Молдавии грозит украинский сценарий: мобилизация, военное положение, диктатура, - Н.Харитонова

18:35 21.10.2022 Положение в стране ухудшается с каждым днем



Ожидаемого 20 октября отключения Молдавии от российского газа не произошло: Кишинев в последний момент смог погасить свой долг перед "Газпромом" за сентябрь и внести аванс за октябрь. Ранее газовый монополист предупредил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если она не выполнит свои обязательства до 20 октября. О текущей ситуации в Молдавии "МК" поговорил с профессором РАНХиГС при президенте РФ Натальей Харитоновой.



Положение в стране ухудшается с каждым днем



- Деньги на оплату текущих долгов по газу в Кишиневе нашли, но значит ли это, что проблема в целом решена?



- Здесь надо говорить о проблеме отношений между правительством Молдовы и российским поставщиком. Текущая формула расчетов за газ была согласована год назад. Это было преподнесено населению как великая победа нового правительства.



Утверждалось, что с "Газпромом" договорились на крайне удобных для Молдавии условиях. Именно на этой формуле настаивало молдавское руководство. Однако потом выяснилось, что оно крайне ею недовольно.



Там определенный процент платежей формируется на основе биржевых цен. Отсюда большая волатильность, и цены в итоге выше, чем они могли бы быть на условиях долгосрочного контракта в том виде, в каком он обычно практикуется "Газпромом". То есть оказалось, что эта формула играет против них. Но они уже не могут признать, что это их ошибка.



- Особенно драматичным, как я понимаю, был прошедший с момента утверждения новой формулы год?



- За этот год Молдова ни разу вовремя не рассчиталась за газ, не выполнила ни одно обязательство.



Во-первых, они обнародовали формулу расчетов в интернете, хотя не имели на это права по договоренностям с "Газпромом". Не провели аудит долгов, хотя должны были это сделать давно. До сих пор не выплачен исторический долг за газ. То есть ни одно условие не было выполнено, а были постоянные задержки платежей.



Теперь каждый платеж - это расчет за предыдущий месяц плюс аванс за текущий. Когда подходит срок очередного платежа, "Газпром" у них сразу превращается в "ненадежного поставщика", и об этом из каждого утюга вещают все молдавские СМИ.



- На оплату долгов правительство выделило газовому оператору республики "Молдовагаз" кредит под залог газотранспортной системы страны. Что это за хитрая схема?



- Все предыдущие попытки найти того, кто дал бы "Молдовагазу" кредит, заканчивались ничем. Ни один банк ему в долг не давал. Но в текущей ситуации правительство Молдовы фактически само через свою структуру дало эти деньги под залог газотранспортной системы. Срок погашения долга – 1 мая 2023 года.



Если "Молдовагаз" не вернет эти деньги, то газотранспортная сеть должна будет полностью перейти под контроль молдавского правительства. Там какая-то очень непростая история. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что если после этой оплаты поставки газа в Молдову будут прекращены, то Кишинев будет это расценивать как решение, имеющее политическую подоплеку. Тогда Молдова сможет подать в суд на "Газпром". То есть какая-то интрига там явно закручивается. Конечных целей этой игры я пока не вижу.



- Насколько я понимаю, нельзя отключить от газа Молдову, не отключая Приднестровье?



- Да, эти системы связаны. Молдова спекулирует на том, что если ей перекроют газ, то пострадает и Приднестровье. Если российский газ не будет поступать в Приднестровье, то не только пострадают люди, но и остановится Молдавская ГРЭС. А 70% электроэнергии, которая поступает в Молдавию, поставляет именно Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье. Кишинев понимает, что если он доведет "Газпром" до решения остановить поставки газа, то он лишится не только газа, но и электроэнергии.



- Большой шум вызвала вчера статья известного в Молдавии публициста и политика Дмитрия Чубашенко. Он пишет, что у Майи Санду остался только один выход - объявить мобилизацию, ввести военное положение и фактически установить режим личной диктатуры. Такое возможно?



