Казахстан не хочет оплачивать российский газ в рублях. "Идут переговоры"

15:19 21.10.2022

Болат Акчулаков озвучил позицию Минэнерго по поводу оплаты за газ в рублях

Казахстан газ купля продажа Минэнерго позиция Фото? Zakon.kz

На брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал вопрос, в какой валюте будет рассчитываться Казахстан за газ и другие энергоресурсы из России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минэнерго РК, в рамках ЕАЭС обсуждается вопрос о создании общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергетики.



Вот, в частности, соглашение по общим рынкам газа – подписанного документа пока нет, ведутся переговоры. Буквально вчера переговоры были и несколько дней назад.

Болат Акчулаков

При этом, по словам министра, одним из предложений российской стороны было определить, что все расчеты будут вестись в рублях.



Позиция наша была, что данная опция должна быть на выбор сторон-участников договора. Это должно быть коммерческим условием двусторонних договоров. Когда кто-то будет покупать газ, он может выбрать любую валюту – это свобода выбора валют.

Болат Акчулаков



Он уточнил, что, в принципе, ограничений нет и это могут быть любые национальные валюты, включая и рубль, и тенге.



Наше мнение такое – это должно быть правом выбора при заключении двусторонних договоров на куплю-продажу газа.

Болат Акчулаков

1 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", согласно которому устанавливается, что оплата поставок природного газа резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии, производится в рублях.



13 октября министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели сообщил, что практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, а Казахстан пока рассматривает этот вопрос.



Оксана Скибан