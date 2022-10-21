 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.10.2022
17:50  Токаев получил от Зеленского удар в спину, - СП
16:49  В Туркестане прошел международный конкурс казахской песни Voice of Turan
15:19  Казахстан не хочет оплачивать российский газ в рублях. "Идут переговоры"
14:49  Казахстан жалуется на барьеры в системе госзакупок стран ЕАЭС
14:10  Как Мирзиеева встретили в Туркменистане - впечатляющее видео
14:03  Dolce Vita. Внук Назарбаева (Нурали Алиев) весело тусит с друзьями в Нью-Йорке
11:58  Кырпрез Жапаров продолжает уговаривать кемпир-абадских "активистов" по-тихому угомониться

11:15  Токаев назначил новых послов Казахстана в Австрии (Бакаев), Сингапуре (Куттыкадам) и Швейцарии (Саржанов)
10:37  Станут ли Турция с Грецией воевать?
10:35  Гастарбайтеры. В России одновременно могут находиться не менее 6 миллионов уроженцев Средней Азии
10:06  Евросоюз наращивает поставки СПГ из России и со всего мира, - ФСК
10:03  ХХ съезд КПК наметил этапы социалистической модернизации Китая. Новая индустриализация
09:47  УзбГосслужащим утвердили новые правила этического поведения. Главное
09:45  Экс-хоким узбекского Термеза Худойбердиев и его заместители заключены под стражу
09:06  Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки, - Геворг Мирзаян
08:44  Куда приведет "нефтяной раскол" между США и арабским миром, - Артемий Шарапов
08:42  Пекин. На XX съезде КПК обсуждается состав центральных органов партии
08:16  Четыре уголовных дела на мэра Оша Алмаза Мамбетова возбудила КырГенпрокуратура
07:50  В Кыргызстане разрешили добровольную мобилизацию и выдачу оружия гражданам
07:48  Спецслужбы Согдийской области Таджикистана заявили о "злонамеренных планах" Кыргызстана
07:20  США будут импортировать СПГ из России в обход своего же эмбарго? - Левент Йылмаз
07:06  Идея газового хаба с Россией поставила Турцию под удар, - Игорь Субботин
00:50  Бердымухамедов и Мирзиеев запустят зону приграничной торговли, - Виктория Панфилова
00:35  Старый Свет проведет годы на холодном газовом пайке, - Светлана Гомзикова
00:32  Рекорд Трасс: что последует за отставкой премьера Великобритании, - Е.Постникова
00:14  МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в украинскую базу "Миротворца"
00:10  После отставки Лиз Трасс в Британии воцарился хаос: ждут Джонсона, - МК
00:09  Российские протестанты ждут Апокалипсиса, а израильские раввины – Мессии
Четверг, 20.10.2022
22:35  Договорняк: К концу 2023 года Украина навсегда исчезнет с политической карты мира
19:03  США душит производство компьютерных чипов в Китае
17:37  Узбекистан не собирается запускать спутник ради спутника
17:20  Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир
16:33  Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании
16:07  Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
14:05  Время секонд-хенда прошло: ВСУ получают новейшие образцы натовских вооружений
14:02  Жители Жетысу жестко раскритиковали герб региона и главу управления общественного развития
14:00  Свыше 50 международных компаний перевели свой бизнес из России в Казахстан
13:58  Узбекистан объявил в розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
13:57  Сила Си. Контекст, в котором Китай подошел к важному этапу, - Кирилл Зайцев
13:56  Проститутки Алматы подняли цены из-за наплыва россиян
13:54  Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
13:52  Зима близко: социальные ожидания от первой военной зимы в Европе, - Жак Сапир
13:51  Постреволюционный век и монархия, - О.Хархордин
13:49  США потеряли Ближний Восток. Арабы выбрали Россию, - Al Mayadeen
05:09  Уганда планируют поставлять в Россию автомобили Kiira собственного производства
03:18  Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза, - Глеб Простаков
03:02  Юг Казахстана. В Большом Меркенском святилище обнаружены разрушенные вандалами балбалы
01:59  Лидеры демократий все чаще подражают Путину в тяготении к авторитаризму, - Washington Post
01:57  Си Цзиньпин: "Центральная задача КПК - сплачивать и вести за собой народ"
01:54  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
01:52  Эрдоган, опираясь на Казахстан, намерен колонизировать всю Центральную Азию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев получил от Зеленского удар в спину, - СП
17:50 21.10.2022

