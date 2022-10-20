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В Туркестане прошел международный конкурс казахской песни Voice of Turan
16:49 21.10.2022

19-20 октября в Туркестане проходил международный конкурс казахской песни Voice of Turan, организованный акиматом Туркестанской области. Он был посвящен национальному празднику – Дню Республики. В течение двух дней участники из разных стран мира исполняли казахские песни.



В церемонии открытия конкурса приняли участие генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, а также звезды страны и представители интеллигенции.

В первый день международного конкурса участники исполняли казахские песни вместе с известными эстрадными певцами. Во второй день участники вместе исполнили песню Шамши Калдаякова "Арыс жағасында". Затем они пели популярные казахские песни.

В составе жюри были композитор, лауреат Государственной премии РК Толеген Мухамеджанов (председатель жюри), певец, лауреат Государственной премии РК, народная артистка Казахстана, Татарстана кавалер ордена "Курмет" Нуржамал Усенбаева, певец, композитор, продюсер, заслуженный деятель РК, призер международных песенных конкурсов Медеу Арынбаев, певец, композитор, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель РК Маржан Арапбаева, певица, заслуженный деятель РК, композитор, призер международных песенных конкурсов Жанар Дугалова, традиционная певица, деятель культуры РК, Айгуль Косанова, композитор, деятель культуры РК Бекжигит Сердали.

По решению жюри обладателем Гран-при стала Татьяна Кобаладзе из Грузии. Первое место досталось Ильгизу Шайхразиеву из Татарстана. Второе место заняли сербский исполнитель Стефан Здравкович и польский певец Михал Качмарек. Третье место досталось Катарине Богичевич (Черногория), Кристине Данковой (Болгария), Наврузе Махамаджановой (Узбекистан).

Победителям и призерам были вручены дипломы и денежные призы, а обладателю Гран-при – специальная статуэтка.

Отметим, ранее данный конкурс проходил два раза онлайн. В 2020 году Гран-при завоевала Галина Шкода из Республики Молдова, в 2021 году – Цыден Еши Бимбаев из Бурятии.

Генеральный продюсер проекта – Мейржан Алиакбаров. Квартет Turan Boys, созданный из лучших певцов Казахстана по итогам международного конкурса, исполнил композицию на церемонии закрытия конкурса. Этот коллектив вносит большой вклад в пропаганду казахских песен.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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