Как Мирзиеева встретили в Туркменистане - впечатляющее видео

14:10 21.10.2022

Официальный визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Туркменистан - Sputnik Кыргызстан, 1920, 21.10.2022



Глава Узбекистана прибыл в Туркменистан с официальным визитом.



