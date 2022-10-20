Станут ли Турция с Грецией воевать?

10:37 21.10.2022 Анкара провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности

Владимир Малышев

20.10.2022



Об испытаниях сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Однако сама Анкара пока официально ничего об этом не заявляла. Даже министр обороны Турции Хулуси Акар, выступавший в тот же день с информацией о турецких системах вооружений и оборонной промышленности, ничего об этом не сказал. Тем не менее тема запуска доминирует на новостных сайтах агентств Турции и Греции, где это известие встретили с тревогой.



По данным Bloomberg, запуск ракеты произошел около 7 часов утра по местному времени возле портового города Ризунда, для чего была использована мобильная платформа, сообщили источники на условиях анонимности. Ракета пролетела 561 километр (350 миль) и упала у побережья Синопа. Как уточняет турецкая газета Yeni Akit, ракета успешно поразила цель за 458 секунд. В этом же районе Турция ранее провела испытания приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.



Как считает греческий интернет-портал военной и политической информации Pronews, на самом деле дальность этой турецкой ракеты может достигать 1000 км, и ее следует отнести к классу ракет средней дальности.



"К сожалению, – отмечает портал, – турецкие вооруженные силы теперь имеют возможность атаковать любую часть греческой территории".



Отмечается, что эта ракета была разработана и произведена турецкой компанией ВПК Roketsan с использованием "внутренних ресурсов". Как свидетельствует Bloomberg, этот секретный ракетный проект, получивший название "Тайфун", реализуется уже несколько лет. В 2019 году Турция получила С-400, через два года после подписания соглашения с Москвой о покупке системы. Анкара надеялась, что это сотрудничество поможет ей разработать собственную программу противоракетной обороны. За покупку С-400 США ввели санкции против Турции и исключили ее из программы производства F-35, напоминает агентство.



Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan.



В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.



Сегодня турецкие газеты захлебываются от восторга. Типична первая полоса газеты Turkiye, которая после испытательного пуска написала: "Вся Греция находится в пределах досягаемости нашей ракеты". Turkiye также публикует карту с точками, куда могла "попасть" турецкая ракета. И среди них, кроме Греции, еще и Израиль.



Турецкий военный аналитик Мете Ярар сказал CNN Turk: "На сегодняшний день самой дальнобойной ракетной системой, которая у нас есть, была "Бора". Эта система имеет радиус действия не менее 280 километров. Турция не имела в своем распоряжении баллистической ракеты. Сегодня мы говорим о дальности полета баллистической ракеты. Мы уже не говорим о дальности 561 километр, мы говорим, что попали в цель на 561 километр. Возможно, эта новая ракета имеет большую дальность". А другой журналист этой газеты Халки Чевизоглу предупреждает: "Я подсчитал. Расстояние между Смирной (Турция) и Афинами составляет 411 километров".



Последнее время мировые СМИ заговорили о нарастающей угрозе военного столкновения между Грецией и Турцией. "Турция нападет на Грецию в 2023 году", – безапелляционно утверждает в американском издании National Interest ее обозреватель Майкл Рубин. Он уверяет, что будто бы война – единственный выход для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которому, как он считает, грозит потеря власти на предстоящих в будущем году выборах.



Две страны-члены НАТО последнее время действительно яростно угрожают друг другу на фоне застарелых территориальных споров из-за островов в Эгейском море и по поводу буровых работ возле берегов Кипра, которые ведет Анкара в поисках углеводородов и, как заявляют Афины, делает это в исключительной экономической зоне острова.



Однако эксперты утверждают, что военный конфликт между Грецией и Турцией все-таки выглядит сценарием с весьма сомнительной реальной выгодой для обеих сторон.



Как сообщает греческая газета Athens News, доходы от туризма на побережье Эгейского моря составляют примерно 15% ВВП Турции. Для Греции соответствующий показатель достигает 18%. Оба государства, к тому же, находятся в достаточно сильной зависимости от морского судоходства в экономике – до пандемии 87% турецкой торговли осуществлялось через морские пути, в то время как греки обладают самым большим в мире торговым флотом. А потому военный конфликт между ними нанесет сокрушительный удар по экономикам двух стран, что, конечно, отлично понимают, как в Афинах, так и в Анкаре.



Большинство турецких избирателей, отмечает греческое издание, как ни странно это звучит, считают, что угрозы Эрдогана и напряженность с Грецией – лишь уловка в преддверии всеобщих выборов 2023. В сентябре более половины (51,5%) респондентов соцопроса MetroPoll заявили, что конфликтная симптоматика является "попыткой сформировать повестку дня". А 64% вообще не видят конфронтации между турецким и греческим народами. Социологическое исследование продемонстрировало, что скепсис по этому поводу существует среди сторонников всех партий.



Вообще, нужна ли война Греции, армия которой сейчас значительно уступает турецкой? Тем более, что в Афинах не забыли, как в 1974 году турки разгромили их на Кипре, захватив северную часть острова, где до сих существует никем не признанная Турецкая Республика Северного Кипра. Так почему же тогда обе стороны так грозно бряцают оружием, обвиняя друг друга в готовящейся агрессии, а мировые СМИ дружно твердят, что они вот-вот начнут воевать? Кому нужно, чтобы этот конфликт из фазы острых дипломатических перепалок перешел в "горячую" фазу?



Как пишет турецкая газета Milliyet, провоцирование военного конфликта между Грецией и Турцией является планом ЦРУ по свержению неугодного американцам Эрдогана.



"Когда официальные представители США берут микрофон, они продолжают говорить о том, что напряженность между Анкарой и Афинами должна снизиться, но ЦРУ США делает все возможное, чтобы вызвать турецко-греческую напряженность и войну", – замечает Millyiet.



А о том, что именно Турция во главе с Эрдоганом, хотя и является членом НАТО, но представляет сейчас для США угрозу, недавно открыто заявил председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.



"Я не мог придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне. Мне не нужно никому в этой комнате говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция", – указал он. А что Вашингтон делает с теми, кто угрожает его интересам?



"Важно, – пишет Майкл Рубин в National Interest, – чтобы и Вашингтон, и Брюссель действовали упреждающе: любой шаг Турции на греческих островах вызовет военный ответ против турецких сил, что унизит Эрдогана и ускорит его падение, независимо от выборов. Эрдоган может хотеть, чтобы его считали султаном и помнили как более важного деятеля, чем Ататюрк, но сегодня он должен понимать, что если он последует этому курсу действий, его судьба будет похожа на судьбу аргентинского диктатора Леопольдо Галтьери, который был свергнут и заключен в тюрьму после неудачной попытки оккупировать Фолклендские острова", – предупреждает Рубин.



И такие угрозы – не пустые слова. В 2016 году США спровоцировали в Турции путч военных и хотели еще тогда устранить от власти непокорного Эрдогана. Однако путч провалился, путчисты были разгромлены, но Вашингтон от своих планов, как видим, не отказался. А появление у Анкары новой ракеты, способной поражать цели на всей территории Греции, лишь подливает масла в огонь конфликта и ведет к росту напряженности. Источник - stoletie.ru

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