Dolce Vita. Внук Назарбаева (Нурали Алиев) весело тусит с друзьями в Нью-Йорке

14:03 21.10.2022

Внук Назарбаева встретился в Нью-Йорке с производителем часов для мировых звезд



Эльдар НУРУЛЛИН



Нурали Алиев (крайний слева) и Джейкоб Арабо (второй справа)



