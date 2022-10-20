Как России не нарваться на проблемы в ЦентрАзии, - Ст.Притчин

18:40 21.10.2022 ПРИТЧИН: "РОССИЯ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИГРОК, НАЦЕЛЕННЫЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ"

18 октября в Астане прошел экспертный форум "#ЦентральнаяАзия – #Россия: повестка совместного развития", состоявшийся "на полях" недавнего саммита на высшем уровне. Эксперты обсудили сотрудничество России и стран региона в контексте новых вызовов в меняющихся геополитических условиях. О том, насколько этот формат может быть эффективен и как его потенциал оценивают эксперты, Ia-centr.ru обсудил со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Станиславом Притчиным.

Притчин: "Россия – ответственный игрок, нацеленный на безопасность в Центральной Азии"

– Станислав, начнем с начала: насколько вообще формат "Центральная Азия+" может быть востребован в контексте отношений государств региона с Россией? Ведь для сотрудничества наших стран уже существуют множество площадок (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС), не говоря об интенсивных двусторонних контактах.



– Я считаю, что данный формат очень перспективен. У России есть серьезный запрос на сотрудничество с регионом как единым целым. Тем не менее, до сих пор не существовало ни одной организации, которая позволяла бы это сделать. Конечно, за исключением СНГ, – но у нее все же несколько иной функционал, она не приспособлена для формирования новых перспектив и направлений сотрудничества.



В ОДКБ или ЕАЭС, которые работают на перспективу, входят не все государства Центральной Азии – Туркменистан и Узбекистан остаются за рамками интеграционных процессов. Между тем Центральная Азия как субрегион (обладающий географической, ментальной, языковой, экономической спецификой) требует выверенного и целостного подхода.



У самих стран региона есть запрос на взаимодействие. Предпринимаются попытки выстроить региональную интеграцию, но, как показывает практика, эти модели не позволяют решить все вопросы. Во многих случаях остается необходимым участие России как ключевого внешнего игрока для Центральной Азии. Поэтому новый формат может быть максимально востребован в регионе.



Да, многие воспринимают встречу на высшем уровне, состоявшуюся в Астане накануне, как реплику уже существующего формата. Модель "Центральная Азия +" сначала предложила Япония, потом Китай, США тоже продвигают его. Турция пытается выстроить взаимодействие через свои механизмы, подключая к ним все центральноазиатские государства плюс Азербайджан.



Однако, несмотря на кажущееся сходство из-за состава участников, в формате "Центральная Азия + Россия" будет происходить особое взаимодействие. Уникально само количество механизмов взаимодействия между нашими странами, глубокая взаимозависимость, заинтересованность в обеспечении региональной безопасности.



Поэтому состоявшийся саммит глав государств России и стран Центральной Азии очень важен. Он подчеркивает, что Россия реально ищет форматы оптимального взаимодействия с центральноазиатским регионом в рамках своего "разворота на Восток". Центральная Азия для Москвы – это важный мост и в направлении Китая, и в сторону Южной Азии (через Афганистан). Все эти проекты сейчас стоят на повестке дня. И они могут быть реализованы при посредничестве нового формата.



– По завершении саммита "Центральная Азия-Россия" впервые прошел одноименный экспертный форум. Насколько такой формат уже по второму треку востребован в научно-аналитической среде?



– С одной стороны, у официальных научных и аналитических центров центральноазиатских государств и России уже есть площадки для сотрудничества. Из российских – Примаковские чтения, которые ежегодно организует ИМЭМО РАН, Валдайский клуб и еще целый ряд других конференций и площадок, где проходят обсуждения и встречи центральноазиатских и российских специалистов.



Однако в формате "5+1" форум экспертов проходил впервые. И не случайно, что он состоялся сразу же после саммита на высшем уровне: у аналитиков появилась возможность как обсудить эффективность нового формата в целом, так и проговорить возможные сферы межгосударственного сотрудничества, где экспертное сопровождение наиболее востребовано.



Неслучайно в своем выступлении на открытии Форума руководитель КИСИ Еркин Тукумов отметил, что у экспертов гораздо больше свободы для обсуждения вариантов и идей для взаимодействия, чем у дипломатов. Поэтому сопровождение внешнеполитического диалога экспертным сотрудничеством в шестистороннем формате очень важно. Это, однако, не умаляет значимости двусторонних проектов и контактов.



– Какие конкретные темы поднимались на экспертном Форуме, и почему, на Ваш взгляд, они важны для взаимоотношений России и стран Центральной Азии?



