen
05:09  Уганда планируют поставлять в Россию автомобили Kiira собственного производства
03:18  Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:02  Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы
01:59  Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post
01:57  Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"
01:54  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
01:52  Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию
01:46  Казахстанка Альбина Какенова стала первой ракеткой Азии среди юниоров
01:39  Что стоит за неблагодарностью Восточной Европы, - А.Фурсов
01:37  Трагедия Трасс, - Илья Титов
01:35  "Зеленый" кризис Европы, в котором виновата она сама, - Ральф Шелльхаммер
00:28  На дострой Астана LRT (легкий метрополитен) дополнительно выделят 20 млрд тенге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
УзбГосслужащим утвердили новые правила этического поведения. Главное
09:47 21.10.2022

Приняты новые типовые правила этического поведения госслужащих. Они должны одинаково уважительно обращаться к гражданам, не брать подарки, не совершать действий, вызывающих критику, не обсуждать в интернете работу госорганов и не размещать материалы, вызывающие недоверие людей к реформам.

Кабинет Министров Узбекистана 14 октября принял постановление, которым утверждены новые Типовые правила этического поведения государственных служащих (вместо правил от 2016 года) и Типовое положение комиссии по этике.

Государственным органам и организациям, а также органам власти на местах поручено до 25 октября привести ведомственные правила этики и поведения и правила внутреннего трудового распорядка в соответствие с новыми правилами.

Документ охватывает правила этики, касающиеся профессиональной культуры, служебной деятельности, поведения вне службы, отношений с общественностью и представителями средств массовой информации, внешнего вида и стиля одежды и другого. Их несоблюдение является основой для привлечения госслужащих к дисциплинарной или иной ответственности, установленной законодательством.

Реклама на Газета.uz
Граждане вправе требовать от госслужащих соблюдения профессиональной культуры согласно этическим правилам.

Согласно правилам, госслужащие в своей профессиональной деятельности должны опираться на следующие принципы:

законность;
верность Родине и преданность служебному долгу, полное выполнение функциональных обязанностей, строгое соблюдение исполнительской дисциплины;
приоритет прав, свобод и законных интересов граждан;
справедливость, честность и беспристрастность;
нетерпимое отношение к коррупционным случаям и борьба с ними;
строгое соблюдение служебной тайны;
недопущение злоупотребления служебными полномочиями;
недопущение конфликта интересов.
Госслужащие обязаны как в служебное время, так и вне его:

избегать совершения действий, наносящих вред имиджу госслужбы;
всегда придерживаться этических норм;
"сделать ответственность, верность профессии и честность ежедневным девизом";
помогать коллегам выполнять сложные задачи;
через "вежливое, внимательное и отзывчивое отношение" пробуждать в гражданах доверие и уважение к государству;
поддерживать здоровую среду в своей семье, всегда быть заботливым к своим родным, воспитывать детей в духе патриотизма и других высоких ценностей;
обращаться к гражданам "одинаково, искренне и в рамках этических правил" независимо от их происхождения, экономического положения и других факторов.
В рамках профессиональной культуры госслужащие должны:

не допускать мер воздействия и действий (бездействия), ведущих к дискриминации граждан по признаку пола, расы, национальности, гражданства, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и общественного статуса;
быть честным, справедливым и скромным, проявлять вежливость, сдержанность и искренность в общении с гражданами;
обеспечивать законность, справедливость и прозрачность при принятии решений, касающихся прав и законных интересов физических и юридических лиц;
воздерживаться от действий (бездействия), наносящих ущерб интересам государства и общества, снижающих эффективность деятельности госорганов и организаций;
принимать меры для того, чтобы не подвергаться критике со стороны общественности за свое поведение и действия, не допускать преследования за критику, использовать обоснованную и конструктивную критику для устранения недостатков и изъянов в своей работе;
не оказывать влияние на госорганы и организации, госслужащих и других лиц по личным вопросам с использованием своего служебного положения;
не получать каких-либо вознаграждений, прибыли или подарков в обмен на выполнение или неисполнение своих служебных полномочий в интересах физических и юридических лиц;
обеспечивать надлежащую сохранность государственного имущества, использовать вверенное ему государственное имущество только в служебных целях;
строго соблюдать служебную дисциплину, рационально и эффективно использовать рабочее время;
принимать меры по постоянному повышению качества работы в соответствии с запросами населения как потребителей госуслуг;
не допускать нарушений и других действий, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность;
не использовать служебное положение и возможности в интересах политических партий, общественных объединений и других неправительственных организаций.
Государственным служащим не разрешается требовать или принуждать своих подчиненных к участию в политической деятельности от имени партии, приглашать или принуждать их к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и других НПО, когда они выполняют свои трудовые обязанности.

