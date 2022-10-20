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|Как Мирзиеева встретили в Туркменистане - впечатляющее видео
14:10 21.10.2022
Официальный визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Туркменистан - Sputnik Кыргызстан, 1920, 21.10.2022
Глава Узбекистана прибыл в Туркменистан с официальным визитом.
БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне, 20 октября, прибыл с официальным визитом в Туркменистан.
В ходе поездки президент РУз встретится с руководством Туркменистана и подпишет около 10 документов, касающихся экономической и культурно-гуманитарной сфер.
Кроме того, Шавкат Мирзиеев посетит открытие парка "Ташкент" в Ашхабаде и примет участие в запуске зоны приграничной торговли "Хорезм - Дашогуз".