– Безусловно, темой № 1 стала безопасность. Россия традиционно выступает для Центральной Азии наиболее важным партнером. Я бы сказал, что она играет ключевую роль для поддержания внутриполитической стабильности государств региона. Россия также оказывает миротворческую поддержку, обеспечивает безопасность от внешних рисков и вызовов – как в многосторонних, так и в двусторонних форматах. По самым разным угрозам (ситуация в Афганистане, терроризм, наркотрафик) у России и центральноазиатских стран есть успешный опыт взаимодействия и схожие позиции.



Это касается и разрешения конфликтов внутри региона. Все попытки диалога по пограничному конфликту Киргизии и Таджикистана, состоявшиеся к настоящему времени, были реализованы при посредничестве России и ОДКБ. В этом ключе эксперты обсудили роль России как важного стабилизирующего фактора в регионе.



Еще одна тема – экономика. На нынешнем этапе у Центральной Азии есть высокая потребность в инвестициях – но не таких, которые легли бы тяжелым бременем на кредитные рейтинги региона. Нужны инвесторы, которые реально помогали бы региону реализовать проекты и вернуть вложения с минимальными затратами. На Форуме обсуждался и обход санкций. Дело в том, что санкционное давление работает в одностороннем ключе как инструмент для сокращения сотрудничества между Россией и Центральной Азии. При этом региону не предлагают альтернативу взаимодействия, какие-то новые проекты. Поэтому специалисты изучали вопрос, как сотрудничать в новых условиях? Какие инструменты задействовать, чтобы минимизировать риски от санкций?



Так, ряд выкладок казахстанских экспертов показывает: торговля между нашими странами растет, инвестиции как минимум не проседают, а в перспективе могут пойти еще выше. Потому что предполагаются релокация, параллельный импорт. Все эти факторы будут способствовать экономического сотрудничества России с Казахстаном и другими странами региона.



Наиболее уязвимый аспект – информационная безопасность. Но по нему также состоялся открытый и честный разговор. Стороны услышали друг друга и высказали много полезных предложений, которые будут реализованы на практике.



– Недавно Анджали Каур, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID, входит в систему Госдепартамента), заявила, что "целью американской политики должно стать "разъединение экономик" стран Центральной Азии и России". После общения с экспертами – реальными людьми, которые знают цифры и опираются на конкретные данные, как Вы считаете, насколько достижима задача, которую поставил Вашингтон?



– Мне кажется, это абсолютно недостижимая цель. Хотя бы в силу географии, демографии, истории. Страны региона и Россия находятся в состоянии глубокой институциональной взаимозависимости, имеют множество юридических обязательств друг перед другом. Разорвать весь этот комплекс угрозами даже без формата "5+1" было бы невозможно.



Никто не будет отказываться от торговли: это двигатель многих процессов, в том числе политических. Россия остается ключевым торговым партнером для стран региона, является одним из крупнейших инвесторов. Эти инвестиции не нацелены на недропользование, то есть выкачивание ресурсов для получения быстрых доходов. Россия в первую очередь инвестирует в серьезные промышленные предприятия, строительство которых сопряжено с созданием рабочих мест и диверсификацией экономики – если мы говорим про крупные проекты.



Если говорить про взаимодействие на уровне мелкого и среднего бизнеса, здесь очень важен социальный аспект. Россия является главным поставщиком образовательных услуг в регионе, развитие которого сильно зависит от открытости к российским образовательным программам. Разрыв отношений будет означать сильный удар по кадровому потенциалу Центральной Азии: без образования молодого поколения страны региона не будут конкурентоспособными.



Поэтому уход Москвы из региона представить сложно. Россия в последние годы выступает как ответственный игрок, нацеленный на обеспечение безопасности в Центральной Азии, даже когда это не совсем отвечает российским национальным интересам. Задачи региональной безопасности и стабильности всегда выше, потому что, в стратегическом плане, это залог безопасности самой России.



Прошедший форум стал логическим продолжением углубления диалога между гражданскими обществами России и стран Центрально-Азиатского региона. Нынешние тектонические сдвиги в мире проецируют новые вызовы и угрозы России и ее союзникам и партнерам. Возникают и естественные проблемы в дву– и многосторонних отношениях. Однако дружественные государства всегда найдут решения и только укрепят свое сотрудничество. А экспертные площадки, теперь еще и в формате "Центральная Азия + Россия", помогают открыто обсуждать возникающие трудности и намечать пути их совместного преодоления.



20.10.22 Источник - ia-centr.ru

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