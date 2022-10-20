ХХ съезд КПК наметил этапы социалистической модернизации Китая. Новая индустриализация

10:03 21.10.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 20.10.2022 |

ХХ съезд КПК наметил этапы социалистической модернизации Китая

Новая индустриализация



16 октября в Пекине начал работу ХХ съезд компартии Китая, собравший 2340 делегатов, которые представляют более 96 миллионов членов КПК.



Доклад генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в первый день съезда наметил долгосрочные решения во внутренней и внешней политике, которые ставят целью сохранить на основе развития китайской политической модели экономический рост и общественно-политическую стабильность в условиях опасных вызовов со стороны Запада: торгово-экономических войн, информационных диверсий, появления у границ КНР очагов конфликтов.



Цель, которая провозглашена в докладе съезду – "превращение Китая в великую и современную во всех отношениях социалистическую страну". Эту цель планируется достичь в два этапа. На первом этапе – с 2020 по 2035 г. – должна быть в основном осуществлена социалистическая модернизация, а с 2035 по 2049 г., т. е. к столетию образования КНР, Китай должен стать процветающей, сильной, демократической и полностью развитой социалистической страной.



Китайские эксперты согласны, что "модернизация с китайской спецификой" – это ключевое понятие, передающее основной принцип совершенствования китайского общества с целью решения, прежде всего, задач внутреннего развития. По их мнению, главная особенность китайской модернизации в том, что она использует преимущества глобализации, исключая "два порочных побочных продукта, связанных с западными способами модернизации – гегемонию и колонизацию".



Китай после Советского Союза стал второй страной в мире, которая провела успешную всестороннюю модернизацию, не имея колоний и не прибегая к эксплуатации природных и трудовых ресурсов бедных стран.



Шен И, профессор Школы международных отношений и общественных связей Университета Фудань, говорит, что "концепция китайской модернизации была впервые поднята как один из самых важных выводов, сделанных КПК из своего прошлого опыта".



Из отчетного доклада ЦК КПК съезду следует, что в будущем развитии КНР упор делается не на ускоренный рост экономики любой ценой, а на качественный рост, учитывающий сохранение окружающей среды, выравнивание доходов разных групп населения, подтягивание сельских районов к стандартам городского образа жизни. Основой новой модели экономического роста в КНР будет новая индустриализация, т. е. переход промышленности и транспорта на неуглеводородные источники энергии – атомную, водородную, ветро- и солнечную энергетику, а также ускоренное развитие аэрокосмической отрасли и киберпространства.



Сейчас экономическая глобализация переживает кризис. Страны Запада, проигрывая конкуренцию новым центрам силы, пытаются силой восстановить свою мировую гегемонию. Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает против всех форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и двойных стандартов. Китай поддерживает международный порядок, основанный на международном праве, на целях и принципах Устава ООН.



Примечательно присутствие на съезде КПК делегатов от Тайваня, что подтвердило последовательную политику Пекина на воссоединение острова с материком. По тайваньскому вопросу в докладе было сказано, что КНР продолжит "стремиться к мирному воссоединению... но никогда не обещает отказаться от применения силы". Жесткие сценарии направлены исключительно на вмешательство внешних сил и сепаратистов; как сказал Си Цзиньпин, они "ни в коем случае не направлены против наших тайваньских соотечественников".



Обращает внимание косвенное признание в докладе того факта, что существовали "серьезные скрытые угрозы внутри партии, страны и вооруженных сил" коррупционного характера. Борьба с коррупцией шла в масштабах, беспрецедентных в истории Китая; ради очищения КПК от элементов разложения было решено "обидеть несколько тысяч, чтобы не подвести 1,4 миллиарда".



Китайские аналитики обращают внимание на огромную работу, проделанную за отчетную пятилетку по самореформированию компартии. По опыту СССР мы знаем, что ключевое и решающее условие успешности советско-китайской модели – организационная и идеологическая сплоченность компартии, ее способность к самоочищению. Трагедия СССР состояла в том, что КПСС в силу разных причин на определенном этапе утратила эту способность. КПК в полной мере усвоила урок КПСС и нацелена постоянно поддерживать способность к реформированию партийных рядов, а борьба с коррупцией, как считают в Китае, – это главный вид самореформирования. Речь идет о том, чтобы "партия никогда не разлагалась, никогда не меняла своего цвета и стиля".



Западные СМИ, комментируя ХХ съезд КПК, не делают попыток понять особенности китайской модели, формат и масштабы участия китайского общества в управлении государством. Интеллектуальный примитивизм в сочетании с либероидными пропагандистскими установками закрывает от западных комментаторов реальную политическую повестку съезда; не дает им возможность оценить демократизм китайской модели с точки зрения ее внутренних стандартов и ее результативность в плане реагирования на сугубо китайские вызовы и проблемы. На Западе безосновательно соотносят китайскую модель с западной, как с эталоном. Вместо осмысления определяющей роли коллективных политических институтов и коллективного политического лидерства в лице КПК западные СМИ вращаются в замкнутом круге гаданий о "третьем" сроке Си Цзиньпина, высматривают его "особые полномочия", цитируют беглых китайских коррупционеров.



В оценках внешней политики КНР появляется откровенная глупость: "Американо-китайские отношения еще долгие годы будут жертвой ястребиного авторитарного режима", как будто это Китай, а не США при Трампе начали торговую войну и экономическое разъединение двух стран; "в планы императора (такой ярлык вешают на Си Цзиньпина) входит перестройка мирового порядка таким образом, чтобы он служил Китаю и его авторитарной системе".



Однако и в докладе ЦК КПК ХХ съезду, и в реальной политике КНР придерживается принципиальной позиции – не навязывать никому свою модель и идеологию, не заставлять другие страны отказываться от их автономии, подчиняясь гегемонии.