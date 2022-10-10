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Турция не планирует создавать тюркскую армию, - Кирилл Семенов
18:51 21.10.2022

ТУРЦИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАВАТЬ ТЮРКСКУЮ АРМИЮ
#Турция проводит последовательную внешнюю политику, направленную на объединение тюркского мира, продвижение тюркской культуры и ценностей – в первую очередь в странах, входящих в Организацию тюркских государств. Амбициозность внешней политики Анкары настораживает экспертов: многие из них считают, что Реджеп #Эрдоган стремится создать экономический или даже военно-политический блок тюркских государств. Амбиции Турции несомненны, но речи об объединенной тюркской армии пока нет – подробнее в материале Кирилла Семенова, востоковеда, эксперта РСМД.
Турция не планирует создавать тюркскую армию
Культурная дипломатия Анкары
Тюркский вектор турецкой внешней политики был перезагружен в последние несколько лет. Это обновление было связано с парламентскими выборами 2018 года в Турции, на которых правящая Партия справедливости и развития во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вошла в коалицию с националистической Партией национального движения Девлета Бахчели. После победы альянса на выборах руководство страны начало учитывать интересы партнеров по правящей коалиции, призывавших обратиться к "тюркскому миру". В итоге внешняя политика Анкары была скорректирована.

Основным инструментом влияния Турции в "тюркском мире" остается культурная дипломатия и мягкая сила, основным проводником которой был Тюркский совет. 12 ноября 2021 года в Стамбуле состоялся VIII саммит этой организации, на котором совет был преобразован в Организацию тюркских государств. По итогам совещания участники приняли программу совместного развития "Видение тюркского мира 2040".

Документ призывает усилить роль ОТГ как многосторонней площадки для регулярного диалога, консультаций и сотрудничества. Также в программе прописано продвижение общетюркской идентичности - "источника культурного богатства в объединении народов". Предполагается, что усилия ОТГ и ряда иных международных организаций будут направлены на популяризацию в мире тюркской культуры, ценностой, традиций, и искусства. "Видение тюркского мира 2040" призывает гармонизировать национально-культурную, образовательную и молодежную политику стран - участниц ОТГ.

Одним из направлений работы остается стремление ОТГ к унификации алфавита и терминологии стран - членов. Соответствующий пункт программы "тюркского мира" предполагает замену кириллицы на латинский алфавит. Многие члены организации к настоящему времени уже перешли на латиницу. Но в таких странах, как Казахстан и Узбекистан, данный процесс еще не завершен.

Как далеко распространяются амбиции Турции?
Турция также стремится играть активную роль в международных проектах, напрямую пересекающихся с российскими интересами. Недавно Анкара заявила, что намерена присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (большинство государств ОТГ уже являются ее полноправными участниками).

Между тем, несмотря на амбиции Турции, ее отношения с большинством участников Организации тюркских государств не выходят за рамки стратегического партнерства. Исключением является Азербайджан, находящийся, безусловно, в союзнических отношениях с Анкарой. Страны - участницы ОТГ руководствуются довольно разнонаправленными интересами, выстраивая диверсифицированную внешнюю политику. Один из признаков этого - то, что многие тюркские государства одновременно сотрудничают с Россией, Западом, Китаем и даже Ираном.

Внутри ОТГ не наблюдается высокий интеграционный потенциал. Тюркские государства стремятся наладить свободное движение товаров, капитала, технологий и населения в рамках организации. Однако в декларациях Организации тюркских государств не прослеживаются планы создать свою Зону свободной торговли.

Кроме того, потенциальное вступление Турции в ШОС, скорее всего, снизит ее вовлеченность в экономические проекты ОТГ, многие аспекты которых дублируются в рамках Шанхайского соглашения.
Также у Турции нет общих границ с большинством партнеров из "тюркского мира". Это также будет препятствием для потенциального развития военно-политической составляющей сотрудничества внутри ОТГ.

Создания единой армии в планах нет
В ряде СМИ появлялись опасения, что ОТГ движется к формированию "Армии Турана". Тем не менее, в программе Организации тюркских государств нет ни слова о масштабной военной интеграции. Иногда за прообраз "общей тюркской армии" ошибочно принимают соглашение ТАКM, подписанное Азербайджаном, Турцией, Кыргызстаном и Монголией в 2013 году. На деле оно координирует работу внутренних войск, жандармерии и МВД четырех государств и не имеет отношения к военно-политическому сотрудничеству.

В "Видении тюркского мира 2040" действительно отражены вопросы сотрудничества тюркских стран в сфере безопасности. Но, в отличие от ШОС, ОТГ до сих пор не институционализировало данное направление. У Организации тюркских государств также нет координационного органа, подобного РАТС.
В настоящее время ОТГ планирует создать свою информационную сеть, призванную координировать борьбу стран-участниц с угрозами экстремизма, исламофобии, ксенофобии и терроризма. Кроме того, тюркские государства заинтересованы в сотрудничестве по охране границ. Также члены ОТГ намерены координировать действия по вопросам миграции, гуманитарной политики, образования и медицины.

Какую позицию занять России?
Важно помнить, что интеграционные задачи ОТГ во многом формулируются Анкарой и не учитывают интересы других игроков. В этом смысле деятельность организации может повлечь потенциальные проблемы для России, на территории которой проживают множество тюркоязычных народов. Вероятным решением этой проблемы стала бы альтернативная программа мягкой силы, запущенная со стороны Москвы.

Тем не менее, по мнению ряда российских экспертов, подобные программы, скорее всего, остались бы маргинальными. Попытка усилить культурное влияние России на "тюркский мир" будет воспринята самими тюрками как попытка вбить клин между ними, воспрепятствовать работе уже созданных структур ОТГ.

Возможным решением, позволяющим купировать потенциально негативные для России аспекты деятельности Организации тюркских государств, могло бы стать присоединение Москвы к организации. На первом этапе Российская Федерация получила бы статус наблюдателя, как это сделала Венгрия, а впоследствии добилась бы полноправного членства. Наличие в России значительного тюркского меньшинства (9,8% от всего населения) открывает для Москвы подобные возможности.

Кроме того, в этом случае деятельность ОТГ может быть дополнена сотрудничеством в рамках ЕАЭС. При этом Евразийское экономическое сообщество осталось бы преимущественно экономической организацией, а ОТГ продолжило бы работу по линии социокультурных проектов.

Также Россия бы могла поддержать идею присоединения Китая к ОТГ в качестве наблюдателя - учитывая, что на территории КНР проживает уйгурское меньшинство со своей автономией. В этом случае деятельность ОТГ можно будет гармонизировать с работой ШОС, так как в обеих организациях будет представлен схожий состав участников. Кроме того, ряд общетюркских программ в сфере безопасности и миграции в этом случае, с учетом дублирования, могут быть переданы в компетенцию ШОС.

Кирилл Семенов
10 окт. 22

Источник - ia-centr.ru
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