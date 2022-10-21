Токаев получил от Зеленского удар в спину, - СП

17:50 21.10.2022

Президенту Казахстана отомстили за выдворение посла-русофоба

Дмитрий Родионов

21.10.22

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Андрей Дмитриев



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал в базу украинского сайта "Миротворец" *. Сообщается, что попал он туда за слова, сказанные несколько лет назад немецким СМИ о том, что власти республики "не называют то, что произошло в Крыму, аннексией". Он также тогда указал на доверительные отношения с Россией и отметил веру в "мудрость, порядочность российского руководства".



За это админы "Миротворца" обвинили казахстанского президента в "публичном отрицании российской агрессии против Украины", а также "отрицании нападения России на Украину и захвата ее территорий".



Интересно, а чего так долго ждали -целых три года? Или это сведение счетов Киевом за какой-то недавний поступок Токаева? А не боятся они настроить казахстанские власти против себя? Ведь республика до сих пор не признала частью России ни Крым, ни ЛНР и ДНР, ни Запорожскую и Херсонскую области. К тому же, недавно стало известно, что власти запретили своим гражданам под любым предлогом участвовать в российской спецоперации.



- В 2014-2015 годах сайт "Миротворец" в республиках Донбасса считался чем-то вроде доски почета, хотя и весьма своеобразной, - рассказывает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Занесение человека в списки этого сайта считалось чем-то вроде признания его заслуг перед русским движением и борьбой за русское дело, даже при том, что это признание было сделано врагами. Помню, как мы щеголяли значками с надписью "Я есть на "Миротворце!" - это было в наших глазах повыше любых орденов: если враг тебя считает опасным - значит, ты правильный человек.



Но со временем сайт "Миротворец" превратился в информационную помойку. Туда начали заносить не только тех, кто реально насолил бандеровцам, как, например, ваш покорный слуга, но и тех, к кому у кого-то в Киеве просто оказывались личные счеты: так, на "Миротворец" попал даже один из братьев Кличко. Сейчас же его держатели ведут себя как бретеры в золотой век дуэлей: не так посмотрел, не там чихнул, не с той ноги встал.

Занесение Токаева в "расстрельные списки" этого сайта скорее всего останется без последствий. Как, например, осталось без последствий занесение целого ряда антифашистски настроенных граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях: СБУ почему-то не сочла нужным преследовать вышеупомянутых фигурантов этого сайта.



- Сайт "Миротворец", созданный в 2014 году по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко, задумывался как важное оружие пропаганды: вести учет врагам укро-государственности, показывать их персональные данные, грозить неизбежной карой, - отмечает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- По мысли создателей, это должно было их деморализовать и наоборот мотивировать украинцев дать решительный отпор "русне". Однако что-то пошло не так. Сперва попадание на "Миротворец" вызывало гордость у ополченцев, блогеров, политиков. Потом, помимо убежденных русских империалистов (типа меня, например, еще в 2015 году внесли), контент стал наполняться людьми, которые, скажем, призвали подумать о мирном решении крымского вопроса с Россией или просто посетили полуостров. Масса западных политиков и общественных деятелей попали туда за реальные или мнимые симпатии к Кремлю.



Наконец, на финальной стадии сайт стал орудием сведения счетов во внутриукраинских делах и в проскрипционные списки записали представителей местной элиты, в том числе вполне свидомых. Так, там в разное время оказались председатель Мюнхенской конференции по международной безопасности Ишингер Вольфганг, либеральный блогер Ксения Собчак, президент Хорватии Зоран Милованович, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и даже главком ВСУ Валерий Залужный. Таким образом ничего кроме иронии по обе стороны линии фронта "Миротворец" сегодня не вызывает.



Вот списки пополнились президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который в 2019 году отказался называть присоединение Крыма к РФ аннексией.



Вероятно, мы имеем дело именно с внутри украинскими разборками. Президент Владимир Зеленский накануне уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего "убивать побольше русских". И вот ему прилетает такая ответка от тех, кто контролирует "Миротворец". А в целом это хорошо: пусть укро-деятели долбят друг по другу из орудий разных калибров, в том числе информационных, параллельно портя отношения со всем миром.



- Хотя Токаев и не признал Крым, при всем при этом он, вполне в духе высказывания "Восток - дело тонкое", не поддержал и позицию Украины, - отмечает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Не выразил однозначной позиции. Это раз. Также Токаев не сократил общения с Россией, а наоборот, после событий начала 2022 года только увеличил его.



"СП": - Кстати, слова, за которые якобы внесли на сайт Токаева, были сказаны им в 2019-м. Почему они только сейчас проснулись?



- Проснулись, увидев наконец-то образовавшуюся однозначную позицию Казахстана. Думаю, так же это отчасти связано с сменой руководителя дипломатического представительства Украины в Казахстане, высказывания которого против русских были осуждены на территории его присутствия.



"СП": - По-вашему, по какому признаку туда заносят людей? Вот особенно в случаях с теми, кто все равно на Украину не собирается в обозримом будущем…



- Да все очевидно. Этот список существует по двум причинам. Первая - это запугивание элит тех или иных стран, путем включения туда представителя. Вторая причина - обозначить тех против них. Лично для меня внесение в данный список было бы наградой!



"СП": - Занесение глав государств в список не является поводом для международных разбирательств? Где ООН? Или будут ждать, когда Байдена туда внесут после очередного отказа воевать с Россией за Украину?



- Очевидно, что ООН, управляемая США, в данную ситуация лезть не станет. А как? Если США и породили, по сути, этот "Миротворец". Даже название в духе классического американского патриотизма, чтобы ни у кого сомнений не было.



Что касаемо руководителей стран, вносимых в данный список - это такой буллинг, травля. США ведут себя в данном случае как простой школьный хулиган. "Все, кто не со мной всегда и во всем, те против меня!" как бы говорят они тем самым. Ну ничего. Вот пришли отличники. Один русский, другой китаец. За ними группа других народов. Вот они и поставят хулигана на место. А обижаться на такие списки не стоит. Особенно взрослым людям.



"СП": - А ведь Казахстан не только не признал присоединение к России ни Крыма, ни Донбасса, ни Таврии, но запретил своим гражданам участвовать в спецоперации. Не боятся они, что Казахстан теперь будет больше поддерживать Россию, а то и признает Крым?



-Думаю, это все связано с большим экономическим присутствием в Казахстане западного нефтяного и иного бизнеса. Приходится по-азиатски лавировать. Также не стоит сбрасывать со счетов прозападную элиту данного региона, коей не меньше, а то и больше, чем у нас. Токаев вынужден быть осторожным. Примерно, как приходится быть осторожными и сербам. Тем не менее свой "орден", можно сказать, получил.



*Сайт "Миротворец" признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России