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- Этой статье предшествовал известный пранк Санду со стороны российских пранкеров, там она прямо заявляет о возможной мобилизации и последующей совместной операции Молдавии и Румынии по "деоккупации" Приднестровья. Это прозвучало из уст президента, которая думала, что она говорит с украинским премьером Денисом Шмыгалем.



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Было также заявление министра обороны Анатолия Носатого о возможной мобилизации в случае, если боевые действия приблизятся к границам Молдавии. Это два факта, на которые можно опираться, пытаясь дать какой-то прогноз относительно возможной мобилизации в Молдавии.



Есть еще один важный факт: это совместные с НАТО военные учения. В сентябре в них принимали участие военные из США и Румынии. В октябре - помимо молдавских и румынских, участвовали также британские военные.



В Молдавии крайне сложная внутриполитическая ситуация, уже не первый месяц идут протесты. До минувших выходных власть их игнорировала, делала вид, что ничего не происходит. Но в прошлое воскресенье полиция разогнала палаточный городок протестующих, и стало понятно, что что-то происходит.



На этом фоне можно допустить, что мобилизация станет отвлекающим маневром, чтобы нейтрализовать оппозиционные настроения. Хотя сделать это очень сложно, учитывая грядущую зиму, дикий рост тарифов ЖКХ и другие проблемы. Важно, что мобилизацию может объявить только парламент, причем только после введения военного либо осадного положения, которое утверждается опять-таки парламентом. Парламент контролируется сторонниками Санду, поэтому я не думаю, что с этим могут быть какие-то проблемы, учитывая, что вся элита в Молдавии управляема извне.



Посольство США, которое в Молдавии называют "главным посольством", очень активно в этом направлении и всеми силами старается втащить страну в конфликт с РФ путем открытия "второго фронта" с Приднестровьем. Это та самая "деоккупация", о которой говорила Санду.



Я думаю, что по какому-то сигналу Молдавия может приступить к выполнению такого сценария. По факту, Молдавия во многом повторяет украинский сценарий. Конечно, ее военный потенциал никоим образом не сравним с украинским, так что, похоже, ставка делается на иностранную военную помощь, прежде всего румынскую. Румынские военные уже присутствуют на территории Молдавии, выполняя разные функции. Так что мобилизация вполне возможна. Вопрос в том, как они объяснят это своему населению, учитывая, что Молдавия по Конституции - нейтральная страна и ей никто не угрожает.



- Может ли Санду установить режим личной диктатуры?



- Сейчас впервые в истории Молдавии и президент, и парламент, и правительство полностью имеют прозападную, прорумынскую ориентацию. Все поддерживают Санду, которая управляется извне. Поэтому не исключено, что она будет забирать себе все больше и больше полномочий, хотя Молдова пока остается парламентской республикой.



- Имеют ли перспективы протесты оппозиции? Удастся ли им сместить правящую группировку?



- Я считаю, что протесты политической оппозиции в Молдавии не имеют перспектив, пока за этой оппозицией не будет стоять серьезная внешняя сила, которая ее будет полностью финансировать, руководить ее действиями, курировать. То есть оказывать комплексную поддержку. Тогда у оппозиции есть шансы сдвинуть правящий режим.



Мы подобное наблюдали всего один раз - это 2009 год, когда прозападный блок политических сил при мощнейшей поддержке стран Запада сместил условно пророссийского президента Воронина и коммунистическую партию. Сегодня такой ситуации нет. Сейчас продукт той революции находится у власти, причем закрепился плотно. И нет той внешней силы, которая, как Запад в 2009 году, так же мощно и сильно поддерживала бы оппозицию. Поэтому шансов у оппозиции в плане смены режима я не вижу.



- Может ли повлиять на ситуацию грядущая зима, возможный голод, массовые протесты населения?



- Будут проводиться операции по усмирению несогласных с участием румын. У румын богатый, столетний опыт подавления беспорядков на территории Молдовы. Первая оккупация, вторая оккупация. Будет жесткий полицейский контроль. Власти себя чувствуют так уверенно, потому что против оппозиции выступает главное посольство – посольство США. Оно на стороне власти. Запад поддерживает правящий режим в Молдавии. Источник - МК

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