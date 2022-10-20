Кырпрез Жапаров продолжает уговаривать кемпир-абадских "активистов" по-тихому угомониться

11:58 21.10.2022

21 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-Абад. Дастан Бекешев прокомментировал встречу президента с активистами



Депутат Дастан Бекешев, присутствовавший на прошедшей накануне встрече президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с гражданскими активистами по вопросу передачи Кемпир-Абада Узбекистану, оставил комментарий в своем Telegram-канале.



По его словам, модератором встречи был зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев, а основными докладчиками - Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Помимо граждан, проживающих в местах делимитации границы, были и активисты.



"Глава государства объяснял, убеждал, а Камчыбек Кыдыршаевич демонстрировал на картах, как предлагается провести делимитацию и как мы совместно будем управлять Кемпир-Абадским водохранилищем. Периодически Ташиев эмоционально реагировал на высказывания политических и гражданских активистов, особо он прошелся по видео выступления Бекназарова. Активисты уже частично рассказали, как проходила встреча", - сказал нардеп.



Подобных встреч за мою депутатскую деятельность не было. Не обсуждали президенты с гражданами вопросы границ. Даже в закрытом режиме. Главы государства встречались с народом, но это не касалось вопросов границ.



Дастан Бекешев

Он добавил, что присутствовал на встрече 2,5 часа. "Вначале пошли конкретные вопросы от граждан, а порой вопросы задавались в эмоциональном тоне. Затем пошло-поехало: кто-то хвалил, кто-то пришел совсем по другому вопросу. Мне нужно было идти на другую встречу, и я тихо покинул диалоговую площадку, проходящую в эмоциональном тоне", - заключил депутат.



10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.



Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.



В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров. В Кемпир-Абад стекается вода рек Жазы, Куршаб и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.