Президенту Казахстана отомстили за выдворение посла-русофоба
Дмитрий Родионов
21.10.22
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта "Миротворец" *. Сообщается, что попал он туда за слова, сказанные несколько лет назад немецким СМИ о том, что власти республики "не называют то, что произошло в Крыму, аннексией". Он также тогда указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в "мудрость, порядочность российского руководства".

За это админы "Миротворца" обвинили казахстанского президента в "публичном отрицании российской агрессии против Украины", а также "отрицании нападения России на Украину и захвата ее территорий".

Интересно, а чего так долго ждали -целых три года? Или это сведение счетов Киевом за какой-то недавний поступок Токаева? А не боятся они настроить казахстанские власти против себя? Ведь республика до сих пор не признала частью России ни Крым, ни ЛНР и ДНР, ни Запорожскую и Херсонскую области. К тому же, недавно стало известно, что власти запретили своим гражданам под любым предлогом участвовать в российской спецоперации.

- В 2014-2015 годах сайт "Миротворец" в республиках Донбасса считался чем-то вроде доски почета, хотя и весьма своеобразной, - рассказывает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

- Занесение человека в списки этого сайта считалось чем-то вроде признания его заслуг перед русским движением и борьбой за русское дело, даже при том, что это признание было сделано врагами. Помню, как мы щеголяли значками с надписью "Я есть на "Миротворце!" - это было в наших глазах повыше любых орденов: если враг тебя считает опасным - значит, ты правильный человек.

Но со временем сайт "Миротворец" превратился в информационную помойку. Туда начали заносить не только тех, кто реально насолил бандеровцам, как, например, ваш покорный слуга, но и тех, к кому у кого-то в Киеве просто оказывались личные счеты: так, на "Миротворец" попал даже один из братьев Кличко. Сейчас же его держатели ведут себя как бретеры в золотой век дуэлей: не так посмотрел, не там чихнул, не с той ноги встал.
Занесение Токаева в "расстрельные списки" этого сайта скорее всего останется без последствий. Как, например, осталось без последствий занесение целого ряда антифашистски настроенных граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях: СБУ почему-то не сочла нужным преследовать вышеупомянутых фигурантов этого сайта.

- Сайт "Миротворец", созданный в 2014 году по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко, задумывался как важное оружие пропаганды: вести учет врагам укро-государственности, показывать их персональные данные, грозить неизбежной карой, - отмечает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- По мысли создателей, это должно было их деморализовать и наоборот мотивировать украинцев дать решительный отпор "русне". Однако что-то пошло не так. Сперва попадание на "Миротворец" вызывало гордость у ополченцев, блогеров, политиков. Потом, помимо убежденных русских империалистов (типа меня, например, еще в 2015 году внесли), контент стал наполняться людьми, которые, скажем, призвали подумать о мирном решении крымского вопроса с Россией или просто посетили полуостров. Масса западных политиков и общественных деятелей попали туда за реальные или мнимые симпатии к Кремлю.

Наконец, на финальной стадии сайт стал орудием сведения счетов во внутриукраинских делах и в проскрипционные списки записали представителей местной элиты, в том числе вполне свидомых. Так, там в разное время оказались председатель Мюнхенской конференции по международной безопасности Ишингер Вольфганг, либеральный блогер Ксения Собчак, президент Хорватии Зоран Милованович, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и даже главком ВСУ Валерий Залужный. Таким образом ничего кроме иронии по обе стороны линии фронта "Миротворец" сегодня не вызывает.

