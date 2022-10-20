Казахстан жалуется на барьеры в системе госзакупок стран ЕАЭС

14:49 21.10.2022

21 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках", - заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета.



По его словам, активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса. Вместе с тем необходимо решить вопрос функционирования национальных режимов в государственных закупках стран ЕАЭС.



"Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения - это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров. Еще в 2020-м приняты единые правила, предусматривающие общие требования к производству товаров. Но меньше чем за два года они неоднократно изменялись и дополнялись. Это связано с тем, что в обход правил зачастую устанавливаются дополнительные требования", - отметил Алихан Смаилов.



Он призвал государства ЕАЭС ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка союза.



"Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов. Поэтому по инициативе Казахстана принят план мероприятий, направленных на борьбу с серыми сертификатами. Уверен, что только совместные усилия и реальные действия каждой из сторон позволят нам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза", - заключил Алихан Смаилов.