Более того, им запрещается подходить к разрабатываемым нормативным правовым и иным документам с точки зрения интересов отдельных лиц, групп или ведомств, а также не допускать выражения их интересов.

В длинный список обязанностей госслужащих в рамках госслужбы включены следующие:

не покрывать расходы, связанные с трудовой деятельностью, командировками и контрольными мероприятиями, за счет других лиц;
незамедлительно сообщать своему руководителю об обращениях госслужащих или иных лиц, побуждающих к совершению преступления или иного правонарушения, а также о нарушениях закона, совершенных или готовящихся к совершению со стороны коллег;
не вступать в общение с иностранными гражданами напрямую или через других лиц вопреки отдельно установленным правилам;
принимать все меры к обеспечению неразглашения государственной тайны, охраняемых законом и иных служебных сведений, не использовать их с нарушением законодательства;
соблюдать правила распространения информации, установленный порядок обеспечения информационной безопасности при использовании интернета и средств связи;
обеспечивать сохранность служебной информации на служебном компьютере и электронных носителях и принимать меры по предотвращению ее распространения среди других лиц;
не обсуждать в социальных сетях деятельность госорганов, организаций и должностных лиц, не использовать неэтичные выражения, не размещать материалы, которые могут создать у населения настроение недоверия к проводимым в стране реформам;
не распространять информацию, клевету, подстрекательство и измышления, порочащие честь и достоинство граждан и коллег;
строгое соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также культуры разговора по телефону и в одежде;
бережно и экономно относиться к вверенному ему имуществу и финансовым средствам;
воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств, порочащих честь и достоинство коллег по трудовому коллективу.
Руководители в госорганах должны:

быть примером профессионализма, честности, беспристрастности и справедливости для подчиненных;
формировать здоровую духовную среду и рабочего настроя в коллективе;
не поощрять госслужащих к совершению противоправных действий и не требовать от них совершения таких действий;
не допускать подбора, назначения или рекомендации персонала на основе местничества, кумовства (непотизма), по знакомству или личной лояльности;
предотвращение групповщины и фаворитизма (сближение и поддержка определенных сотрудников) в коллективе, а также предотвращение других негативных факторов при выполнении служебных обязанностей;
принимать меры по предупреждению коррупции и иных злоупотреблений со стороны государственных служащих и другое.
Руководители не вправе грубо обращаться, оскорблять, необоснованно выносить выговор или обвинять, а также унижать находящихся в их подчинении госслужащих.

Госслужащие во внерабочее время обязаны:

уважительно относиться к национальным обычаям, ценностям и традициям;
не допускать напыщенности, честолюбия, групповщины, разгульного образа жизни, пьянства и других негативных пороков;
не обсуждать вопросы, связанные с госслужбой, кроме официально опубликованной информации;
соблюдать правила поведения в общественных местах (кафе, рестораны и другие увеселительные заведения), избегать чрезмерных и негативных действий, привлекающих внимание окружающих;
не брать ценных подарков от руководителей и работников учреждений и организаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, других должностных лиц;
строго соблюдать порядок хранения и использования служебных удостоверений, не использовать их в случаях, не связанных со службой, в том числе не злоупотреблять служебным положением, предъявляя служебное удостоверение уполномоченным лицам;
не использовать служебный транспорт в личных и иных целях вне служебной деятельности;
не обсуждать служебную информацию в присутствии других лиц, не связанных с работой;
соблюдение правил пользования личным автотранспортом, строгое соблюдение правил дорожного движения;
не заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и творческой деятельности), за исключением случаев, предусмотренных законами и решениями президента.
Соблюдение этических правил будет учитываться при повышении в должности и формировании резерва руководящих кадров.

Новые правила разработаны согласно закону о государственной гражданской службе, который вступит в силу 10 ноября. Документ распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесенных в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы.

Он не распространяется на деятельность президента, депутатов и сенаторов, работников аппаратов Законодательной палаты и Сената, членов Центральной избирательной комиссии, судей и работников судебной системы, членов правления Центрального банка, госслужащих, проходящих службу в органах прокуратуры, внутренних дел, по делам обороны, чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной таможенной службы, Службы государственной безопасности и Государственной службы безопасности президента, в том числе военнослужащих, а также работников технического, производственного и обслуживающего персонала госорганов.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666334820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Договор о казахстанско-туркменской границе
- Новые инвестиционные проекты презентовали Алихану Смаилову в Туркестанской области
- Спикер Сената встретился с деятелями искусств Академии художеств
- Спикер Мажилиса и венгерский депутат договорились активизировать сотрудничество
- Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Турсынбековой С.П. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Роман Скляр провел переговоры с заместителями Председателя Правительства РФ
- "Нацфонд не бездонная бочка"
- Меры по обеспечению безопасности адвокатской деятельности обсудили в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  