Вот списки пополнились президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который в 2019 году отказался называть присоединение Крыма к РФ аннексией.

Вероятно, мы имеем дело именно с внутри украинскими разборками. Президент Владимир Зеленский накануне уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего "убивать побольше русских". И вот ему прилетает такая ответка от тех, кто контролирует "Миротворец". А в целом это хорошо: пусть укро-деятели долбят друг по другу из орудий разных калибров, в том числе информационных, параллельно портя отношения со всем миром.

- Хотя Токаев и не признал Крым, при всем при этом он, вполне в духе высказывания "Восток - дело тонкое", не поддержал и позицию Украины, - отмечает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова Михаил Игнатов.

- Не выразил однозначной позиции. Это раз. Также Токаев не сократил общения с Россией, а наоборот, после событий начала 2022 года только увеличил его.

"СП": - Кстати, слова, за которые якобы внесли на сайт Токаева, были сказаны им в 2019-м. Почему они только сейчас проснулись?

- Проснулись, увидев наконец-то образовавшуюся однозначную позицию Казахстана. Думаю, так же это отчасти связано с сменой руководителя дипломатического представительства Украины в Казахстане, высказывания которого против русских были осуждены на территории его присутствия.

"СП": - По-вашему, по какому признаку туда заносят людей? Вот особенно в случаях с теми, кто все равно на Украину не собирается в обозримом будущем…

- Да все очевидно. Этот список существует по двум причинам. Первая - это запугивание элит тех или иных стран, путем включения туда представителя. Вторая причина - обозначить тех против них. Лично для меня внесение в данный список было бы наградой!

"СП": - Занесение глав государств в список не является поводом для международных разбирательств? Где ООН? Или будут ждать, когда Байдена туда внесут после очередного отказа воевать с Россией за Украину?

- Очевидно, что ООН, управляемая США, в данную ситуация лезть не станет. А как? Если США и породили, по сути, этот "Миротворец". Даже название в духе классического американского патриотизма, чтобы ни у кого сомнений не было.

Что касаемо руководителей стран, вносимых в данный список - это такой буллинг, травля. США ведут себя в данном случае как простой школьный хулиган. "Все, кто не со мной всегда и во всем, те против меня!" как бы говорят они тем самым. Ну ничего. Вот пришли отличники. Один русский, другой китаец. За ними группа других народов. Вот они и поставят хулигана на место. А обижаться на такие списки не стоит. Особенно взрослым людям.

"СП": - А ведь Казахстан не только не признал присоединение к России ни Крыма, ни Донбасса, ни Таврии, но запретил своим гражданам участвовать в спецоперации. Не боятся они, что Казахстан теперь будет больше поддерживать Россию, а то и признает Крым?

-Думаю, это все связано с большим экономическим присутствием в Казахстане западного нефтяного и иного бизнеса. Приходится по-азиатски лавировать. Также не стоит сбрасывать со счетов прозападную элиту данного региона, коей не меньше, а то и больше, чем у нас. Токаев вынужден быть осторожным. Примерно, как приходится быть осторожными и сербам. Тем не менее свой "орден", можно сказать, получил.

*Сайт "Миротворец" признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666363800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали Договор о казахстанско-туркменской границе
- Новые инвестиционные проекты презентовали Алихану Смаилову в Туркестанской области
- Спикер Сената встретился с деятелями искусств Академии художеств
- Спикер Мажилиса и венгерский депутат договорились активизировать сотрудничество
- Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Состоялось заседание Центризбиркома по вопросу регистрации Турсынбековой С.П. кандидатом в Президенты Республики Казахстан
- Роман Скляр провел переговоры с заместителями Председателя Правительства РФ
- "Нацфонд не бездонная бочка"
- Меры по обеспечению безопасности адвокатской деятельности обсудили в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  